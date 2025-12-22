La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial : INFORMA

15/12/2025 - Puesto de Control Vial San Jaime (APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA): Efectuando controles permanentes, el personal policial, toma conocimiento a través de la Comisaria San Jaime que un masculino con determinadas características habría cometido un ilícito en Jurisdicción esa dependencia, sustrayendo una bicicleta todo terreno, marca Philco, color negro desde el interior de un comercio. Seguidamente y atentos a esta novedades, se logró visualizar a un masculino con iguales características a las informadas, movilizándose en la bicicleta descripta. Es por ello, que se procede a la aprehensión y comunicación a la Unidad Fiscal en turno. Que en detalle se trataría de un masculino de 39 años de edad, oriundo de la provincia de Santa Fe. A instancias de esta intervención también se procedió al formal Secuestro de la Bicicleta en cuestión.

16/12/2025 - PUESTO DE CONTROL VIAL DIAMANTE: En la fecha, efectuando controles frente a dependencia de vehículos y personas, se logró proceder al secuestro de un vehículo marca FORD RANGER conducido por un masculino mayor de edad, oriundo de la Ciudad de Victoria, el cual al momento del control, presentó una cédula de identificación vehícular que posee características de ser apócrifa, ya que no guarda las medidas de seguridad correspondientes. Así mismo se corrobora la numeración del motor y chasis a través de los sistemas informáticos de MINSEG Y SIFCOP, donde surge como novedad un Pedido de Secuestro por Robo de fecha 14-05-2018, Causa con intervención del Juzgado Federal Paraná Dr. BELTZER NICOLÁS con directivas del Juez Federal Dr. Martin Federico quien dispuso el secuestro del vehículo y la correcta identificación del conductor, continuando la causa en trámite.

16/12/2025 - Puesto de Control Vial San Jaime (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, desarrollando operativo de control general, siendo las 17 hs. se logró detener la marcha de una camioneta Toyota Hilux, conducida por una femenina mayor de edad, oriunda de la provincia de Santa Fe. Una vez controlada la documentación del rodado y de la mujer a través de los sistemas informáticos, MINSEG, SIFCOP y DNRPA, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO ACTIVO de fecha 14/06/2024 solicitado por Cría. 1 URXVII, de la Prov. De Santa Fe; Ante tal situación y por Directiva de la Fiscalía Ordinaria de Chajarí, se dispuso el formal Secuestro del Vehículo y la correcta identificación de la conductora, continuando la causa en trámite.

17/12/2025 - Puesto de Control San Jaime (SECUESTRO DE MERCADERÍA POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO ADUANERO): Efectuando controles de vehículos y personas, se procede al control de una pick up TOYOTA HILUX, la cual era conducida por un masculino mayor de edad, oriundo de la provincia de Córdoba. Una vez controlada la documentación del rodado y del conductor, se logra observar que el mismo transportaba en la caja de la camioneta, (09) cajas de cartón conteniendo en su interior 180 sets de cubiertos, sin ningún tipo de documentación o factura de compra, presumiblemente de origen extranjero. Seguidamente se le informa a las autoridades de Aduana Concordia quienes disponen el formal Secuestro de esta mercadería por S/ Delito de contrabando Ley 22.415, infracción al Art. 985 del C.A. Tenencia injustificada de mercaderías de origen extranjero con fines comerciales.

17/12/2025 - Puesto de Control Gualeguay (PEDIDO DE LOCALIZACIÓN): Efectuando controles frente a dependencia de vehículos y personas, se procedió a la identificación de un masculino de nombre Alejandro, oriundo de MARCOS PAZ BUENOS AIRES. Al verificar su identidad en los sistemas informáticos de MINSEG y SIFCOP, surge como novedad un PEDIDO DE PARADERO / LOCALIZACIÓN VIGENTE. Solicitado por la fiscalía 6 de Morón Buenos Aires. Causa con intervención de la fiscalía solicitante quien dispuso el plazo de 5 días para que comparezca ante dicho juzgado y regularice su situación.

