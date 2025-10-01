Tras la eliminación en Copa Libertadores, Conmebol castigó a River y a dos de sus máximos referentes Historia de Juan Ignacio Portiglia • 7 h • 2 minutos de lectura El ente rector del fútbol sudame

La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial INFORMA
En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.