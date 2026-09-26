Quiere darles más poder a las FFAA pero Milei no logra frenar la crisis de la obra social

Y VAMOS POR MAS HONESTOS LIBERTARIOS. ver la última licitación de alimentos de Olivos que hizo Belén Agudiez, la amiga de Karina
Antes del nuevo escándalo, Presidencia publicó otra licitación de almacén para la residencia que todavía no fue adjudicada, pero que aún tenía como responsable a María Belén Agudiez, despedida como subsecretaria de Planificación General. La diputada Marcela Pagano denunció que una empresa vinculada a su familia habría redireccionado parte de estos encargos. En el último pedido figuran dulces, repostería y harina.