Básquetbol SEGUNDA RONDA CON CLÁSICO

El pasado fin de semana se disputó la última fecha de la Fase Regular de la Liga de Mayores de Básquetbol, que tiene la participación de los equipos de nuestra ciudad.

Ferrocarril y Capuchinos fueron ganadores de la fecha, mientras que Estudiantes cayó derrotado. El equipo ferroviario logró vencer a San José por 76 a 62, mientras que el Santo hizo lo propio con La Armonía, de visitante, por 89 a 75. El Verde fue derrotado por Vélez, en su visita a Chajarí, por 87 a 70.
El restante partido jugado fue el de Santa Rosa que le ganó de visitante a Social Federación por 81 a 60.
De esta forma quedaron definidos los Play-in que tendrá la competencia, del segundo puesto para abajo, dado que el que ganó esta Zona 3, Santa Rosa, ya pasa directamente a los octavos de final y espera rival.
Esas posiciones finales determinaron que en los mencionados Play-in haya nuevamente clásico local entre Estudiantes y Ferrocarril, mientras que Capuchinos tendrá durísimo rival en Vélez Sarsfield. Los partidos se juegan al mejor de tres y la ventaja la tienen los mejores ubicados, Estudiantes y Vélez, porque de haber tercer partido se jugará en la cancha de los mismos.
La programación de los partidos entre Estudiantes y Ferro sufrió una alteración, ya que debían comenzar este miércoles y finalmente jugarán jueves, sábado y de ser necesario un tercer partido el día lunes. Capuchinos sí jugará miércoles y viernes. Esta es la programación:infobynenllinea.caster.fm

ZONA 3
PLAY IN
(2º) vs. (7º) ESTUDIANTES (Concordia) – FERRO (Concordia) - JUEVES 6/11 - 21 horas

(7º) vs. (2º) FERRO (Concordia) – ESTUDIANTES (Concordia) - SABADO 8/11 - 21 horas
De ser necesario tercer (3º) partido: LUNES 10/11 - 21 horas.

PLAY IN
(3º) vs. (6º) VELEZ - CAPUCHINOS - MIERCOLES 5/11 - 21 horas
(6º) vs. (3º) CAPUCHINOS - VELEZ - VIERNES 7/11 - 21,30 horas
De ser necesario tercer (3º) partido: DOMINGO 9/11 - 20 horas.

Este sábado Concordia se viste de fiesta nuevamente con una nueva Fecha Nacional de Stand Up Paddle (SUP), que se llevará a cabo en la zona del Yacht Club en el Lago de Salto Grande.

