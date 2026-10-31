El presidente de Polonia da media vuelta en pleno vuelo ante un supuesto "golpe de Estado"

La Policía antidisturbios se desplegó el viernes frente al Tribunal Constitucional de Polonia, mientras que el presidente del país, Karol Nawrocki, ordenó dar media vuelta al avión en el que viajaba rumbo a Senegal después de que agentes policiales entraran en la sede del tribunal y su presidente fuera suspendido de sus funciones.

"En un momento como este, el presidente debe estar en Polonia. Interrumpo mi vuelo a Senegal. Estoy regresando", escribió Nawrocki en X.

El Gobierno polaco lleva tiempo intentando destituir a los magistrados del Tribunal Constitucional nombrados por el anterior Ejecutivo de derechas, encabezado por el partido nacionalista Ley y Justicia (PiS).

Caos en el Constitucional de Polonia: el presidente acusa al Gobierno de un "golpe de Estado"

En este contexto, decenas de agentes de Policía custodiaron la entrada del edificio mientras simpatizantes del PiS, ahora en la oposición, se concentraban para protestar por la suspensión del presidente del tribunal, Bogdan Święczkowski.

El ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, explicó a los periodistas que había solicitado el levantamiento de la inmunidad de Święczkowski y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański. La suspensión fue anunciada por la magistrada del Tribunal Constitucional Anna Korwin-Piotrowska.

El Tribunal Constitucional denuncia un "golpe de Estado"

En una publicación en su cuenta oficial de X, el Tribunal Constitucional calificó la medida de "golpe de Estado". "La señora Anna Korwin-Piotrowska no es magistrada del Tribunal Constitucional", señalaba el mensaje. "Todas las personas que participan en estas acciones están cometiendo el delito de golpe de Estado".

En el exterior del tribunal, los simpatizantes del PiS corearon "Tusk, traidor", según un periodista de la agencia de noticias 'AFP' presente en el lugar. Algunos manifestantes rezaban mientras sostenían rosarios católicos e imágenes religiosas. Durante los años en los que el PiS gobernó Polonia, entre 2015 y 2023, la Unión Europea acusó al Tribunal Constitucional del país de estar demasiado alineado con el Ejecutivo.

El tribunal dictaminó en varias ocasiones que el derecho polaco prevalecía sobre la legislación de la Unión Europea. El primer ministro, Donald Tusk, prometió resolver el conflicto con Bruselas tras ganar las elecciones de 2023, pero el presidente Karol Nawrocki ha bloqueado sus nombramientos para el tribunal.

A primera hora del sábado, Paweł Szefernaker, jefe de Gabinete de Nawrocki, anunció que el presidente había entrado en la sede del Tribunal Constitucional. "El presidente Karol Nawrocki, acompañado por Zbigniew Kapiński, presidente del Tribunal Supremo, ha entrado en el edificio del Tribunal Constitucional", escribió Szefernaker en X.