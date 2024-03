Por primera vez habló la viuda de José Ignacio Rucci: "Aquí existieron militares y terroristas montoneros. Todos fueron asesinos"

Rucci fue asesinado el 25 de septiembre de 1973, cuando era el secretario general de la CGT. Fue uno de los crímenes políticos más relevantes de la historia reciente y significó la ruptura de la cúpula de Montoneros con el entonces presidente Juan Domingo Perón. A pesar de la trascendencia del caso, Vaglio jamás se había pronunciado en público. Sus hijos, Claudia y Aníbal, se dedicaron a la política, pero la mujer mantuvo un perfil bajísimo.

"Todo este sufrimiento no lo hablé ni con mis hijos, lo llevo en el alma", Sin embargo, a los 94 años, decidió hablar por primera vez. El disparador fueron los actos por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia: "Ayer cuando miraba la televisión y escuchaba las fanfarronadas, las pavadas que decían... era un día para manifestarse, sí, pero en silencio. Porque eso lo sufrimos todos, no una parte. Lástima que se olvidan de lo anterior, que lo han querido borrar. Pero yo no lo puedo borrar. Yo lo viví en carne propia, no hablo por boca de ganzo", relató la mujer.

"Tenía muchas ganas de hablar porque ayer pasé un día terrible. Nunca pude entender por qué se borró la mitad de la historia, por qué en este país se cuenta la historia según la idea política que tengas. Yo tengo 94 años y, gracias a Dios, una buena memoria. Yo viví el terrorismo en carne propia. Ya perdí la cuenta de las veces que tenía que escaparme con los hijos porque me llamaba José y me decía 'agarrá un poco de ropa y a los chicos y andate para tal lado", contó Vaglio.

Cómo vivió el asesinato de Rucci su viuda

Vaglio contó que su familia comenzó a recibir amenazas a cuando Rucci asumió al frente de la CGT, en junio de 1970. Su marido era uno de los hombres de máxima confianza de Perón, al punto que el expresidente "lo quería como a un hijo", según contó la mujer en la entrevista.

Las amenazas, contó Vaglio, la obligaron a vivir "escapando" y "con terror". "Eso lo viví en carne propia y todavía lo llevo en el alma. Por eso me duele enormemente que todavía en este país se olvide la mitad de la historia, que no se cuenten las cosas como fueron y que se acuerden solamente de una parte", dijo y agregó: "Espero que haya una persona, un escritor que las tenga bien puesta para contar la historia de nuestro país. Acá vivimos el terrorismo. Aquí no eran montoneros, eran asesinos montoneros. No tenemos que olvidarnos que aquí existieron los militares y existieron los terroristas montoneros. Todos fueron asesinos".



La viuda de Rucci recordó cómo fue el día del asesinato y dijo que la salvó la llamada telefónica de una amiga. "Yo siempre lo acompañaba a José hasta la puerta y si hubiera escuchado los tiros hubiera salido corriendo para la calle. Pero esta amiga no cortaba y José me hacía señas que se iba hasta que me dio un beso y salió. Ahí escuché los tiros, largué el teléfono y tuve como un desmayo, un bajón", contó.

La asistieron su hermano y un hombre que estaba haciendo arreglos en la casa. Unos días después su hijo, Aníbal, iba a cumplir 14 años y Rucci quería que todo estuviera terminado para hacer un asado.

Vaglio tiene recuerdos confusos después del desmayo. "Empezó a caer gente y yo... qué se yo, estaba en otro lado. Hasta que en un momento dije '¿qué hago yo acá?, tengo que estar en la CGT'. Me cambié y salí. Lo viví todo como un sueño. No podía creer. Nunca pensé que hubiera asesinos, que hubiera gente que pudiera matar por matar, por tener ideas distintas", se quejó.

Según contó Vaglio, en una conversación con Isabel Martínez de Perón, la esposa del expresidente le respondió que a Rucci lo habían matado "por ser leal".

A 50 años del crimen, Vaglio tiene una mirada muy crítica sobre el kirchnerismo, acerca de cómo se trató la violencia de aquellos años y el lugar que llegaron a ocupar algunos ex dirigentes de Montoneros. "Los premiaron dándoles puestos en el Gobierno y están viviendo dignamente en el interior y en exterior llenos de plata. A mí mi marido no me dejó plata, pero me dejó el orgullo del apellido, que lo decimos con la frente alta", subrayó.

