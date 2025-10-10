PREGONANDO PREGONANDO

CUANDO LA MEMORIA RESISTE AL OLVIDO.- FALLECIMIENTO DE UN GRAN COMPAÑERO DEL SMATA ENTRE RIOS.-

Un 30 de Septiembre de 2025, allá en la lejana “bahía que mira al poniente”, ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, distante de su Paraná natal, se cerraron para siempre sus ojos e iniciaba el camino  hacia la eternidad el Compañero y Amigo Ramón Oscar Díaz, un gran trabajador y dirigente del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor SMATA Seccional Entre Ríos.-

Laborioso e incansable en su función a cargo de la Obra Social del gremio mecánico luchó denodadamente contra la adversidad de tiempos sumamente difíciles y complejos de nuestra historia nacional y provincial para mantener en pie la institución con sus servicios sociales y prestaciones médico-asistenciales.-

Una vida dedicada al SMATA. Incursionó también con rectitud y excelencia en el mutualismo ejerciendo con esmerada labor importantes funciones en la entonces Federación de Entidades Mutualistas de la Provincia de Entre  Ríos como representante de la Asociación Mutual Metalmecánica Entrerriana.-

Vaya nuestro fuerte abrazo  y reconocimiento a su hija Karina y esposo que cuidaron de él con gran amor y dedicada atención de su salud en la última etapa de su vida como así también a las familias y amigos que supieron estimar  su dignísimo y respetuoso trato de amistad en el ejercicio diario del supremo grado de la virtud de la prudencia, la perseverancia y la sencillez.-

Ramón-Oscar-DíazSu apreciable trayectoria personal e institucional viene hoy a nuestro recuerdo.- El recuerdo es el pasado que se hace presente y es convocado como ejemplo a seguir para las generaciones sindicales futuras.-

Participamos con dolor de su fallecimiento y despedimos con respetuosa emoción al hombre de bien que hizo camino al andar.-

La Oración a Dios por su alma caritativa y la evocación siempre presente y constante  de su querida memoria.-

¡¡ Hasta siempre Compañero Ramón ¡¡

“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Están quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero están los que luchan toda la vida; esos son los imprescindibles”. Bertolt Brecht.  (Dramaturgo y poeta alemán).-

                     Homenaje de los ex compañeros y compañeras del SMATA Seccional Entre Ríos.

