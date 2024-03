Señor intendente Azcue le recordamos que las mentiras tienen patitas muy cortitas

Lo bueno es que está a punto de mirar quien le sirve y quién no. No se deje presionar por los politiqueros de siempre (cambian el color no las apetencias), no dude que muchos somos los que queremos que usted haga buena gestión, porque somos Concordienses y amamos Concordia, por sobre todas las cosas, mucho más allá del color o ideología política.

Es lamentable que una vez más se le mienta al pueblo, y sobre todo al pueblo de los barrios de menores accesos a todo. Sin dudas que se sentirá molesto por estas líneas pero mucho antes Juancho Pobre lo esta.



Usted señor intendente y su equipo de colaboradores, bien sabemos qué hace muy poco asumieron, pero no han cumplido ni una de las expectativas, prometieron cambiar la realidad de Concordia.

Las calles de los barrios están abandonadas, vierte agua de caños rotos por todos lados y de las cloacas ni hablar. Calles de barrios que hace tres meses (desde que asumieron) no pasa una miserable máquina y ni tiran un metro de ripio, cordones cunetas que están socavadas en más de medio metro por el accionar de las lluvias, próximas a destruirse.

Recorrieron ustedes los barrios y prometieron trabajar para el bienestar del pobrerío que azota nuestra ciudad, sabemos que no es obra de su gobierno sino de los malos funcionarios “sesudos peronistas” que prefirieron llenarse de “gatos”, brindar con champaña y drogas, construirse mansiones con el dinero de la salud y de las obras que se hicieron mal, basta con recorrer las calles inauguradas a todo trapo antes de las elecciones, EJEMPLOS: Moulins, Gregoria Perez, Sara Neira, etc etc.

Recordamos sus cuestionamientos al encontrar un centro de salud cerrado (spot de campaña) y su denuncia por un cuestionamiento a la policía en Villa Zorrqauin por un cartel,( tambien spot de campaña) pero usted hoy no dice nada de los funcionetas (nombrados por sus Decretos) atrevidos y mal educados que lo rodean, también le recordamos sus visitas y promesas a los comedores comunitarios y sus actuaciones como músico buscando un voto. También eso nos duele

Pero ASI NO (diría Mirta en su Mesasa), sabemos que en muchos lugares donde se suministraban elementos de cocina, muchos de, estos NO ivan para los pobres sino a parar a algún mayorista o almacenero de barrio. Pero cerrarlos sin analizar bien el porqué se cierran NO.

Usted y su gente prometieron hacer una gestión para llevar bienestar a los barrios y por ende acercar la municipalidad a ellos, en eventos y actividades incluidas, pero vemos que siguen haciendo todo para “los perfumaditos de siempre” y pensando en los “carilinditos del centro”; nuevamente hoy a punto de realizarse un evento popular (el anterior, el Pre Federal) en la costanera, (nos referimos a la premiación de los ganadores del Carnaval) lejos de la gente de los barrios, que no tienen la moneda para el cole o el remis/taxi, estos también son parte de la pasión y participes de las comparsas.

AHHH CIERTO LES MOLESTA A MUCHOS FUNCIONARIOS EL OLOR A PUEBLO es mucho más importante la politiquería barata que ser solidario con quienes lo votaron hartos de tanta lujuria, pero vemos que sus funcionarios padecen de la misma egolatría, pero eran “un cachito” más solidario los anteriores. Por lo menos les llevaban pan y circo.

Fuente ByN