SUP en Concordia UNA NUEVA FECHA NACIONAL

Este sábado Concordia se viste de fiesta nuevamente con una nueva Fecha Nacional de Stand Up Paddle (SUP), que se llevará a cabo en la zona del Yacht Club en el Lago de Salto Grande.

deportes05/11/2025 Edgardo Perafan
A la cita concurren los mejores exponentes del país e incluso formará parte de la fecha el actual Campeón del Mundo de la especialidad, el paranaense Francisco “Pancho” Giusti.
La Copa Argentina se divide en distintas instancias, siendo la más importante la Maratón de 10 kilómetros en el espejo de agua del Lago. 
Esta actividad consiste en hacer equilibrio en una tabla tipo surf, y valerse de un remo para avanzar, por lo que es una carrera de velocidad. Ayuda muchísimo las tranquilas aguas del Lago de Salto Grande y es un hecho que resaltan los participantes, porque se compite con tranquilidad y seguridad. infobynenllinea.caster.fm
La organizadora local, Diana Conti, ya tiene varias fechas nacionales traídas a nuestra ciudad y cuenta con toda esa experiencia para que la jornada sea un éxito. En esta oportunidad, toda la actividad se realizará únicamente el día sábado y ha sido programado así con el fin de que los visitantes puedan quedarse hasta el domingo para también disfrutar de nuestra ciudad en el plano turístico.
La programación de la Copa Argentina es la siguiente:

8 a 9.30horas: Acreditaciones.
09.30hs: Carrera Sprint – 200mts.
10.30hs: Kids (chicos) – 800mts.
11.00hs: Participativa – 1.5kms.
12.00hs: All Around (3kms.)/Fun Race (5kms.)
14.00hs: Maratón – 10kms.
18.00hs: Premiación.

basquetbol capuchinos

Básquetbol SEGUNDA RONDA CON CLÁSICO

Edgardo Perafan
deportes05/11/2025

El pasado fin de semana se disputó la última fecha de la Fase Regular de la Liga de Mayores de Básquetbol, que tiene la participación de los equipos de nuestra ciudad.

caja de jubilaciones

ATE Entre Ríos rechazó la posible reforma a la Ley de la Caja de Jubilaciones

(APFDigital)
Entre Rios05/11/2025

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos expresó su rechazo a la intención del Poder Ejecutivo provincial de impulsar una reforma a la Ley de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. Desde el gremio advirtieron que no acompañarán ningún cambio que implique un ajuste sobre los derechos de los trabajadores estatales.

basquetbol capuchinos

Básquetbol SEGUNDA RONDA CON CLÁSICO

Edgardo Perafan
deportes05/11/2025

El pasado fin de semana se disputó la última fecha de la Fase Regular de la Liga de Mayores de Básquetbol, que tiene la participación de los equipos de nuestra ciudad.

triatlon

Este domingo SE LARGA EL TRIATLON

Edgardo Perafan
deportes03/11/2025

Con gran expectativa se espera el comienzo de la temporada 2025/2026 del Circuito Binacional de Triatlon Jeep, que tendrá su comienzo este domingo en Colón desde las 8.45 horas, con epicentro en el Club Piedras Coloradas.

recorra charruas

Este domingo SE CORRE EN LOS CHARRÚAS

Edgardo Perqafan
deportes03/11/2025

Este domingo se realiza la 9ª Edición de la Maratón Aniversario (N°84) de Los Charrúas. La prueba se estará largando a las 8 horas, con concentración en el Complejo Deportivo y Cultural Municipal de dicha localidad.

futbol golearon

En Colón GOLEARON A NEBEL

Edgardo Perafan
deportes03/11/2025

Defensores de Nebel sufrió una estrepitosa caída en la segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur. En su visita a Pronunciamiento, el local Depro le asestó un golpazo de 7 a 0 en un partido donde el resultado lo dice todo, ya que el dueño de casa fue ampliamente superior.

noche de guantes en el verde ( (3)

Este sábado  "MUSCULITO" POR EL TÍTULO

Edgardo Perafan
deportes31/10/2025

Este sábado por la noche el boxeador de Concordia Leandro "Musculito" Blanc pelea por el Título Sudamericano Mosca. La cita es en la Federación Argentina de Box, en Castro Barros 75 y el rival del concordiense será Joel Contreras.

