Liga de Concejales justicialistas rechazaron el proyecto de reforma que impulsa el gobierno provincial.

Sostuvieron que si bien siempre se pueden discutir modificaciones para mejorar el sistema, no puede ser en contra de derechos conquistados por trabajadores y jubilados de Entre Ríos. También, consideraron que se podría poner en debate una iniciativa que atienda al déficit de la Caja sin atentar contra los derechos adquiridos de los trabajadores entrerrianos.

Finalmente, la Liga expresó “su preocupación de que el Gobierno Provincial ha decidido profundizar una política de seguidismo de las decisiones de ajuste de Javier Milei, pretendiendo reformar nuestra legislación en un momento histórico donde el gobierno nacional reprime a los jubilados en las calles”.

En ese marco se ratificó la “fuerte voluntad política de acompañar las acciones que surjan del debate plural de la Multisectorial, preservando siempre la unidad de todos los sectores en un frente común que permita revertir esta decisión oficial”.

Por ultimo, exhortaron a las y los Legisladores Provinciales, de todos los partidos políticos, a que “escuchen la voz de las y los trabajadores que se manifiestan en contra de dicha reforma. Ya que son los verdaderos damnificados en todo este proceso”.