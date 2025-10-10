CUANDO LA MEMORIA RESISTE AL OLVIDO.- FALLECIMIENTO DE UN GRAN COMPAÑERO DEL SMATA ENTRE RIOS.

Laborioso e incansable en su función a cargo de la Obra Social del gremio mecánico luchó denodadamente contra la adversidad de tiempos sumamente difíciles y complejos de nuestra historia nacional y provincial para mantener en pie la institución con sus servicios sociales y prestaciones médico-asistenciales.-

Una vida dedicada al SMATA. Incursionó también con rectitud y excelencia en el mutualismo ejerciendo con esmerada labor importantes funciones en la entonces Federación de Entidades Mutualistas de la Provincia de Entre Ríos como representante de la Asociación Mutual Metalmecánica Entrerriana.-

Vaya nuestro fuerte abrazo y reconocimiento a su hija Karina y esposo que cuidaron de él con gran amor y dedicada atención de su salud en la última etapa de su vida como así también a las familias y amigos que supieron estimar su dignísimo y respetuoso trato de amistad en el ejercicio diario del supremo grado de la virtud de la prudencia, la perseverancia y la sencillez.-

Su apreciable trayectoria personal e institucional viene hoy a nuestro recuerdo.- El recuerdo es el pasado que se hace presente y es convocado como ejemplo a seguir para las generaciones sindicales futuras.-

Participamos con dolor de su fallecimiento y despedimos con respetuosa emoción al hombre de bien que hizo camino al andar.-

La Oración a Dios por su alma caritativa y la evocación siempre presente y constante de su querida memoria.-

¡¡ Hasta siempre Compañero Ramón ¡¡

“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Están quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero están los que luchan toda la vida; esos son los imprescindibles”. Bertolt Brecht. (Dramaturgo y poeta alemán).-

Homenaje de los ex compañeros y compañeras del SMATA Seccional Entre Ríos.