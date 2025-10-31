Este sábado  "MUSCULITO" POR EL TÍTULO

Ambos este viernes fueron sin problemas el pesaje y están muy bien preparados para la batalla. La velada será transmitida por TyC Sports, Boxeo de Primera, y tendrá sin duda a muchísimos Concordienses frente a la pantalla alentando al Olímpico púgil de nuestra ciudad. Esperamos sea con victoria para el querido "Musculito".

La programación será la siguiente.

➖ Matías Romero (60,100 Kg.) vs. Walter Leiva (59,050 Kg ) // Título latino ligero CMB

➖ Joel Contreras (50,600 Kg.) vs. Leandro Blanc (50,550 Kg.) // Título sudamericano mosca

➖ Florencia López (48,850 Kg.) vs. Daiana Mora (50,050 Kg.) // Cat. Mosca - 6 Rounds

➖ Florencio Compiano (56,650 Kg.) vs. Luz Córdoba (56,650 Kg.) // Cat. Pluma - 6 Rounds

➖ Federico Morales (66,450 Kg.) vs. Santiago Lencina (66,400 kg.) // Cat. Welter - 4 Rounds

➖ Uziel Molina (66,400 Kg ) vs. Jesus Paiva (64,550 Kg.) // Cat. Welter - 4 Rounds.

Las peleas están de abajo hacia arriba en nivel de importancia, siendo la de Blanc la de semi fondo esta noche.