En una nueva vulneración del acuerdo de alto el fuego pactado desde noviembre del año pasado, un ataque israelí con un avión no tripulado en el sur de Líbano ha matado al menos a cinco personas, entre ellas tres niños, según el Ministerio de Sanidad libanés. En el ataque también han resultado heridas otras dos como mínimo, entre ellas la madre de la familia atacada.
Por falta de dólares, el Gobierno recorta a cero las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre
La crisis cambiaria puso al Gobierno en modo de búsqueda de dólares por cualquier medio posible
. El presidente Javier Milei viaja este lunes a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump, para pedir un préstamo del Tesoro que podría alcanzar los 30.000 millones de dólares. Mientras tanto, en Argentina, la Casa Rosada eliminó las retenciones a la exportación de granos hasta el 31 de octubre.
La novedad la anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, en un mensaje contra "la vieja política" que, según él, "busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno".
"La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. Fin", escribió el portavoz de Javier Milei en la red social X (Twitter).
Adorni no brindó más detalles sobre la decisión. La medida alcanza a todos los cereales y las oleaginosas y se aplica hasta que se llegue a un valor liquidado de US$7.000 millones.
El salvataje de doble filo que busca Luis Caputo en EE.UU. y genera nerviosismo en el mercado
El anuncio ocurre luego de una semana en la que el dólar tocó el techo de la banda cambiaria, establecido en 1.474 pesos, lo que obligó al Banco Central a vender reservas para contener la cotización. Eso drenó las reservas del BCRA en 1.100 millones de dólares en apenas tres días.
Este recorte a las retenciones es el tercero en el año, luego de una baja parcial que se hizo en mayo, en forma temporal hasta fines de junio. A fines de julio, volvió a aplicarse ese recorte en forma permanente. La baja actual vence el 31 de octubre, días después de las elecciones legislativas del domingo 26.
El stock disponible en granos tiene un valor aproximado de US$ 10.000 millones, que el Gobierno apunta a que se liquiden a través del Banco Central y contribuyan a reducir la demanda de dólares.
“Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuando se hará operativo”, expresó el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idigoras, según recogió la agencia Noticias Argentinas.
La Policia de Entre Rios Informa
En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.
ECU 2025… Sofia y Facundo son los nuevos Reyes de los Estudiantes de Concordia 2025.
En la madrugada de este lunes 22 de septiembre, se vivió la gran noche de finalización de esta edición 2025 de la Fiesta de los Estudiantes de Concordia, como ya es una tradición en las instalaciones del Club Ferrocarril, donde se conoció y se corono a los nuevos Soberanos del Estudiantado de nuestra ciudad.
ACTUALIZACIÓN DE LA TARJETA SUBE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, recuerda que desde este lunes 22 de septiembre hasta el viernes 26, se lleva a cabo un abordaje integral para la actualización de la tarjeta SUBE.
Encuentro institucional entre autoridades de la Bolsa de Cereales y CAPIA
La Bolsa de Cereales mantuvo un encuentro con representantes de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), donde se generó un espacio de intercambio sobre diversos temas de interés para el sector agroindustrial.
Qué pasará con las principales variables de las ganaderías del Mercosur en 2026
El USDA proyecta leves ajustes en la producción y faena de los países de la región, con estabilidad en la Argentina y menores volúmenes en Brasil y Paraguay. A pesar de que crecerá, Uruguay dependerá más de las importaciones para abastecer el mercado interno, dado el avance de sus exportaciones.
Buenos precios ¿avanzar o detenerse ante la incertidumbre?
En una coyuntura política turbulenta, Diego Ponti analiza los riesgos de invertir en intensificar la ganadería versus los potenciales beneficios de producir más carne en los próximos años. “Si el productor decide parar suponiendo un futuro negativo, le está yendo mal en el presente”, advierte.
Argentina inicia la siembra de maíz con expectativas de cosecha récord
Con humedad óptima en la región central, la campaña 2025/26 proyecta 61 millones de toneladas de maíz. La soja también mantiene el interés de China, pese a la fuerte competencia de Estados Unidos y Brasil.
Federación Agraria de Entre Ríos se reunió con el Procurador General por los delitos de abigeato
En Paraná, representantes del Distrito III de la Federación Agraria Argentina (FAA) mantuvieron un encuentro con el Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, para abordar la problemática del abigeato y otros delitos rurales que afectan a los productores de la provincia.
Un hito en prevención porcina: llega la primera vacuna triple al país
Salud porcina: llega a Argentina la primera vacuna triple para cerdos. Se trata de Circumvent® CML, la primera vacuna en el país –y única en el mundo– que ofrece protección simultánea con una sola aplicación contra tres de las principales enfermedades que afectan a la producción porcina: Circovirus Porcino tipo 2 (PCV2), Mycoplasma hyopneumoniae y Lawsonia intracellularis.
Feedlot: del presente crítico al futuro prometedor
Con márgenes negativos, falta de crédito y corrales que se vacían, el sector atraviesa una tormenta perfecta. Aun así, la exportación y los esquemas asociativos entre productores e industria podrán fortalecer la actividad. “Hay que vincular la caravana individual con la calidad de la carne para llevar información a los proveedores de terneros”, afirma Fernando Storni.
La Paz encara su segundo puerto cerealero con impulso del gobierno provincial
El nuevo predio de la Cooperativa Agropecuaria La Paz fue visitado este domingo por el gobernador Rogelio Frigerio. El proyecto situará a la zona de La Paz como la principal del país en el transporte de cereales, al triplicar la capacidad operativa del actual puerto de la entidad.
Precio confirmado del dólar en Banco Nación para este lunes 22 de septiembre
Tras una seguidilla de jornadas complicadas para el mercado argentino, la cifra en la que abrirá la divisa norteamericana este lunes está confirmada
Yuyito González reveló el verdadero motivo de su separación de Javier Milei: "Cuando pasó..."
Este sábado 20 de septiembre, Yuyito González participó en La Noche de Mirtha (El Trece) y, como era de esperar que sucediera, Mirtha Legrand le preguntó por su relación con Javier Milei y los motivos que llevaron a poner fin al vínculo sentimental en abril de 2025.
Tras varios días de combates, el Ejército israelí intensificó la ofensiva y confirmó la entrada de tanques en Ciudad de Gaza
La toma de la Ciudad de Gaza, dentro de la llamada ‘Operación Carros de Gedeón II’, avanzó este domingo más profundamente en la capital palestina, intensificando los combates en varios sectores.
La emisión encubierta y el descalabro económico tras Milei
A esta altura podemos mostrar realidades y no especulaciones sobre lo económico y la influencia que tiene en cada una de nuestras actividades cotidianas, o sea, cómo nos afectó desde el 9 de diciembre de 2023 hasta hoy.