17/12/2025 - Puesto de Control Vial Concordia (SECUESTRO VEHICULAR): Efectuando controles de vehículos y personas, se logró proceder al Secuestro de un vehículo marca FIAT PUNTO, conducido por una mujer mayor de edad. Una vez presentada la documentación, se pudo constatar que la Cédula Automotor presentada presenta signos característicos de ser apócrifas. No obstante ello, al verificar los números de motor y chasis, se constata que corresponde a otro dominio. Una vez verificado en los sistemas informáticos de MINSEG y SIFCOP, surge como novedad un Pedido de Secuestro vehicular por robo de fecha 22/04/2024, solicitado por Comisaría de San Isidro Secc. 9 La Horqueta Buenos Aires. Causa con intervención de la Fiscalía de Concordia a cargo Dr. Figueroa Mario, quien dispuso el formal Secuestro del Vehículo y la correcta identificación de la conductora, continuando la causa en trámite.

17/12/25 - Puesto de Control Vial Diamante (PROCEDIMIENTO LEY DE CAZA 4841): Efectuando controles de vehículos y personas, se logró detener la marcha de un automóvil Peugeot 206, conducido por un masculino mayor de edad. Luego de controlar la documentación del rodado y el conductor, se pudo constatar que transportaban (07) Jaulas con (07) aves de las especies (04 jilgueros; 01 corbatita; 01 cabecita negra y 01 Juanchiviro). Seguidamente se dio intervención a Brigada de Abigeato Victoria quienes procedieron al secuestro y liberación de las aves, formalizando las actas respectivas por la Ley de Caza 4841.

18/12/2025 - Puesto de Control Vial Gualeguaychú (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, realizando Operativo de Control de vehículos y personas, siendo las 9:45 hs. se logró controlar un automóvil PEUGEOT 408, que circulaba de Sur a Norte por Ruta Nacional 14, el cual era conducido por un masculino mayor de edad, oriundo de la localidad de Caseros, provincia de Buenos Aires, no siendo el titular, manifestando que hace una semana lo habría comprado en la Provincia de Buenos Aires, presentando cédula automotor. Seguidamente se consultan los datos a través de la página DNRPA, donde surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO de fecha 04/04/2024. Hecho que se informa a la Fiscalía de Gualeguaychú quien ordena el formal Secuestro del Vehículo y la correcta identificación del conductor, continuando la causa en trámite.

18/12/2025 - Puesto Control Vial Brazo Largo (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, siendo las 02:07 hs., mientras el personal ejercía control vehicular sobre el carril de ingreso a la provincia frente al Puesto, detienen la marcha de un Automóvil marca VOLKSWAGEN, modelo SURAN, color GRIS, conducido por un masculino de 33 años, oriundo de Paso de Los Libres – Corrientes, acompañado por su hermana de 37 años y una menor. Seguidamente el conductor presenta una impresión de Título Digital, el cual por su tipografía y formato generó dudas al personal policial. Ampliando el control se logró constatar que el dominio colocado en este rodado estaba asociado a otro. No obstante ello, al controlar las numeraciones de chasis y motor, se pudo verificar que los mismos presentaban signos de adulteración, al igual que las chapas patentes. Informada esta situación la Unidad Fiscal de Villa Paranacito a cargo del Dr. Popelka Gastón, el mismo ordena el formal Secuestro del automóvil y la correcta identificación de su conductor, continuando la causa en trámite.

19/12/2025 - PUESTO CONTROL VIAL PASO CERRITO (Secuestro Automotor): En la fecha, siendo las 08:30 horas, se logró detener la marcha de un vehículo MARCA VOLKSWAGEN MODELO AMAROK 2.0 LT, conducido por un masculino de 51 años de edad, oriundo del Partido de Esteban Echeverría – Provincia de Buenos Aires. Una vez controlada la documentación y el dominio del rodado a través del sistema informático MINSEG Y SIFCOP, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO VEHICULAR ACTIVO DE FECHA 04/10/2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD FISCAL Nº 07 DE MORENO PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Seguidamente se informa este hecho a la Unidad Fiscal de Chajarí a cargo del Dr. Arguello de la Vega Matías quien dispuso el formal Secuestro del rodado y la correcta identificación del conductor, continuando la causa en trámite.

