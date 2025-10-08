PREGONANDO PREGONANDO

Hamás exige la liberación de varios comandantes, una "línea roja" para Israel

Al parecer, Hamás ha pedido a Israel que libere a varios comandantes encarcelados mientras se desarrollan las negociaciones de paz en Egipto. ¿Quiénes son las personas de la lista y por qué para Israel se trata de "una línea roja que el equipo negociador no cruzará"?

Mundo08/10/2025 Euronews
hamas
hamas

En el marco de las conversaciones de paz en curso, Hamás ha exigido a Israel la liberación de varios militantes de alto nivel que cumplen importantes penas de prisión, entre ellos altos mandos de Hamás, según informaron fuentes de seguridad israelíes a 'Euronews'.

Las fuentes dijeron que liberarlos representa una "línea roja" para Israel, afirmando que si Hamás insiste en estos nombres seguirá la guerra y "no habrá acuerdo". En la lista, vista por 'Euronews', figuran cuatro nombres destacados: Marwan Barghouti, Ahmad Sa'adat, Hassan Salameh y Abbas al-Sayed.

Barghouti es un alto dirigente de Al Fatah detenido por Israel en 2002 y condenado a cinco cadenas perpetuas por asesinato relacionado con atentados de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa.

Sa'adat, anteriormente secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, fue condenado a 30 años por organizar el asesinato en 2001 del ministro israelí de Turismo, Rehavam Ze'evi.

    
Hassan Salameh es un alto mando de Hamás condenado a 46 cadenas perpetuas por organizar atentados con bomba contra autobuses en Jerusalén y Tel Aviv en la década de 1990, en los que murieron decenas de israelíes.

 
Abbas al-Sayed es un dirigente de Hamás de Tulkarem condenado a 35 cadenas perpetuas consecutivas por ser el autor intelectual del atentado de 2002 contra el Park Hotel de Netanya, en el que murieron 39 israelíes y otros 140 resultaron heridos.

 
¿Por qué quiere Hamás su liberación?
Hamás ha solicitado repetidamente la liberación de estos cuatro comandantes durante las pasadas negociaciones con Israel, y estas demandas fueron rechazadas cada vez. Cada uno de ellos representa un individuo de gran valor para el grupo armado. Sa'adat, como líder del FPLP, es visto como un símbolo de la resistencia palestina desde la prisión israelí.

Hamás considera a Salameh un héroe nacional y un símbolo de lealtad para los combatientes veteranos, mientras que su petición de liberar a Al-Sayed muestra su intención de volver a reclamar incluso a los implicados en atentados con víctimas masivas.

'Euronews' pudo comprobar con fuentes fiables en Palestina que el individuo más importante de la lista para el grupo es Marwan Barghouti. Hamás lo considera un valioso aliado alineado contra Israel, y se cree que su liberación es importante para su influencia a largo plazo en la política palestina, a pesar de que uno de los principales puntos del acuerdo de paz es la salida de Hamás del poder.


Fuentes de seguridad israelíes dijeron a 'Euronews' que la exigencia de liberar a estos cuatro individuos es "una línea roja que el equipo negociador no cruzará". "Exigir a estos terroristas significa más guerra y la completa destrucción de Gaza", dijeron. Hamás ha insistido durante las negociaciones previas en que la liberación de estos prisioneros condenados a cadena perpetua es una condición central para liberar a los rehenes que aún retiene, lo que subraya su importancia en la estrategia de negociación de Hamás.

Conversaciones indirectas en Egipto
El Gobierno israelí rechazó la petición de 'Euronews' de comentar las exigencias de Hamás mientras duren las negociaciones en Egipto. El martes, fuentes gubernamentales dijeron a 'Euronews' que Israel sigue siendo "cautelosamente optimista sobre las conversaciones en Egipto", a pesar de la preocupación de que Hamás "pueda intentar manipular el proceso".

"Nuestra posición es clara: la liberación inmediata de los 48 rehenes, como se acordó en el plan del presidente Trump, no es negociable", dijeron. Hamás ha aceptado liberar a todos los rehenes israelíes restantes, pero afirma que quiere más conversaciones sobre varios puntos clave esbozados en el plan de paz estadounidense.

