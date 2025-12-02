Cibercrimen en alerta máxima: expertos advierten que la región llega tarde a la discusión sobre delitos digitales
En el V Encuentro Regional de Cibercrimen –“Ctrl + Alt + Delito”– organizado por el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Universidad Austral, especialistas coincidieron en que la región atraviesa un punto de inflexión: la protección de la niñez no puede seguir esperando regulaciones futuras y los delitos digitales exigen decisiones urgentes, cooperación efectiva y un marco ético que vuelva a poner a la persona en el centro del ecosistema digital.Argentina02/12/2025 Universidad Austral