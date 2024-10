 El mejor futbolista de la historia, según Ramón Díaz: "No lo consiguió ni Maradona"

El actual entrenador de Corinthians tiene claro desde hace tiempo quién es el mejor jugador de todos los tiempos.Ramón Díaz, entrenador que está disputando con Corinthians las semifinales de la Copa Sudamericana y que como futbolista compartió ataque con Diego Maradona en el Mundial Sub 20 de 1979 en el que Argentina coronó como campeón en Japón, tiene claro desde hace tiempo quien es el mejor futbolista de todos los tiempos.

“Messi es el mejor lejos, ¿qué se le puede pedir al pibe? Ganó todo y eso le da prestigio a la Argentina”, había expresado en una entrevista concedida a la agencia Télam en 2015, siete años antes que La Pulga se coronara campeón del mundo en Qatar.

Dos años antes, en 2013, ya había dejado clara esa postura al comparar algunas características del juego del hoy futbolista de Inter Miami con las suyas. “Era parecido a Messi, je. Es zurdo como yo, tiene esa velocidad. Obviamente es el mejor jugador del mundo. Pero le veo algunas cositas que hacía yo, ja ja. Obviamente él marcó muchos más goles. La verdad es que es impresionante lo que está haciendo Messi, lo bien que nos está representando a los argentinos“, le manifestó a Marca.

Y agregó: “Lo que consiguió Messi no lo consiguió ni Maradona. Ni nadie. Cuatro balones de oro consecutivos, todo lo que consiguió con el Barcelona. Y todavía es muy joven, va a seguir logrando cosas importantes”, señaló Ramón con tanto acierto que La Pulga terminó acumulando ocho Balones de Oro en su palmarés, un Mundial y dos Copas América con la Selección Argentina, su cuenta pendiente durante sus mejores años en Europa.



Nunca compartió las críticas a Messi

En la misma entrevista concedida al diario español Marca, Ramón Díaz dijo no haber estado nunca de acuerdo con las críticas que se hacían a Messi en Argentina, por parte de los hinchas, también por parte de la prensa, por no terminar de rendir con la Selección como lo hacía en Barcelona.

“Acá creo que la gente fue muy injusta con él, porque no se lo conocía. No saben del esfuerzo que hizo para llegar a donde llegó, lo que significa estar en Europa lejos de tus afectos, el esfuerzo que hizo su familia también. Pero tiene tanto carácter, tanto orgullo, que no claudica en su objetivo que es jugar bien al fútbol y demostrar a la gente en la selección toda su categoría”, opinó.

Los Mundiales que juntaron a Ramón Díaz y Diego Maradona

Ramón Díaz y Diego Armando Maradona compartieron plantel en el Mundial Sub 20 de 1979, disputado en Japón, y en la Copa del Mundo de 1982 organizada por España.

En el certamen juvenil, ambos brillaron para conquistar el título con Argentina, que se impuso 3-1 a la Unión Soviética en una final en la que ambos marcaron un gol.

En el Mundial de España, Argentina llegó conmovida por la guerra de Malvinas y quedó muy lejos de poder hacer fuerza por defender el título obtenido en 1978. Pese al gran plantel, que volvió a dirigir César Luis Menotti, el equipo fue eliminado en la segunda de las dos fases de grupos que se organizaban por aquel entonces, luego de caer 2-1 ante Italia y 3-1 ante Brasil.