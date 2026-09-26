Quiere darles más poder a las FFAA pero Milei no logra frenar la crisis de la obra social

Hay algo que no funciona bien. En los planes, el Gobierno quiere darles más atribuciones a los militares e insertarlos en tareas de seguridad interior, como se insinúa en el proyecto de ley llamado “Defensa de la Soberanía Nacional”. En la realidad, la administración de Javier Milei no logra detener la sangría en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), una de las principales preocupaciones de los uniformados. En las últimas horas, el ministro de Defensa, Carlos Presti, le pidió la renuncia al administrador del IOSFA, mientras hubo protestas porque la cartera planea dejar a 576 trabajadores civiles en la calle. La respuesta oficial fue la de siempre: policía y denuncias penales.

El IOSFA se creó en mayo de 2013, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, para prestar servicios a los integrantes de las Fuerzas Armadas –el Ejército, la Marina y la Aeronáutica– y de dos fuerzas de seguridad, Gendarmería y Prefectura. Según estimaciones, IOSFA tenía alrededor de 396.000 afiliados. Era una de las obras sociales más importantes, detrás de PAMI e IOMA.

Sin embargo, la crisis se hizo insostenible durante la gestión de Javier Milei. Según las fuentes consultadas, cuando terminó el gobierno de Alberto Fernández, había superávit en IOSFA. En ese momento, la obra social estaba a cargo de Darío Díaz Pérez. Al momento de irse, había dos recaudaciones a favor. El dinero estaba en el banco, en un plazo fijo para que no se deteriorara.

Un exfuncionario de Defensa sostiene que el golpe terminal para IOSFA fue en los primeros meses de la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fue una combinación entre la megadevaluación que impulsó el Gobierno no bien asumió y la suspensión del acuerdo para rejerarquizar a las Fuerzas que se había decidido durante la gestión de Jorge Taiana al frente de la cartera. Si los salarios son bajos, los aportes también lo son, lo que vuelve insostenible la obra social.

La crisis se profundizó durante la gestión de Luis Petri en el Edificio Libertador. De hecho, la diputada libertaria Lourdes Arrieta lo denunció por el desfalco en el IOSFA. Arrieta viene de familia militar. Fue una de las legisladoras que participó de la visita a los represores presos en el penal de Ezeiza. Tras esa visita, promovió una denuncia penal contra varios exponentes del oficialismo y armó su monobloque.

Cuando Presti reemplazó a Petri, la crisis ya estaba en ebullición. En ese momento, la deuda acumulada por el IOSFA superaba los 213.000 millones de pesos. La mayor parte de la deuda obedecía a las prestaciones correspondientes a los afiliados de las fuerzas de seguridad –Prefectura y Gendarmería–.

En febrero de este año, Milei firmó el decreto 88 a través del cual creó la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Es una obra social que solo alcanza al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, fue a buscar un prestador privado y anunció oficialmente que las fuerzas iban a recibir servicios de Medicus.

“Al dividirla, es más difícil de sostener porque son menos aportes”, explica una fuente que conoce el manejo del área.

Presti puso al coronel retirado Ariel Guzmán como administrador de IOSFA y liquidador de lo que quedaba de la obra social. Sin embargo, las cosas no terminaron bien. El miércoles, el general Presti recibió en su despacho a Guzmán y le pidió la renuncia.

En IOSFA se estima que hay 3450 trabajadores y trabajadoras. Quinientos setenta y seis corresponden al área de turismo social. Son civiles que prestan servicios en los trece hoteles y en los tres centros recreativos que existen dentro de la obra social.

Fiel a su estilo, el Gobierno decidió cumplir con un pedido de larga data de las Fuerzas Armadas: que los hoteles vuelvan a poder de cada una de las armas. Presti decidió devolver los inmuebles sin el personal.

En paralelo, IOSFA empezó a vaciar las cuentas de los hoteles y se ordenó, por ejemplo, que el hotel de Mar del Plata devolviera las reservas que tenía para los próximos meses. En particular, tenía muchos pedidos de hospedaje para el período que va entre el 2 y el 7 de noviembre, que es cuando se disputarán los Juegos Evita en la ciudad balnearia.

“Era plata genuina que entra a la obra social”, explicó a Página/12 Rubén López, referente de la Asociación de Trabajadores del Estado. El dirigente gremial también explicó que los trabajadores recibieron, por parte de los responsables de los hoteles y los campings, el aviso de que –de no mediar una contraorden– a partir del 1 de octubre ya no deberían presentarse a trabajar.

Frente a la inminente pérdida de trabajo de 576 personas –y la afectación que esto produce en sus familias en un momento en el que la pobreza, según datos oficiales, supera el 32 por ciento–, se decidió movilizar este jueves a la sede del IOSFA en el barrio porteño de Balvanera. Al llegar, se encontraron con las persianas bajas mientras había empleados en el interior.

Cuando lograron ingresar, los representantes del gremio pidieron hablar con las autoridades. La condición que pusieron fue que los trabajadores salieran del edificio. Finalmente, una comitiva se reunió con el general de brigada retirado Omar Horacio Domínguez, vicepresidente del IOSFA.

A Domínguez le entregaron una nota en la que denunciaban el desguace y vaciamiento del IOSFA. El argumento central es que el Gobierno está incumpliendo con lo que decía el decreto 88, que era que los inmuebles y el personal de IOSFA pasarían a la OSFA. A través de otro decreto, el 788/2026, Milei decidió prescindir de los servicios de Turismo y Farmacia, por lo que los trabajadores de esas áreas quedarán en la calle.

Domínguez se había comprometido a darles una respuesta antes del próximo miércoles 30 de septiembre. Sin embargo, cuando López y otros referentes de la Asociación de Trabajadores del Estado salieron de la reunión, los esperaba la policía para llevárselos detenidos. Si bien la detención no se concretó, los dirigentes gremiales terminaron con una causa por violación de domicilio o invasión de propiedad privada.

“Una de las peores cosas que hizo Milei fue el desfalco en IOSFA. En este capítulo final van por el despido de los trabajadores. Habrá que ver si esos hoteles, que eran utilizados por el personal, siguen en uso”, lamentó el exministro de Defensa Agustín Rossi en diálogo con este diario.

La Oficina de Respuesta Oficial salió al cruce de Rossi con un largo texto en el que justificaba el desguace. La fundamentación oficial del traspaso de los hoteles –y, por ende, el despido de los trabajadores– es que dejaban más de 2.000 millones de pesos de déficit por año.

El diputado nacional respondió que el Gobierno hizo un gran desfalco. Que, en lo que va de gestión, Milei ya puso tres personas a cargo de IOSFA y dos al frente de OSFA, lo que deja en evidencia el descalabro.

“Para tratar de ocultar los rastros de la mala gestión y de la falta de transparencia, al igual que con ANDIS, disolvieron el IOSFA y crearon el OSFA”, afirmó en referencia a la Agencia Nacional de Discapacidad que es foco de una investigación penal por sobreprecios, compras dirigidas y coimas. Y cerró: “Más chantas no se consigue”.