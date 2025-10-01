Tras la eliminación en Copa Libertadores, Conmebol castigó a River y a dos de sus máximos referentes Historia de Juan Ignacio Portiglia • 7 h • 2 minutos de lectura El ente rector del fútbol sudame

En River todavía se mastica la bronca de la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores, su gran objetivo para este año, a manos de Palmeiras. El malestar se profundizó con la más reciente derrota en el Estadio Monumental ante Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura, y la oportunidad de pasar la página se presentará este mismo jueves, cuando mida fuerzas ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Mientras se prepara para ese encuentro que tomó mayor dimensión ahora que no competirá en el plano internacional hasta el año próximo, El Millonario recibió un nuevo revés desde Conmebol, que anunció la apertura de expedientes para el club y dos de sus máximos referentes: Enzo Pérez y Gonzalo Montiel.

A nivel institucional, el ente rector del fútbol sudamericano refiere al incumplimiento de los artículos 4.2.13, sobre las “instalaciones de hospitalidad”; 4.5.1, referido a los “requerimientos de espacios, instalaciones y construcciones” para la transmisión del encuentro, y 7.3.4.1, referido a la obligatoriedad de conceder entrevistas post partido, tanto en el terreno de juego como en zona mixta; del Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2025.

También se señalan incumplimientos a los “principios de conducta” referidos en el artículo 12 del Código Disciplinario de Conmebol. Particularmente a los reglamentados en el inciso 2.b “Comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole” y 2.c “Violar las pautas mínimas de lo que se ha de considerar como un comportamiento aceptable en el ámbito del deporte y del fútbol organizado“.



Los referentes señalados

Los expedientes abiertos a Gonzalo Montiel y Enzo Pérez refieren también al artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2025 evidenciando que eran estos los futbolistas requeridos por la organización para expresarse tras el encuentro y que incumplieron con esa obligación.

También en este caso se señala el incumplimiento a los “principios de conducta” referidos en el Código Disciplinario, particularmente por “comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole” (2b), “violar las pautas mínimas de lo que se ha de considerar como un comportamiento aceptable en el ámbito del deporte y del fútbol organizado” (2c) y “comportarse de manera tal que el fútbol como deporte en general y la CONMEBOL en particular, pudieran verse desacreditados como consecuencia de ese comportamiento”.

La Unidad Disciplinaria de Conmebol analizará cada caso en detalle y luego determinará, en caso de corresponder, las sanciones para el Millonario y sus futbolistas en particular, que casi siempre son económicas y se debitan de lo que el club debe percibir por derechos de televisación.

