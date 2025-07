Desatar el Lazo

No es nuevo. Entre Ríos, como muchas otras provincias productoras, queda demasiado lejos de la mesa donde se decide lo importante. Muy a pesar de nuestra historia e importancia en la organización de la Nación. Y eso tiene un costo real en nuestras vidas: menos obras, menos inversiones estratégicas, menos atención a nuestras prioridades y más dependencia de decisiones ajenas.

Ese lazo que nos ata no es solo económico. Es simbólico, cultural, político y social. Un lazo que nos impone agendas ajenas, que define prioridades desde despachos lejanos, que nos obliga a hablar en lenguajes importados y a justificar lo obvio: que tenemos derecho a crecer desde nuestra propia identidad, desde nuestro propio suelo. Es también un lazo que nos acostumbra al segundo plano, a la postergación, a mirar hacia arriba esperando soluciones que deberían nacer desde abajo.

Desatar ese lazo no es una consigna. Es una necesidad. Una decisión colectiva que interpela a todas las fuerzas políticas y sociales. Porque Entre Ríos no puede seguir esperando que la agenda del AMBA marque su pulso. El federalismo no se mendiga: se construye con poder territorial, con organización, con comunidad activa. Y si no lo hacemos desde acá, desde nuestras ciudades, nuestras aldeas y nuestras colonias, nadie lo va a hacer por nosotros. Es hora de dejar de ser espectadores de una Argentina ajena y empezar a protagonizar nuestro propio desarrollo.

Una provincia conducida desde el centro

La paradoja es que hoy, Entre Ríos, está gobernada por alguien que responde a la lógica de lo que José Luis Romero definió como la cabeza de Goliat: esa estructura centralista que piensa el país desde Buenos Aires, que reduce al resto a meras periferias subordinadas a los intereses del centro. Una mirada que ve al país como una capital con extensiones, en lugar de como un entramado diverso y federal.

No se trata simplemente de un cambio de domicilio, sino de sensibilidad, de conocimiento y comprensión del territorio y sus necesidades. Se es respetuoso de la voluntad popular en el ejercicio del derecho cívico en las elecciones. Pero no se puede gobernar Entre Ríos desde la mentalidad “porteña” ni con la lógica del Excel. Esta provincia se gobierna con ambos pies en la tierra, dentro de los límites geográficos y políticos de la misma, no fuera de ellos, escuchando a todos de manera sincera. A todos los que hacen a la entrerrianía de una u otra forma.

Un modelo que nos incluya

Entre Ríos tiene con qué: producción agroindustrial, universidades públicas y privadas, escuelas técnicas, redes cooperativas, cultura popular, entramados comunitarios vivos, entre tantas otras expresiones. Tenemos historia, identidad y recursos en los que trabajar. Lo que falta es dejar de copiar recetas que no nos contemplan y empezar a confiar en lo nuestro. Recuperar autoestima política, planificar desde adentro, pensarnos sin tutelas.

Un verdadero modelo entrerriano implica discutir presupuestos desde el pie, planificar con participación real, dejar atrás el constante marketing electoral y volver a hacer política con la gente. No en estudios televisivos ni en redes que sólo capturan lo efímero. Ser genuinamente entrerriano implica gobernar con el oído puesto en el suelo, y con la mirada en el futuro colectivo.

El horizonte: 2027

Pensar el 2025 para llegar al 2027 no se reduce a una arquitectura electoral. Es la posibilidad de construir una etapa distinta. No alcanza con cambiar nombres: hay que cambiar de lógica. Escuchar el interior del interior. Gobernar desde la realidad, no desde relatos. Priorizar lo que pasa en el territorio, no lo que dictan los titulares de los grandes medios. Porque lo que está en juego no es un resultado electoral, sino la capacidad misma de Entre Ríos de decidir su destino.

Cuando hablamos de desatar el lazo, hablamos de liberar a Entre Ríos de un molde ajeno, de volver a escribir nuestra agenda con nuestras palabras, nuestras urgencias, nuestras posibilidades. De dejar de pedir permiso. De volver a poner a Entre Ríos en el centro de su propio destino. No para aislarnos, sino para ser parte del país desde un lugar digno, con voz propia.

Porque no hay Argentina posible sin provincias vivas. Y no hay provincias vivas si no se animan a pensarse a sí mismas. El desafío está planteado. No es sencillo, pero es urgente.

Y empieza por decir, con claridad y sin miedo: la agenda entrerriana la escribimos nosotros. Con nuestras voces. Con nuestra historia. Con nuestra gente.

(*) Abogado. Concejal 2023-2027. Vicepresidente 1° HCD. Presidente del Bloque Concejales PJ 2023-2027. Apoderado del Consejo Departamental PJ Uruguay. Congresal Provincial PJ ER. Secretario de Gobierno 2019-2023. Concejal 2015-2019. Presidente del Bloque Concejales PJ 2017-2019. Presidente Comisión Hacienda y Presupuesto 2015-2019. Decano del Colegio Mayor Universitario de Santa Fe 2003-2004.-