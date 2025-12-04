Inscripciones de Maratón de Reyes: 1700 registros a casi un mes
A 38 días de la gran cita, la Maratón Internacional de Reyes; que se correrá el sábado 10 de enero de 2026 se consolida como la prueba más esperada del calendario deportivo.
Hasta el momento, casi 1.700 corredores ya se encuentran registrados. Desde la organización informaron que la próxima semana quedará habilitado el retiro de kits y las inscripciones presenciales.
La Maratón de Reyes no es solo una carrera, es un evento multitudinario que convoca tanto a corredores como al público que acompaña en las calles. Se destaca que, hasta ahora, una proporción significativa de las inscripciones corresponde a atletas que no son de Concordia, lo que realza el carácter federal y el atractivo de la competencia, con participantes provenientes de Monte Caseros, Chajarí, Gualeguaychú, CABA, Mocoretá, la República Oriental del Uruguay y Brasil.
Las inscripciones continúan abiertas de manera virtual en www.encarrera.com.ar/reyes. También pueden realizarse en la sede de Los Galgos, ubicada en Urquiza 783, planta alta, de lunes a viernes de 17:00 a 21:00.
