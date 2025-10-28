Alpine definió el futuro de Colapinto en la F 1: solo falta el anuncio

El futuro de Franco Colapinto atraviesa horas decisivas. A falta de poco menos de dos semanas para el Gran Premio de Brasil, Alpine tiene todo listo para anunciar la renovación del piloto argentino para la temporada 2026 de la Fórmula 1, de acuerdo a lo informado por Motorsport.

Desde Europa aseguran que “el acuerdo se da por hecho y el anuncio es inminente“, luego de haber visto a los representantes del patrocinador más importante del bonaerense en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

El argentino convenció a la escudería francesa en base a sus rendimientos. Si bien el auto no lo acompañó, puertas adentro destacan el progreso de Franco, que terminó superando a Pierre Gasly en varias carreras, tanto en la posición final como en el ritmo.

“Para ser honesto, yo no soy el que toma las decisiones. No soy el que tiene la mayoría de las conversaciones. No quiero entrar demasiado en detalles. Ojalá llegue un punto en el que pueda correr sin tanto estrés y un poco más relajado”, había declarado el joven piloto antes del GP de México. Todo parece indicar que su deseo se cumplirá.

La próxima carrera de Franco Colapinto

La próxima parada para Franco Colapinto en la Fórmula 1 está en San Pablo, ya que lo que viene es el Gran Premio de Brasil. Luego de unos días de descanso, los pilotos regresarán para protagonizar el primero de los últimos cuatro fines de semana de carrera, que contará con Sprint.

El viernes 7 de noviembre a las 11:30 será la primera y única práctica libre. Ese mismo día, pero a las 15:30, se llevará a cabo la clasificación para la carrera Sprint, que será el sábado a las 11. Posteriormente, a las 15, llegará el turno de la clasificación para la carrera del domingo a las 14. Todo se podrá ver por Disney+.

Tabla del Campeonato de Pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 357

Oscar Piastri (McLaren) – 356

Max Verstappen (Red Bull) – 321

George Russell (Mercedes) – 257

Charles Leclerc (Ferrari) – 210

Lewis Hamilton (Ferrari) – 146

Kimi Antonelli (Mercedes) – 97

Alex Albon (Williams) – 73

Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41

Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39

Carlos Sainz (Williams) – 38

Fernando Alonso (Aston Martin) – 37

Oliver Bearman (Haas) – 32

Lance Stroll (Aston Martin) – 32

Liam Lawson (Racing Bulls) – 30

Esteban Ocon (Haas) – 30

Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28

Pierre Gasly (Alpine) – 20

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19

Franco Colapinto (Alpine) – 0

Jack Doohan (Alpine) – 0

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

McLaren – 713 | CAMPEÓN

Mercedes – 356

Ferrari – 356

Red Bull Racing – 346

Williams – 111

Racing Bulls – 72

Aston Martin – 69

Kick Sauber – 60

Haas – 60

Alpine – 20



