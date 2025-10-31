Este sábado  "MUSCULITO" POR EL TÍTULO

¿Con quién le fue infiel Yanina Latorre a Diego Latorre?
La conductora confesó al aire que involucró a un actor en su disputa con Estefi Berardi.
Este sábado por la noche el boxeador de Concordia Leandro "Musculito" Blanc pelea por el Título Sudamericano Mosca. La cita es en la Federación Argentina de Box, en Castro Barros 75 y el rival del concordiense será Joel Contreras.deportes31/10/2025 Edgardo Perafan
Ambos este viernes fueron sin problemas el pesaje y están muy bien preparados para la batalla. La velada será transmitida por TyC Sports, Boxeo de Primera, y tendrá sin duda a muchísimos Concordienses frente a la pantalla alentando al Olímpico púgil de nuestra ciudad. Esperamos sea con victoria para el querido "Musculito".
La programación será la siguiente.
➖ Matías Romero (60,100 Kg.) vs. Walter Leiva (59,050 Kg ) // Título latino ligero CMB
➖ Joel Contreras (50,600 Kg.) vs. Leandro Blanc (50,550 Kg.) // Título sudamericano mosca
➖ Florencia López (48,850 Kg.) vs. Daiana Mora (50,050 Kg.) // Cat. Mosca - 6 Rounds
➖ Florencio Compiano (56,650 Kg.) vs. Luz Córdoba (56,650 Kg.) // Cat. Pluma - 6 Rounds
➖ Federico Morales (66,450 Kg.) vs. Santiago Lencina (66,400 kg.) // Cat. Welter - 4 Rounds
➖ Uziel Molina (66,400 Kg ) vs. Jesus Paiva (64,550 Kg.) // Cat. Welter - 4 Rounds.
Las peleas están de abajo hacia arriba en nivel de importancia, siendo la de Blanc la de semi fondo esta noche.
Javier Milei aceptó la renuncia de Guillermo Francos como Jefe de Gabinete. A partir del lunes, el cargo será ocupado por Manuel Adorni.
Tal como había prometido su entrenador, Abel Ferreira, el Palmeiras tuvo este jueves una "noche mágica" y clasificó a la final de la Copa Libertadores al aplastar 4-0 a Liga de Quito, remontando la derrota 3-0 encajada una semana atrás en Ecuador.
Desde este martes y hasta el domingo, los menores masculinos de la institución con sede en calle Buenos Aires estarán participando del Torneo Nacional C, que organiza la Confederación Argentina de Handball.
Este viernes 31 de octubre será el último día para abonar la inscripción con precio bonificado para participar de la última gran cita de los Amigos del MTB, el Desafío 248 que se disputará el 30 de noviembre.
Este fin de semana del 1 y 2 de noviembre, Concordia será nuevamente sede del Trail Aventura Cruce Salto Grande, una competencia consolidada como la más convocante de la región.
Flavio Briatore y compañía ya tomaron una decisión con el piloto argentino, según la prensa europea. Detalles.
La Liga Concordiense de Fútbol va completando los “casilleros” de los torneos en disputa en esta temporada.
En el marco de la vigesimosexta y última fecha de la Divisional “B”, Salto Grande goleó 4 a 0 a Ancel y logró el ascenso a Primera tras coronarse campeón del certamen Ramón Agustín Isla. El “hidroeléctrico” vuelve a la “A” tras ocho años jugando en la segunda categoría.
En el Estadio Ciudad de Concordia, Comunicaciones derrotó 4 a 1 a Libertad y se quedó con el Petit del Torneo Clausura. El ”canario” se ganó un lugar en la final por una plaza en el Torneo Regional Amateur del año que viene.
NUNCA ASUMIR LOS ERRORES PROPIOS, NORMAL EN MUCHAS PERSONAS QUE SE CREN DUEÑOS DE LA VIDA Y OBRA DE LOS DEMAS. Dura crítica de Cristina Kirchner a Axel Kicillof por la derrota en PBA: "Error político"
La primera Jornada de Bio Capacitación realizada en los campos propios de Aceitera General Deheza dejó en claro que los problemas de rindes estancados, de malezas resistentes y de compactación de suelos, tiene solución con más agronomía y más actividad biológica.
