PREGONANDO PREGONANDO

Di Carlo anunció la renovación de contrato de Gallardo: “es la cara deportiva de River”

El entrenador seguirá al mando del primer equipo hasta diciembre de 2026.

deportes06/11/2025pregonandopregonando
di carlo gallardo
di carlo gallardo

El presidente de River, Stefano Di Carlo, anunció la renovación de Marcelo Gallardo como entrenador del primer equipo hasta diciembre de 2026, en medio de un complejo presente y a pocos días del Superclásico ante Boca en condición de visitante. 

En las instalaciones del estadio Monumental de Núñez, quién ganó las elecciones el sábado y asumió el lunes aseguró que vienen a "cumplir con la palabra que dieron en campaña". Además, afirmó que el entrenador "es la cara deportiva de River" y que "los proyectos y procesos hay que apoyarlos y sustentarlos en los malos momentos".

“A nivel personal, creo en su figura y su capacidad de trabajo. Llevó a River a lo más alto. Marcelo (Gallardo) siempre quiere lo mejor para River y estamos convencidos que va a volver a ganar” agregó Di Carlo que concluyó su participación sentenciando que “nadie tiene la llave del club. Los socios tienen la llave”.

Por su parte, Gallardo afirmó que “River ha atravesado muchos malos momentos y no estamos ajenos a la realidad. Somos conscientes que las cosas no son como queremos pero quiero redoblar la apuesta para lo que viene y estamos convencidos”.

“Estoy agradecido a aquellos hinchas que se expresan genuinamente, con apoyo, a pesar del mal momento. Desde este espacio, y del apoyo de los hinchas, es que estoy convencido de que quiero redoblar la apuesta para seguir” añadió.

Sobre el preocupante presente futbolístico que atraviesa su equipo, el entrenador afirmó: “Nosotros hacemos una evaluación temporada tras temporada y por eso hacemos revalidaciones año a año. Estamos convencidos que esta crisis futbolística va a pasar, como todo, y por eso tengo las convicciones para seguir”.

“No iba a escapar por un mal año deportivo. No está en mi y tengo convicciones para seguir a pesar de vivir en un mundo tan dramático. Yo pase por mucho en mi vida y por eso estoy convencido que vamos a ganar” sentenció en relación a lo que será el Superclásico del día domingo ante Boca, en el estadio La Bombonera a las 16.30 horas.

Últimos artículos
Te puede interesar
iseef

En el ISEEF ACTUALIZACIÓN FORMATIVA

Edgardo Perafan
deportes05/11/2025

El ISEEF, Instituto Superior Especialidades de la Educación Física organiza la Actualización Académica de Formación de Entrenadores de Fútbol Infantil y Juvenil. La misma abarca de noviembre a febrero con Resolución Ministerial N°2152/25.

suo concordia

SUP en Concordia UNA NUEVA FECHA NACIONAL

Edgardo Perafan
deportes05/11/2025

Este sábado Concordia se viste de fiesta nuevamente con una nueva Fecha Nacional de Stand Up Paddle (SUP), que se llevará a cabo en la zona del Yacht Club en el Lago de Salto Grande.

basquetbol capuchinos

Básquetbol SEGUNDA RONDA CON CLÁSICO

Edgardo Perafan
deportes05/11/2025

El pasado fin de semana se disputó la última fecha de la Fase Regular de la Liga de Mayores de Básquetbol, que tiene la participación de los equipos de nuestra ciudad.

triatlon

Este domingo SE LARGA EL TRIATLON

Edgardo Perafan
deportes03/11/2025

Con gran expectativa se espera el comienzo de la temporada 2025/2026 del Circuito Binacional de Triatlon Jeep, que tendrá su comienzo este domingo en Colón desde las 8.45 horas, con epicentro en el Club Piedras Coloradas.

recorra charruas

Este domingo SE CORRE EN LOS CHARRÚAS

Edgardo Perqafan
deportes03/11/2025

Este domingo se realiza la 9ª Edición de la Maratón Aniversario (N°84) de Los Charrúas. La prueba se estará largando a las 8 horas, con concentración en el Complejo Deportivo y Cultural Municipal de dicha localidad.

futbol golearon

En Colón GOLEARON A NEBEL

Edgardo Perafan
deportes03/11/2025

Defensores de Nebel sufrió una estrepitosa caída en la segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur. En su visita a Pronunciamiento, el local Depro le asestó un golpazo de 7 a 0 en un partido donde el resultado lo dice todo, ya que el dueño de casa fue ampliamente superior.

Lo más visto
basquetbol capuchinos

Básquetbol SEGUNDA RONDA CON CLÁSICO

Edgardo Perafan
deportes05/11/2025

El pasado fin de semana se disputó la última fecha de la Fase Regular de la Liga de Mayores de Básquetbol, que tiene la participación de los equipos de nuestra ciudad.