Las razones ocultas detrás de la caída de Milei en el Senado y las dudas de los mercados

Pero decidió no hacerlo. Hubo argumentos formales: la vicepresidenta no puede imponerse por sobre las decisiones que votan los senadores por mayoría. Pero no fue solo omisión. Por si quedaba alguna duda este sábado aclaró en redes: "Si hay equilibrio entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo". Fue una respuesta a la acusación de "traidora" que lanzó Milei. Pero Villarruel fue apenas una actriz de reparto en una historia que se cocinó en otro lado.



Para entender lo que pasó el jueves en el Senado alcanzan seis palabras: "En un mes cierran las listas". Los gobernadores aliados que venían teniendo la llave para abrir o cerrar el Congreso a su antojo tienen que ponerse más duros, más estrictos, para marcarle la cancha al Gobierno. “No me hagas ninguna cosa rara, porque si no te voy a hacer la vida imposible de acá a diciembre y en adelante”, parecen decir.

Hay también algunos otros reclamos de fondo: muchos “le jugaron bien” a la Casa Rosada, pero no recibieron nada a cambio en estos dos años de gestión. Ni fondos extra, ni obra pública, ni transferencias para programas específicos.

En muchos casos, el Gobierno armó listas paralelas en elecciones locales o hizo escraches públicos a gobernadores que los habían ayudado.

El problema lo tienen algunos dialoguistas que comparten electorado con Milei y para estas elecciones tienen apenas dos opciones:

Cerrar con La Libertad Avanza en las condiciones que Milei imponga y quedarse con casi nada tanto en las elecciones locales (donde las haya) como en los cargos nacionales de diputados o senadores. Ir por su cuenta y arriesgarse a quedar licuados en medio de la polarización LLA y kirchnerismo.

Los dialoguistas -especialmente los exJuntos por el Cambio- querían pactar con el Gobierno. Pero hasta ahora recibieron evasivas..

¿Cómo podría ser ese acuerdo?

En una negociación mano a mano donde el gobernador tenga la lapicera para las cuestiones locales y LLA en los cargos nacionales. Pero que a su vez el oficialismo nacional les deje tener un lugar importante en las listas o al menos un senador, donde se elige. O que LLA juegue a menos. No pueden ir juntos pero no les van a hacer campaña sucia ni poner toda la carne al asador.

Para tratar de imponer alguno de esos escenarios, los gobernadores necesitan mostrar fuerza. Y ahí están intentando hacerlo. Quizás esto se termine después del cierre de listas o después de las elecciones. O quizás no.



El caso Corrientes

Un ejemplo de esto es lo que pasó en Corrientes. Hubo mil intentos de generar una alianza entre el gobernador Gustavo Valdés y La Libertad Avanza. Pero todos naufragaron.

Casi como una premonición: la única vez que Milei fue a Corrientes, el año pasado, esquivó a Valdés en el aeropuerto (hubo foto, pero ni hablaron) y se fue derecho a una charla de una fundación libertaria.

Corrientes es una de las dos provincias que elige gobernador este año. Por La Libertad Avanza, las negociaciones las encabezaron Lule Menem y Lisandro Almirón, diputado libertario por la provincia.

Primero, LLA impugnó la candidatura de Juan Pablo Valdés, hermano del gobernador. No les gusta el nepotismo cuando es ajeno. Después exploraron un acuerdo con el senador (experonista) Camau Espínola. Fracasó porque querían encabezar los libertarios. Finalmente, encararon conversaciones con el intendente de la capital, Eduardo Tassano. Fracasó porque querían encabezar ellos.

Al final, los tres se encolumnaron atrás del gobernador, incluyendo a Espínola. Daño colateral: los tres senadores por Corrientes votaron en contra del Gobierno en la sesión del jueves pasado, entre ellos Espínola, que había sido un aliado clave hasta ahora.

Los gobernadores aliados están en estado de alerta y movilización. Quieren tensar la cuerda, pero no romperla.

Objetivo primario: garantizar la gobernabilidad en sus provincias. Para eso necesitan plata, y que no haya una oposición (en este caso libertaria) que les cope el rancho. A ese camino van.

Los dilemas del ex Juntos por el Cambio

Por eso hay que pintarse la cara ahora para ir a la guerra y eventualmente negociar dese una mejor posición de fuerza. La Libertad Avanza cerró con el PRO en Provincia; también con los radicales en Chaco. En el resto hay indefiniciones.



Los criterios que tienen los gobernadores para avanzar en acuerdos o no son básicamente tres:

¿Hay elecciones locales o no? ¿Pongo en juego mi propia Legislatura? ¿Cómo está el peronismo en la Provincia? ¿Tiene chances de dejarlos terceros cómodos? ¿Se eligen o no senadores? Si el no-peronismo va dividido y pierde con el PJ, se queda solo con un senador. Si van juntos, aunque ganen por un voto, podrían hacer uno para LLA y uno para PRO o UCR. Es negocio.

Por ejemplo, en Provincia, si el PRO iba solo sacaba 5 o 6 puntos (dos diputados nacionales con suerte). Al ir con la marca de La Libertad Avanza creen que pueden sacar 3 o 4.

Hay negociaciones por todos lados, aunque son informales. Todos están esperando a ver qué hace Mendoza, que es la única provincia que puede desdoblar y pasar su elección local para el año que viene. Cornejo es el único gobernador que no le aportó votos a la oposición en la sesión del jueves.

Cornejo es el único gobernador que no le aportó votos a la oposición en la sesión del jueves (Foto: Télam).