19/12/2025 - PUESTO CONTROL VIAL SAN JAIME (Secuestro Automotor): En la fecha, siendo las 12:50 horas, se logró detener la marcha de (01) vehículo marca Toyota Corolla, conducido por un masculino mayor de edad, oriundo de Córdoba Capital. Una vez controlada la documentación del vehículo y de su conductor a través de las páginas MINSEG, SIFCOP y DNRPA, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO ACTIVO de fecha 09/04/2025 – Causa Robo de vehículo, solicitado por la Policía de Córdoba. Seguidamente se consulta a la Fiscalía Ordinaria de Chajarí, quien ordenó el formal secuestro del Automotor y la correcta identificación de su conductor, continuando la causa en trámite.

19/12/2025 - PUESTO CONTROL VIAL PASO CERRITO (Secuestro Automotor): En la fecha, siendo las 12:10 hs. se logró detener la marcha de un camión, tipo tractor, marca Volkswagen, modelo 17280 LR con Semiremolque marca Pincen, modelo SFpla, conducido por un masculino de 23 años de edad, oriundo de la provincia de Buenos Aires a quien se le solicita la documentación propia y del rodado, una vez controlado en los sistemas informáticos Policiales SIFCOP y MINSEG, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO VIGENTE DE FECHA 28/10/2021 solicitado Fiscalía Nacional en lo Criminal y correccional N° 30 del Ministerio Público de la Nación. Es por ello que se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí, quien dispuso el formal secuestro del rodado, como así también la correcta identificación del conductor, continuando la causa en trámite.

19/12/2025 - PUESTO CONTROL VIAL BRAZO LARGO (Secuestro Automotor): En la fecha, siendo las 00:15 HS. se logró detener la marcha de un automóvil marca RENAULT, modelo 9, color GRIS, conducido por un masculino de 36 años, oriundo de la Ciudad de Rosario del Tala – Entre Ríos. Seguidamente se controla la documentación del vehículo y del conductor a través de las plataformas SIFCOP y DNRPA, arrojando resultado Prohibición de Circular, ampliando el control sobre la numeración de chasis y motor, se pudo constatar que el grabado en el Chasis presenta signos no originales de fábrica (Adulterado). Ante esta novedad, se comunica la novedad a la Unidad Fiscal de Villa Paranacito, quien ordenó el formal Secuestro del automóvil interesado y la correcta identificación de su ocupante continuando la causa en trámite.

20/12/2025 - PUESTO CONTROL VIAL TÚNEL: (Infracción al Código Aduanero): En la fecha, en operativo conjunto con personal de Aduana se logró detener para control una camioneta Marca Toyota - Modelo Hilux, conducida por un masculino mayor de edad. Luego de controlar la documentación del conductor y del vehículo, se pudo constatar que transportaba 216 pares de zapatillas marca Adidas y Nike de origen extranjero, sin ningún tipo de documentación respaldatoria por lo que se inician actuaciones por la S/ Infracción a la Ley 21.415 (Código Aduanero).

21/12/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL CONCORDIA (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, efectuando controles de vehículos y personas, se logró detener la marcha para contralor de un vehículo marca Chevrolet, modelo Prisma Joy, conducido por un masculino mayor de edad con domicilio en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Una vez controlada la documentación y el dominio del rodado, a través de las páginas, MINSEG y SIFCOP, surge como novedad un Pedido de Secuestro Activo de fecha 25/11/2025, solicitado por el Juzgado de Ejecución N°1 de Comodoro Rivadavia - Chubut. Causa con intervención de la Unidad Fiscal de Concordia a cargo Dr. José Arias quien ordenó el formal SECUESTRO del rodado y la correcta identificación del conductor.

