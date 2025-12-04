Inscripciones de Maratón de Reyes: 1700 registros a casi un mes

Hasta el momento, casi 1.700 corredores ya se encuentran registrados. Desde la organización informaron que la próxima semana quedará habilitado el retiro de kits y las inscripciones presenciales.

La Maratón de Reyes no es solo una carrera, es un evento multitudinario que convoca tanto a corredores como al público que acompaña en las calles. Se destaca que, hasta ahora, una proporción significativa de las inscripciones corresponde a atletas que no son de Concordia, lo que realza el carácter federal y el atractivo de la competencia, con participantes provenientes de Monte Caseros, Chajarí, Gualeguaychú, CABA, Mocoretá, la República Oriental del Uruguay y Brasil.

Las inscripciones continúan abiertas de manera virtual en www.encarrera.com.ar/reyes. También pueden realizarse en la sede de Los Galgos, ubicada en Urquiza 783, planta alta, de lunes a viernes de 17:00 a 21:00.

Redes oficiales: @maratondereyescdia