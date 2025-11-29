PREGONANDO PREGONANDO

Berni y su irónica defensa al nuevo ministro de Defensa: "¿Creen que el uniforme de Perón era de cartero?"

El senador bonaerense y ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, intervino en la discusión por la designación de Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa y salió a respaldar su llegada al Gabinete.

“Si un militar pudo ser presidente, por qué no podría ocupar el Ministerio de Defensa”, planteó Berni en diálogo con Radio Rivadavia, aludiendo a Juan Domingo Perón. Para el legislador, no hay incompatibilidad alguna entre la trayectoria castrense y la función política.

 Al justificar la elección de Presti, añadió: “Nunca vi a un político morir en el campo de batalla. Me guío por el principio de coherencia: si tres veces tuvimos un presidente con uniforme, no debería sorprender que un ministro también lo tenga”.

Berni también se metió en la polémica por el hecho de que el futuro ministro no solicitara su pase a retiro: "Me parece perfecto que no lo haga", sostuvo.

El senador cargó además contra las críticas de Nilda Garré y defendió su propia formación: “Soy una combinación poco común de militar y político. Se suele decir que la guerra es demasiado importante para dejarla en manos de los militares, pero muchas veces la ineficiencia de los políticos en la conducción termina costándoles la vida a los soldados”, afirmó.

A su juicio, “es fácil opinar desde afuera, pero quienes arriesgan la vida son los soldados, que no pueden pagar el precio de decisiones políticas equivocadas”.

 Berni destacó que es “uno de los oficiales con más tiempo en combate” y rechazó que un militar al mando de Defensa contradiga el principio de conducción civil: “No solo no me hace ruido; me molesta escuchar cuestionamientos. La Constitución, en su artículo 99, le da al presidente la facultad de elegir al representante de las Fuerzas Armadas”.

Para cerrar, apuntó contra los sectores internos del peronismo que critican la designación: “A esos ‘progre-peronistas’ les recuerdo que tuvimos un presidente militar tres veces elegido. ¿O creen que su uniforme era de cartero? En el peronismo hace falta un poco más de coherencia”.

