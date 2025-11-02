Stefano Di Carlo es el nuevo presidente de River y asumirá sus funciones el lunes.

Este domingo, River enfrentará a Gimnasia de La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura, un partido clave para clasificar a la Copa Libertadores 2026. El equipo necesita salir campeón del torneo o quedarse con uno de los dos cupos restantes por la Tabla Anual, donde actualmente ocupa el tercer puesto con 52 puntos.

Di Carlo y su primer mensaje: “Debemos corregir y mejorar”

Tras conocerse el resultado electoral, Di Carlo habló sobre el presente futbolístico del club: “Vemos lo mismo que ve la gente. Cuando hay un problema, lo abordamos y lo corregimos. Tenemos que hacer una sintonía fina para mejorar”.

El flamante mandatario también remarcó que su gestión continuará con el proceso institucional iniciado hace más de una década: “River debe seguir creciendo institucionalmente. Lo deportivo y lo estructural van de la mano”.

Jorge Brito asistió en compañía de sus hijas y celebró en uno de sus últimos días como mandatario del club.

Plan de obras y transformación institucional

Entre sus objetivos, Di Carlo confirmó la continuación del plan de obras que incluye nuevas mejoras en el Monumental, el Centro de Alto Rendimiento en el predio Cantilo y la modernización de las instalaciones para los más de 350 mil socios. El dirigente adelantó que buscará mantener el equilibrio entre infraestructura, competitividad deportiva y participación social.

Stefano Di Carlo pertenece a una familia ligada al club: es nieto de Osvaldo “Titi” Di Carlo, expresidente de la institución, y bisnieto de un ex secretario general. “Mi abuelo me dejó el amor por River. Fui al colegio en el club, jugué deportes y crecí en el Monumental. River es mi casa”, recordó durante la campaña.

Su trayectoria incluye los cargos de vocal titular, vicepresidente segundo y la presidencia del Departamento de Comunicación y Medios. También participó en la conducción del Instituto River y en áreas educativas y sociales del club.

"Di Carlo presidente", una de las banderas colgadas en las adyacencias al Monumental.

Sin reelección y con mirada a futuro

Tras la reforma del estatuto en 2023, el nuevo presidente no podrá ser reelecto al finalizar su mandato. Di Carlo conducirá River hasta diciembre de 2029, con el objetivo de consolidar el legado institucional de los últimos doce años y devolver protagonismo deportivo al club.