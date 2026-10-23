Entre Ríos desdobla las elecciones para mayo y elimina las PASO provincial

El escenario político de Entre Ríos atraviesa un cambio de rumbo institucional tras la decisión del Poder Ejecutivo provincial de desacoplar las elecciones locales del cronograma nacional, fijando los comicios para mediados de mayo de 2027 y eliminando las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La medida comprime de forma significativa los plazos de negociación de todas las fuerzas políticas, estableciendo como fecha límite para la presentación formal de listas el mes de marzo.

El oficialismo busca consolidar la gobernabilidad

Con el acortamiento de los tiempos, la estrategia del gobernador Rogelio Frigerio apunta a consolidar el armado territorial y ratificar la continuidad institucional. En ese marco, el oficialismo prevé reiterar la fórmula ejecutiva con la vicegobernadora Alicia Aluani, buscando ofrecer previsibilidad y fortalecer el acuerdo de coalición dentro de la gestión provincial.

Reorganización acelerada en el Partido Justicialista

La eliminación de las PASO y la exigencia de cerrar acuerdos para marzo forzó al Partido Justicialista (PJ) a acelerar sus definiciones internas:

Repliegue estratégico en Paraná: La intendenta de la capital provincial, Rosario Romero , optó por no competir por la gobernación para enfocar su armado en la búsqueda de la reelección consecutiva en el municipio de Paraná junto a su actual viceintendente, David Cáceres.

Declinaciones en la Costa del Uruguay: El intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Laurito , descartó encabezar la propuesta provincial argumentando las dificultades de estructurar una campaña en plazos reducidos. A su vez, el exdirector de la AFIP y actual dirigente Guillermo Michel diferió su proyecto político provincial proyectándolo hacia el turno electoral de 2031.

Postulación de Juan José Bahillo: Ante este panorama, el PJ promovió la figura del exministro y dirigente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo , como candidato a la gobernación con el respaldo de Romero y distintos sectores del espacio, quedando pendiente la definición del postulante a la vicegobernación.

El escenario en Concordia: En la capital del Citrus, en medio de las disputas locales entre Ángel Giano y Enrique Cresto por la intendencia, se evaluó la postulación del exgobernador Gustavo Bordet para la senaduría departamental, aunque cobra fuerza la posibilidad de que encabece la nómina de diputados provinciales.

El factor Rossi y el debate por Ficha Limpia

El tablero de cara a mayo contempla además la postulación del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, al frente de la agrupación Volver al Futuro.

Sin embargo, la eventual inscripción de su candidatura en marzo dependerá del tratamiento legislativo del proyecto de Ley de Ética Pública y Ficha Limpia en el Senado provincial, donde el debate sobre la exigencia de condenas con sentencia firme o «doble conforme» definirá la habilitación de los requisitos para competir en los comicios.