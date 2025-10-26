Guillermo Francosanunció que “viene una época de cambios importantes”
El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, emitió su voto este domingo en horas del mediodía y vaticinó que, como lo anticipó el presidente, Javier Milei, "se viene una época de cambios importantes".
Consultado acerca de posibles nombramientos en el Gabinete, aclaró que no está en condiciones de anticiparlo porque “es el Presidente quien decide todo”.
“El Presidente es quien decide todo, de manera que yo no estoy en condiciones de responder por él. De hecho, hay cuatro nombramientos que realizar y lo comunicará a su debido tiempo”, comentó.
En la improvisada rueda de prensa que se armó alrededor de la figura del político cuando salió del lugar de votación, Francos fue consultado sobre su posible salida del Gabinete.
Insistió entonces en que el Presidente es quien decide la suerte de los ministros, quienes están a su disposición.
Por otra parte, restó importancia a “la volatilidad” que suele darse en coyunturas pre electorales y sostuvo que todo está ordenado en la economía, como las diferentes variables “macro”.
Asimismo, valoró y aprobó el nuevo sistema electoral, la Boleta Única Papel (BUP), que se puso en marcha este domingo y juzgó que ha funcionado sin problemas.
Incluso dejó un consejo para un eventual reemplazante, ante un pedido de uno de los cronistas: “Que se dedique a dialogar y buscar consensos”.
Cuando le mencionaron que el expresidente Mauricio Macri se mostró predispuesto a ser convocado a colaborar, exaltó su figura como un importante referente de la política nacional y reiteró su postura dialoguista con cualquier sector que se acerque
