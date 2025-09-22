PREGONANDO PREGONANDO

Por falta de dólares, el Gobierno recorta a cero las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

La crisis cambiaria puso al Gobierno en modo de búsqueda de dólares por cualquier medio posible

. El presidente Javier Milei viaja este lunes a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump, para pedir un préstamo del Tesoro que podría alcanzar los 30.000 millones de dólares. Mientras tanto, en Argentina, la Casa Rosada eliminó las retenciones a la exportación de granos hasta el 31 de octubre.

La novedad la anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, en un mensaje contra "la vieja política" que, según él, "busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno".

"La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. Fin", escribió el portavoz de Javier Milei en la red social X (Twitter).

Adorni no brindó más detalles sobre la decisión. La medida alcanza a todos los cereales y las oleaginosas y se aplica hasta que se llegue a un valor liquidado de US$7.000 millones.

El salvataje de doble filo que busca Luis Caputo en EE.UU. y genera nerviosismo en el mercado

El anuncio ocurre luego de una semana en la que el dólar tocó el techo de la banda cambiaria, establecido en 1.474 pesos, lo que obligó al Banco Central a vender reservas para contener la cotización. Eso drenó las reservas del BCRA en 1.100 millones de dólares en apenas tres días.

 
Este recorte a las retenciones es el tercero en el año, luego de una baja parcial que se hizo en mayo, en forma temporal hasta fines de junio. A fines de julio, volvió a aplicarse ese recorte en forma permanente. La baja actual vence el 31 de octubre, días después de las elecciones legislativas del domingo 26.

El stock disponible en granos tiene un valor aproximado de US$ 10.000 millones, que el Gobierno apunta a que se liquiden a través del Banco Central y contribuyan a reducir la demanda de dólares.

“Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuando se hará operativo”, expresó el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idigoras, según recogió la agencia Noticias Argentinas.

ataque israeli al libano

Al menos 5 muertos tras un nuevo ataque israelí en el sur del Líbano

euronews
Mundo22/09/2025

En una nueva vulneración del acuerdo de alto el fuego pactado desde noviembre del año pasado, un ataque israelí con un avión no tripulado en el sur de Líbano ha matado al menos a cinco personas, entre ellas tres niños, según el Ministerio de Sanidad libanés. En el ataque también han resultado heridas otras dos como mínimo, entre ellas la madre de la familia atacada.

policia control

La Policia de Entre Rios Informa

Dirección General de Prevención y Seguridad Vial
Policiales22/09/2025

En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.

peso vaca

Buenos precios ¿avanzar o detenerse ante la incertidumbre?

Ing. Agr. Liliana Rosenstein, Ed de Valor Carne
campo18/09/2025

En una coyuntura política turbulenta, Diego Ponti analiza los riesgos de invertir en intensificar la ganadería versus los potenciales beneficios de producir más carne en los próximos años. “Si el productor decide parar suponiendo un futuro negativo, le está yendo mal en el presente”, advierte.

ketchum

Un hito en prevención porcina: llega la primera vacuna triple al país

Marcelo Maidana
campo12/09/2025

Salud porcina: llega a Argentina la primera vacuna triple para cerdos. Se trata de Circumvent® CML, la primera vacuna en el país –y única en el mundo– que ofrece protección simultánea con una sola aplicación contra tres de las principales enfermedades que afectan a la producción porcina: Circovirus Porcino tipo 2 (PCV2), Mycoplasma hyopneumoniae y Lawsonia intracellularis.

Feedlot

Feedlot: del presente crítico al futuro prometedor

pregonando
campo11/09/2025

Con márgenes negativos, falta de crédito y corrales que se vacían, el sector atraviesa una tormenta perfecta. Aun así, la exportación y los esquemas asociativos entre productores e industria podrán fortalecer la actividad. “Hay que vincular la caravana individual con la calidad de la carne para llevar información a los proveedores de terneros”, afirma Fernando Storni.