Por ahora las que quieren negociar son:

Mendoza Entre Ríos (Rogelio Frigerio) Chaco (que ya cerró) San Juan (que tiene un peronismo fuerte y puede ganar)

Las que los aliados van solos son:

San Luis (solo renueva 2 diputados, no hay incentivo para acuerdo) Jujuy (peronismo destruido) Corrientes (ya contamos) Chubut (dos diputados y el peronismo anda flojo) Santa Fe

Hay dudas sobre Jorge Macri (estaría todo dado para acordar, pero hay temas personales que complican). Los partidos provinciales van a intentar algún acuerdo de no agresión.

Los caminos de Milei

La guerra con el Congreso en este momento es total. Necesitan aguantar hasta diciembre, cuando -especulan- el panorama va a ser un poco mejor después de las elecciones.



Algo cierto hay: aun haciendo una pésima elección, LLA va a estar mejor que ahora. El oficialismo solo pone en juego dos bancas: las que en 2021 ganaron Milei y Villarruel. Todo lo que ganen por encima de eso, es un éxito. Con sumar 40 diputados (nada imposible), ya quedarían en 80 y solo necesitan convencer a 8 para bloquear una insistencia a un veto.

Mientras tanto, hay que esperar. Milei va a vetar las leyes que aprobó el Senado. Si insisten, va a ir a la Justicia aduciendo que hubo trampa en el reglamento. Y hasta que la Justicia se expida, no va a poner un peso ni para jubilaciones, ni para discapacidad, ni para la nueva coparticipación, si es que se aprueba en Diputados. Atención, jubilados: ¡No gasten a cuenta!

El argumento de la trampa reglamentaria no lo va a aceptar ningún juez. Hay sobrada jurisprudencia de que la Justicia da por válido aquello que se decide en el Congreso y que no interfiere en las decisiones que toman otros poderes del Estado. Igual, los jueces pueden jugar con el reloj y tomarse tiempo políticamente para poder darle una mano al Gobierno.



¿Se puede votar una ley con mayoría simple si tenía un dictamen de comisión de dudosa procedencia? Sí, porque lo ratificó la cámara. Y las cámaras (los senadores) son intérpretes del reglamento.

¿Se puede votar una ley en una sesión que no había sido convocada formalmente por la vicepresidenta? Sí, porque en marzo se votó que los días de sesión son los jueves y con que haya quorum alcanza. “Pero nunca se hace así”, dicen los libertarios. Las cámaras (los senadores) son intérpretes del reglamento.

Milei ya anticipó que va a vetar las leyes que aprobó el Senado (Foto: archivo).

Las nubes económicas

Los mercados leen disconformes todo lo que va pasando en el país. Empiezan a no creer que el plan sea sustentable. Mandriles.

La economía “vuela”, dice el Gobierno. Crecimiento del 5,8%, salarios ganándole a la inflación (si se toma solamente la gestión de Milei), la gente viajando por el mundo, pobreza cayendo y vuelven las cuotas…



Pero aunque no las veamos, las nubes están. Y hay indicadores que no están tan claros. El populismo cambiario tiene su costo.

En los últimos días, se publicó un informe de la tradicional Cámara de Comercio de los Estados Unidos con la Argentina (Amcham), con críticas a la política económica y advertencias:

Monitorear variables microeconómicas Garantizar el empleo y “mitigar el impacto en los sectores más vulnerables” Que la recuperación es “menor a la esperada” Que la baja de ingresos “golpea la demanda de bienes y servicios” Que están viendo reducción de personal en empresas

Lo dicen desde AmCham. Otro grupo de Mandriles

Los salarios otra vez aparecen estancados y el empleo, en caída. Un informe de la UBA muestra que hasta marzo hubo una pérdida de casi 196.000 puestos de ttabajo respecto de noviembre de 2023. Además, el salario mínimo bajó 32% entre noviembre del 2023 y mayo de este año. Es un trabajo de Roxana Maurizio y Luis Beccaria y elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Por su parte, el economista Nadin Argañaraz advierte que “en relación a noviembre de 2023, el mes de abril marcó una continuidad de la situación de los meses previos. Concretamente, el salario privado formal real se mantuvo en un nivel relativo de un 1% abajo y el público siguió en un nivel un 15% inferior”, dice el trabajo. Traducción: ya no se están recuperando más y aparecen estancados.



Las dudas a futuro

El dólar subió en estos días. La inflación en la Ciudad pegó un salto por encima de lo que había dado en mayo y volvió a superar los dos puntos.

Vuelve el clima de desconfianza en la Argentina. La política lo huele y por eso empieza a generar acciones como las que vimos en el Senado. Los gobernadores necesitan sostener sus gestiones y la gobernabilidad en sus provincias. No es de casta, es instinto de supervivencia.

También saben que no puede volar todo por el aire. Muchos no acompañaron el aumento a las jubilaciones, pero sí la redistribución de los ATN o la coparticipación de impuesto a las naftas. “Están discutiendo la marginalidad del presupuesto. Los aliados no fueron a asaltar la caja. Son medidas sin costo fiscal”, aclaran en el entorno de uno de los gobernadores. Por ejemplo, lo de los ATN representa el 0,1% del PBI, dicen.

Pero el clima es de guerra. La duda es si esta confrontación va a bajar después de las elecciones. La mayoría de gobernadores cree que no.



El problema es lo que vayan a pensar los mercados. Porque a partir del 11 de diciembre, ya Milei no va a poder echarles la culpa a los gobiernos anteriores de nada. Y aunque tendrá más capacidad defensiva para bloquear leyes y sostener decretos, ¿podrá avanzar con las reformas que piden los mercados para que vuelen las inversiones? Para eso necesita volumen político. Y no le alcanza con ganar elecciones: si no, pregúntenle a Macri lo que le pasó en 2017.