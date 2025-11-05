Básquetbol SEGUNDA RONDA CON CLÁSICO

Ferrocarril y Capuchinos fueron ganadores de la fecha, mientras que Estudiantes cayó derrotado. El equipo ferroviario logró vencer a San José por 76 a 62, mientras que el Santo hizo lo propio con La Armonía, de visitante, por 89 a 75. El Verde fue derrotado por Vélez, en su visita a Chajarí, por 87 a 70.

El restante partido jugado fue el de Santa Rosa que le ganó de visitante a Social Federación por 81 a 60.

De esta forma quedaron definidos los Play-in que tendrá la competencia, del segundo puesto para abajo, dado que el que ganó esta Zona 3, Santa Rosa, ya pasa directamente a los octavos de final y espera rival.

Esas posiciones finales determinaron que en los mencionados Play-in haya nuevamente clásico local entre Estudiantes y Ferrocarril, mientras que Capuchinos tendrá durísimo rival en Vélez Sarsfield. Los partidos se juegan al mejor de tres y la ventaja la tienen los mejores ubicados, Estudiantes y Vélez, porque de haber tercer partido se jugará en la cancha de los mismos.

La programación de los partidos entre Estudiantes y Ferro sufrió una alteración, ya que debían comenzar este miércoles y finalmente jugarán jueves, sábado y de ser necesario un tercer partido el día lunes. Capuchinos sí jugará miércoles y viernes. Esta es la programación:

ZONA 3

PLAY IN

(2º) vs. (7º) ESTUDIANTES (Concordia) – FERRO (Concordia) - JUEVES 6/11 - 21 horas

(7º) vs. (2º) FERRO (Concordia) – ESTUDIANTES (Concordia) - SABADO 8/11 - 21 horas

De ser necesario tercer (3º) partido: LUNES 10/11 - 21 horas.

PLAY IN

(3º) vs. (6º) VELEZ - CAPUCHINOS - MIERCOLES 5/11 - 21 horas

(6º) vs. (3º) CAPUCHINOS - VELEZ - VIERNES 7/11 - 21,30 horas

De ser necesario tercer (3º) partido: DOMINGO 9/11 - 20 horas.