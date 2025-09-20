El valor del dólar se recalentó fuertemente en los últimos días, al punto que el Banco Central tuvo que intervenir vendiendo unos mil millones de dólares en tan solo tres jornadas, tras la primera vez de la divisa tocando la banda superior desde que se anunció el actual sistema a principios de abril.

En este contexto, el valor del dólar en el Banco Nación, una referencia para todo el país, ya está confirmado para cuando este lunes inicie una nueva semana financiera en la Argentina, en días más que especiales: Javier Milei estará prácticamente toda la semana en los Estados Unidos, donde se reunirá con Donald Trump -en medio de las negociaciones por un préstamo del país norteamericano- y también con Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, en Nueva York.

Precio confirmado del dólar en Banco Nación para este lunes 22 de septiembre

Cuando el lunes a media mañana se ponga en marcha la jornada, el Banco Nación venderá cada dólar por $1.515, una cifra que supera por 50 pesos la que marcó el comienzo de la semana anterior. En el resto de los bancos, se espera que las cotizaciones giren en torno a este número. Los precios serían:

Banco Galicia: $1.525

Banco Santander: $1.525

Banco Piano: $1.515

Banco ICBC: $1.530

Banco Supervielle: $1.516

Banco Macro: $1.525

Banco Provincia: $1.525

Banco Columbia: $1.505

Banco BBVA: $1.525

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.525

Banco Patagonia: $1.525

Dólar: el mercado espera medidas, tras histórica venta del BCRA

El BCRA vendió u$s678 millones el último día de la semana, lo que ubicó a esa intervención en el "top 10" de las más voluminosas de la historia del Banco Central. Apenas por detrás de la venta de u$s691 millones del 24 de octubre de 2019.

Caputo advirtió antes del fin de semana, durante el stream "Las 3 anclas", que estaba dispuesto a vender "hasta el último dólar" para defender el techo de la banda cambiaria, que se encuentra en $1.475.

En la City, financistas y consultores económicos, suponen que habrá modificaciones en el corto plazo.

Dólar bajo presión: cuántas reservas le quedan al Banco Central

De acuerdo con 1816, al 15 de septiembre las reservas brutas ascendían a u$s39.848 millones, pero la composición esconde "otra verdad". En efectivo líquido, es decir dólares disponibles, quedan u$s19.109 millones. El resto se compone de u$s13.379 millones en yuanes correspondientes al swap con China, u$s7.320 millones en oro y apenas u$s41 millones en Derechos Especiales de Giro.

Al mismo tiempo, el BCRA acumula pasivos en moneda extranjera por u$s33.430 millones, dentro de los cuales se destacan el swap con China por u$s18.262 millones, los encajes de depósitos en dólares por u$s12.965 millones, préstamos de organismos internacionales por u$s109 millones y un repo con SEDESA por u$s2.094 millones.

La resta de estos compromisos explica por qué las reservas netas son mínimas.