PREGONANDO PREGONANDO

Este sábado  "MUSCULITO" POR EL TÍTULO

Este sábado por la noche el boxeador de Concordia Leandro "Musculito" Blanc pelea por el Título Sudamericano Mosca. La cita es en la Federación Argentina de Box, en Castro Barros 75 y el rival del concordiense será Joel Contreras.

deportes31/10/2025 Edgardo Perafan
YANINA Y MUSCULITO
YANINA Y MUSCULITO

Ambos este viernes fueron sin problemas el pesaje y están muy bien preparados para la batalla. La velada será transmitida por TyC Sports, Boxeo de Primera, y tendrá sin duda a muchísimos Concordienses frente a la pantalla alentando al Olímpico púgil de nuestra ciudad. Esperamos sea con victoria para el querido "Musculito". 
La programación será la siguiente. 

➖ Matías Romero (60,100 Kg.) vs. Walter Leiva (59,050 Kg ) // Título latino ligero CMB 
➖ Joel Contreras (50,600 Kg.) vs. Leandro Blanc (50,550 Kg.) // Título sudamericano mosca 
➖ Florencia López (48,850 Kg.) vs. Daiana Mora (50,050 Kg.) // Cat. Mosca - 6 Rounds
➖ Florencio Compiano (56,650 Kg.) vs. Luz Córdoba (56,650 Kg.) // Cat. Pluma - 6 Rounds
➖ Federico Morales (66,450 Kg.) vs. Santiago Lencina (66,400 kg.) // Cat. Welter - 4 Rounds
➖ Uziel Molina (66,400 Kg ) vs. Jesus Paiva (64,550 Kg.) // Cat. Welter - 4 Rounds.
Las peleas están de abajo hacia arriba en nivel de importancia, siendo la de Blanc la de semi fondo esta noche.

Últimos artículos
noche de guantes en el verde ( (3)

Este sábado  "MUSCULITO" POR EL TÍTULO

Edgardo Perafan
deportes31/10/2025

Este sábado por la noche el boxeador de Concordia Leandro "Musculito" Blanc pelea por el Título Sudamericano Mosca. La cita es en la Federación Argentina de Box, en Castro Barros 75 y el rival del concordiense será Joel Contreras.

Te puede interesar
ferro menores

Los Menores de Ferro juegan el Nacional C

Edgardo Perafan
deportes29/10/2025

Desde este martes y hasta el domingo, los menores masculinos de la institución con sede en calle Buenos Aires estarán participando del Torneo Nacional C, que organiza la Confederación Argentina de Handball.

mtb

Amigos del MTB YA INSCRIBEN PARA EL DESAFÍO

Edgardo Perafan
deportes29/10/2025

Este viernes 31 de octubre será el último día para abonar la inscripción con precio bonificado para participar de la última gran cita de los Amigos del MTB, el Desafío 248 que se disputará el 30 de noviembre.

salto g campeon

Campeón de la B SALTO GRANDE VUELVE

Edgardo Perafan
deportes27/10/2025

En el marco de la vigesimosexta y última fecha de la Divisional “B”, Salto Grande goleó 4 a 0 a Ancel y logró el ascenso a Primera tras coronarse campeón del certamen Ramón Agustín Isla. El “hidroeléctrico” vuelve a la “A” tras ocho años jugando en la segunda categoría.

comunicaciones campeon futbol

Petit Torneo COMUNICACIONES CAMPEON

Edgardo Perafan
deportes27/10/2025

En el Estadio Ciudad de Concordia, Comunicaciones derrotó 4 a 1 a Libertad y se quedó con el Petit del Torneo Clausura. El ”canario” se ganó un lugar en la final por una plaza en el Torneo Regional Amateur del año que viene.

Lo más visto