Duro pronóstico de un economista: “Lo peor está por venir, se viene una tanda de devaluación y de ajuste cambiario”

El director de la consultora C-P, Pablo Moldovan, afirmó que “lo peor está por venir” y anticipó una “tanda de devaluación y de ajuste cambiario” en medio de jornadas de incertidumbre tanto para el dólar como para los acciones y bonos argentinos.

"Lo peor está por venir"

“Lo peor está por venir: se viene una tanda de devaluación y de ajuste cambiario”, aseguró Moldovan.

“Este es un proceso que viene lanzado hace rato. Estamos de alguna manera incluso en la sangría financiera. Esto viene ya de hace unas cuantas ruedas”, analizó el economista.

Además señaló que “el Banco Central comenzó a vender los dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI)”. “Eso se junto un poquito con la cristalización de lo difícil que está la relación del Gobierno con el sistema político a partir del resultado en el Congreso”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA.

Para Moldovan “esto es una agonía lenta y un tanto dolorosa de un programa económico que está bastante dañado”.

También consideró que hay “una percepción de insostenibilidad” y que son “momentos en que a la política le cuesta un poco absorber el golpe”.

“Es muy insostenible”

También remarcó que la política cambiaria que mantiene el gobierno de Javier Milei “es muy insostenible” ya que “casi todo el mercado está contando un cambio fuerte de esquema”.

“La falta de reacción hace que el escenario se complique. No tenemos horizonte de que esto mejore mucho de acá a las elecciones de octubre”, concluyó Moldovan.