Marruecos afirma que ha frustrado un nuevo intento de cruce a Ceuta el sábado desde Castillejos

Las fuerzas de seguridad de Marruecos frustraron este sábado un intento de entrada irregular a Ceuta protagonizado por cientos de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que se habían ocultado en las afueras de Fnideq, conocida en castellano como Castillejos.

Según fuentes de seguridad marroquíes, consultadas por la agencia EFE, el incidente tuvo lugar en una zona montañosa situada al suroeste de Ceuta, donde los agentes procedieron a dispersar al grupo.

Las mismas fuentes indicaron que los migrantes permanecen todavía en la zona, sin que se haya producido, por el momento, un nuevo intento de aproximación a la valla fronteriza.

Despliegue policial y controles en las carreteras de acceso

El centro urbano de Fnideq amaneció este sábado con calma, aunque bajo un importante despliegue policial. Las autoridades mantienen controles en las principales vías de acceso a la localidad, especialmente en las carreteras que llegan desde Tetuán y Tánger.





Durante la madrugada, la vigilancia se reforzó tanto en tierra como en el mar en las inmediaciones de la frontera con Ceuta, con la participación de lanchas rápidas de la Marina Real marroquí y de drones de vigilancia.

Pese al operativo, una joven de 17 años logró llegar a Castillejos durante la noche y confirmó a la agencia EFE que viajó desde Tetuán en un autobús que fue detenido en tres puestos de control a lo largo de los cerca de 35 kilómetros que separan ambas localidades, lo que da idea del nivel de filtro que ha establecido Marruecos en la zona.

El dispositivo de este sábado forma parte de un despliegue mayor organizado por Rabat para impedir un cruce masivo hacia Ceuta que había sido convocado a través de redes sociales.

La llamada llegaba pocas semanas después de la tragedia registrada los días 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron a pie y a nado hacia el enclave español. Según organizaciones humanitarias, aquel episodio dejó al menos 141 muertos, una de las cifras más altas registradas en la frontera entre Marruecos y España.

Tanto la agencia EFE como 'RTVE' han confirmado que les han recomendado abandonar la ciudad fronteriza marroquí de Castillejos. Desde allí dieron a conocer que las fuerzas marroquíes cargaron contra, al menos, 148 personas, para evitar que se acercaran a la frontera.