Normas para los aumentos de tarifas de luz y gas desde enero 2026

La senadora Florencia López acusa al Gobierno de excluir a su provincia de los fondos coparticipables
Se trata de la legisladora de La Rioja, : “Es una discriminación que no hemos visto nunca.”
El Gobierno publicó las resoluciones que luego dan el marco para los ajustes que impactan directamente en las tarifas
Buenos Aires, 29 diciembre (NA) – El Gobierno nacional publicó este lunes una serie de resoluciones que resultan el primer paso para la determinación de los aumentos de tarifas energéticas para enero de 2026 que, como mínimo, seguirán el sendero de la inflación y responde al nuevo criterio de asignación de subsidios.
La Secretaría de Energía emitió nueve resoluciones donde fijó las pautas para los precios desde el 1º de enero.
Los diferentes cuadros tarifarios serán publicados en las próximas horas por los entes reguladores.
Entre las resoluciones se destaca la 605/2025 que determinó un aumento del Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del gas natural que provocará un incremento en las facturas de 0,53% para el mes próximo.
Luego resta sumar los aumentos para los sistemas de transporte y distribución.
“El ministerio de Economía instruyó a esta Secretaría a continuar para el mes de enero de 2026 con el sendero de actualización de precios y tarifas del sector energético, en un contexto de notoria desaceleración inflacionaria verificada a la fecha, y con el objetivo de mantener dichos precios y tarifas en valores reales lo más constantes posibles”, se señala en los considerandos de la norma.
Por otro lado, la Resolución 606/2025 –que procesó Agencia Noticias Argentinas- definió adecuaciones al Plas Gas A.
En ese sentido, los productores que adhieran recibirán compensaciones del Estado por los volúmenes entregados.
Asimismo, la Resolución 602/2025 definió que a partir del 1° de diciembre de 2025, se establece un nuevo precio spot de $14.381/MWh en el Mercado Eléctrico Mayorista, que impacta en las tarifas eléctricas.
Por otro lado, la Resolución 604/2025 establece nuevos precios de referencia para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el período 1º de enero – 1º de abril de 2026.__IP__
La norma establece que se aplicarán bonificaciones para usuarios residenciales de niveles 2 y 3, alineadas con las tarifas de los usuarios de nivel 1.