El alto cargo del grupo armado y jefe del equipo negociador en Egipto, Khalil al-Hayya, afirma que Hamás necesita "garantías reales" de un alto el fuego duradero como parte de cualquier acuerdo para devolver a los 48 rehenes que aún permanecen cautivos en Gaza, de los cuales se cree que 20 siguen vivos.

El mapa mostrado por la Casa Blanca incluye tres etapas propuestas para la retirada de las tropas israelíes. La primera etapa deja alrededor del 55% de Gaza bajo control israelí, la segunda etapa deja el 40% y la última el 15%. El mapa de la Casa Blanca no coincide con los mapas militares israelíes de las zonas militarizadas y, lo que es más importante, ninguno de los dos ofrece un calendario claro para la futura retirada.

Related
Israel se muestra optimista tras las conversaciones de paz en Gaza a pesar de la "manipulación" de Hamás, según afirman fuentes oficiales a 'Euronews'
Hamás pide garantías de un alto el fuego duradero en las negociaciones
'Euronews' ha podido comprobar con fuentes fiables en Palestina que Hamás está más centrado en el alcance de la retirada israelí y en el calendario de la misma, y muy probablemente estaría dispuesto a ceder en sus demandas de liberación de los prisioneros, como ya ocurrió en las pasadas negociaciones.


Pero lo que al parecer también preocupa al grupo es el futuro de los restantes miembros de Hamás y sus asociados si el plan de Trump funciona. En una entrevista exclusiva con 'Euronews' el domingo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que "el Gobierno de Hamás tiene que llegar a su fin".

Últimos artículos
tinta verde

En este mes VUELVE “TINTA VERDE”

Edgardo Perafan
Curiosidades08/10/2025

En este mes de octubre vuelve a Concordia “Tinta Verde”, un espectáculo con lo mejor de la poesía y la música que casi podríamos decir que se ha transformado en un clásico. En este caso se van a presentar en Espacio Cultural Arandú, sito en La Rioja 468, el viernes 17 de octubre desde las 22 horas.

arandu

El Negro Andante trae la Fábrica de Jingles a Concordia

Juan Pablo Portugau
Curiosidades08/10/2025

El músico y artista “Negro Andante” llega a Concordia para ser parte de los festejos por los 12 años del Espacio Cultural Arandú. El “Secretario General de la Fábrica de Jingles” de Gelatina presentará su unipersonal musical de humor a base de jingles, el miércoles 15 de octubre.

convenio stj s luna

Violencia familiar y contra la mujer: El STJ firmó un convenio con Municipalidad de Sauce Luna

STJ
Policiales08/10/2025

Con el fin de desarrollar un trabajo conjunto para la intervención en situaciones de violencia familiar y contra la mujer, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) y la Municipalidad de Sauce de Luna firmaron  un convenio marco de cooperación para fortalecer la red local, asegurando el principio de inmediatez que ha de garantizarse a las personas en situación de violencia en el marco de la normativa internacional, que impone a los diversos poderes del Estado intervenir cada uno desde el rol que detenta.

Te puede interesar
ataque israeli al libano

Al menos 5 muertos tras un nuevo ataque israelí en el sur del Líbano

euronews
Mundo22/09/2025

En una nueva vulneración del acuerdo de alto el fuego pactado desde noviembre del año pasado, un ataque israelí con un avión no tripulado en el sur de Líbano ha matado al menos a cinco personas, entre ellas tres niños, según el Ministerio de Sanidad libanés. En el ataque también han resultado heridas otras dos como mínimo, entre ellas la madre de la familia atacada.

Lo más visto
duatlñon ganador

Duatlón: EDUARDO PELICHERO CAMPEÓN 2025

pregonando
deportes07/10/2025

Villa del Rosario fue sede de la Gran Final del Circuito Provincial de Duatlon Jeep, que coronó finalmente como Campeones a los concordienses Eduardo Pelichero y Ana María Brunini en un cierre espectacular para esta exitosa temporada.

peaje

“ENTRE RIOS ENTRE PEAJES”.

José Couceiro
Entre Rios08/10/2025

El acto de abrir los sobres, para concesionar 741 kilometros de rutas de la “Etapa 1”, de la Red Federal de Concesiones, integrada por el Tramo Oriental y el Tramo Conexión, se trata de un proceso que definirá los operadores privados, para hacerse cargo del mantenimiento y explotación, en un tramo importante de rutas nacionales.