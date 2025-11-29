Berni y su irónica defensa al nuevo ministro de Defensa: "¿Creen que el uniforme de Perón era de cartero?"

Mercado Libre: en 5 años subsidiado con u$d. 373 millones.
El beneficio del Subsidio Estatal le significó, a Mercado Libre -este año- recibir un 50% más de exenciones impositivas, según lo publicado recientemente por Tiempo Argentino y El Ciudadano.
El senador bonaerense y ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, intervino en la discusión por la designación de Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa y salió a respaldar su llegada al Gabinete.
“Si un militar pudo ser presidente, por qué no podría ocupar el Ministerio de Defensa”, planteó Berni en diálogo con Radio Rivadavia, aludiendo a Juan Domingo Perón. Para el legislador, no hay incompatibilidad alguna entre la trayectoria castrense y la función política.
Al justificar la elección de Presti, añadió: “Nunca vi a un político morir en el campo de batalla. Me guío por el principio de coherencia: si tres veces tuvimos un presidente con uniforme, no debería sorprender que un ministro también lo tenga”.
Berni también se metió en la polémica por el hecho de que el futuro ministro no solicitara su pase a retiro: “Me parece perfecto que no lo haga”, sostuvo.
El senador cargó además contra las críticas de Nilda Garré y defendió su propia formación: “Soy una combinación poco común de militar y político. Se suele decir que la guerra es demasiado importante para dejarla en manos de los militares, pero muchas veces la ineficiencia de los políticos en la conducción termina costándoles la vida a los soldados”, afirmó.
A su juicio, “es fácil opinar desde afuera, pero quienes arriesgan la vida son los soldados, que no pueden pagar el precio de decisiones políticas equivocadas”.
Berni destacó que es “uno de los oficiales con más tiempo en combate” y rechazó que un militar al mando de Defensa contradiga el principio de conducción civil: “No solo no me hace ruido; me molesta escuchar cuestionamientos. La Constitución, en su artículo 99, le da al presidente la facultad de elegir al representante de las Fuerzas Armadas”.
Para cerrar, apuntó contra los sectores internos del peronismo que critican la designación: “A esos ‘progre-peronistas’ les recuerdo que tuvimos un presidente militar tres veces elegido. ¿O creen que su uniforme era de cartero? En el peronismo hace falta un poco más de coherencia”.
Hace cinco años decidieron compartir el corazón de sus cabañas, ofreciendo productos que nunca salían a la venta. Hoy, desde la Argentina, Brasil y Uruguay cuentan cómo diseñaron un biotipo animal y forjaron un clúster regional con una cultura ganadera en común. “La genética agrega valor”, afirma Diego Grané, líder del programa.
Una importante cantidad de equipos del ascenso apoyaron al presidente de la AFA en el medio de las tensiones con Estudiantes. Sin embargo, la Subcomisión de Filiales salió al cruce.
Según estadísticas oficiales, ya fueron sentenciadas 1.200 personas por delitos de lesa humanidad desde 2006. Actualmente hay 539 personas detenidas, de las cuales 454 se encuentran en su casa. Diputados de LLA visitaron a Astiz para que vaya a una cárcel VIP y la jugada de la Corte.
El TOF 7 retoma el juicio por Cuadernos. Cristina Kirchner escuchará la acusación de Fiscalía sobre los 204 hechos de cohecho. Habrá dos audiencias semanales.
Condenado en 2019 por proxenetismo, Miguel Ángel Calvete reaparece –como se sabe– vinculado a operadores, financieras y contratistas ligados a la Andis. Su caso expone una matriz que combina corrupción administrativa, abuso económico y prostitución.
Jaime Durán Barba desmenuza la crisis inédita del espacio fundado por un militar autoritario y que evolucionó hasta Menem y los Kirchner. La interna actual entre Cristina y Kicillof.
El denunciado es Christian Silbergleit (52), un conocido empresario financiero que incursionó en el rubro inmobiliario y gastronómico. Entre sus sociedades están los locales La Birrería, Kike Café, Glorias (en River) y Pausa (en la FADU). Cerró sus oficinas en Puerto Madero y el Microcentro.
La comisión investigadora especial de la criptomoneda Libra dio a conocer la semana última su informe final sobre el escándalo suscitado en febrero pasado.
Fabián Gutiérrez, degollado en agosto de 2020, declaró como arrepentido en el expediente investigado en Comodoro Py. Habló de los traslados de dinero a la Patagonia y complicó a José López y al fallecido secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz
El plenario está convocado para el próximo 12 de diciembre en la sede central de la calle Alsina, de la Ciudad de Buenos Aires
El Consejo Provincial del PJ separó de sus cargos partidarios a Carolina Gaillard y Carina Domínguez. Ambas habían participado en las últimas elecciones nacionales «por fuera» del PJ Entre Ríos. Este jueves 27 de noviembre, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos realizó un encuentro en…
Este domingo 30 de noviembre en Colón el equipo de Libertad va a visitar al Depro, Deportivo Pronunciamiento, e irá en busca de la clasificación de esta Zona 5 Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur.
La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) informa el llamado a licitación pública para los siguientes espacios:
Este jueves 27 de noviembre, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos realizó un encuentro en el que participaron 14 de sus miembros.