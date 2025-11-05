SUP en Concordia UNA NUEVA FECHA NACIONAL
Este sábado Concordia se viste de fiesta nuevamente con una nueva Fecha Nacional de Stand Up Paddle (SUP), que se llevará a cabo en la zona del Yacht Club en el Lago de Salto Grande.
A la cita concurren los mejores exponentes del país e incluso formará parte de la fecha el actual Campeón del Mundo de la especialidad, el paranaense Francisco “Pancho” Giusti.
La Copa Argentina se divide en distintas instancias, siendo la más importante la Maratón de 10 kilómetros en el espejo de agua del Lago.
Esta actividad consiste en hacer equilibrio en una tabla tipo surf, y valerse de un remo para avanzar, por lo que es una carrera de velocidad. Ayuda muchísimo las tranquilas aguas del Lago de Salto Grande y es un hecho que resaltan los participantes, porque se compite con tranquilidad y seguridad.
La organizadora local, Diana Conti, ya tiene varias fechas nacionales traídas a nuestra ciudad y cuenta con toda esa experiencia para que la jornada sea un éxito. En esta oportunidad, toda la actividad se realizará únicamente el día sábado y ha sido programado así con el fin de que los visitantes puedan quedarse hasta el domingo para también disfrutar de nuestra ciudad en el plano turístico.
La programación de la Copa Argentina es la siguiente:
8 a 9.30horas: Acreditaciones.
09.30hs: Carrera Sprint – 200mts.
10.30hs: Kids (chicos) – 800mts.
11.00hs: Participativa – 1.5kms.
12.00hs: All Around (3kms.)/Fun Race (5kms.)
14.00hs: Maratón – 10kms.
18.00hs: Premiación.