21/12/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL MABRAGAÑA (SECUESTRO y ENTREGA): En la fecha, efectuando controles frente a dependencia de vehículos y personas, se logró detener para control un vehículo marca VOLKSWAGEN, modelo NIVUS, conducido por un masculino mayor de edad. Una vez controlada la documentación y el dominio a través de la página DNRPA, surge como novedad Pedido de Secuestro Activo de fecha 15/03/2024 por Robo Agravado Art. 167° C.P.A., solicitado por la UFI de Chajarí. Causa con intervención de la Unidad Fiscal de Colón quien ordena el formal SECUESTRO y ENTREGA del rodado; continuando la causa en trámite.

21/12/2025 - Puesto de Control Vial Gualeguaychú (secuestro vehicular): En la fecha, efectuando controles de vehículos y personas, siendo las 12:45 hs. se procedió al control de un automóvil RENAULT SANDERO, el cual era conducido por un masculino mayor de edad, oriundo del partido de J.C. Paz, provincia de Buenos Aires. Una vez que presenta la documentación personal y del rodado, se pudo verificar que la Cédula de Identificación Automotor presenta signos de ser apócrifa y teniendo con al conductor como su titular. Seguidamente se verifica a través de la página del DNRPA, donde surge como novedad ser otro el titular. En razón de estas novedades, se solicitó la intervención del Verificador Policial, quien pudo determinar que la numeración de chasis y motor no serían originales de fábrica, detectando además adulteraciones en la numeración de cristales. Informado el hecho a la Unidad Fiscal de Gualeguaychú, se ordenó el formal Secuestro del Vehículo y la correcta identificación de su conductor, continuando la causa en trámite.

22/12/2025 - Puesto de control vial Paso Cerrito (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, siendo las 06:10 hs. aproximadamente mientras se realiza control de personas y vehículos en el carril Sur / Norte de salida de la Provincia sobre la Autovía RN 14, se logró detener la marcha de un vehículo MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VOYAGE, conducido por un masculino de 52 años de edad, oriundo de la localidad de Quilmes provincia de Buenos Aires. Seguidamente se controla la documentación del rodado y del conductor a través de los sistemas informáticos MINSEG y SIFCOP, donde surge como novedad un Pedido de Secuestro Vehicular Vigente de fecha 13/05/2025, solicitado por la Unidad Fiscal N° 11 de la localidad de Lomas de Zamora Provincia de Buenos Aires bajo la carátula de "Robo". Informada esta novedad a la Unidad Fiscal de la ciudad de Chajarí, se ordenó el formal Secuestro del rodado y la correcta identificación del conductor continuando la causa en trámite.

Además, se realizaron controles de alcoholemia ininterrumpidos en toda la provincia, dando como resultado general entre todos los puestos camineros un total de 2.811 controles, durante el fin de semana de los cuales (07) siete, resultaron POSITIVOS para la prueba de ALCOHOLEMIA. Debiendo recordar que en la Provincia de Entre Ríos rige el concepto de “Tolerancia Cero” según la Ley Provincial N° 10.460 “Alcoholemia Cero” en todo el territorio provincial con el objeto de disminuir el número de siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol.

Nos resulta importante resaltar que en términos preventivos y de control permanente, en lo que va de este año 2025, la DGPSV de la Policía de Entre Ríos, lleva un total de 508 (quinientos ocho) vehículos secuestrados por diversas causas, tales como Pedidos de secuestro vigentes, dominios y/o documentación apócrifa, adulteración de numeración de Motor y/o chasis. Un total de 46 (Armas de Fuego) armas de fuego secuestradas y 87 (ochenta y siete) detenidos.

Desde el día jueves 18/12/25 hasta el domingo 21/12/25, se registraron desde los distintos puntos de la provincia, un ingreso estimado de 40.032 vehículos y un egreso estimado de 31.617 de vehículos.

“Continuamos trabajando con el firme propósito de hacer de nuestra provincia un lugar más seguro. Estamos para cuidarte…”.

Dirección General de Prevención y Seguridad Vial

Teléfono de Contacto: 3435620225

Domicilio: Calle Los Sauces Nº 435 Oro Verde, Paraná, E.R.