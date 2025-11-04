PREGONANDO PREGONANDO

Villarruel, saludo : "Mis felicitaciones al Lic. Gustavo lck, y a todo su equipo"

Victoria Villarruel, vice Pte.de la Nación: "Mis felicitaciones al Lic. Gustavo lck, y a todo su equipo" Victoria Villarruel, vice Pte.de la Nación: "Mis felicitaciones al Lic. Gustavo lck, y a todo su equipo"

Curiosidades04/11/2025 El Liberal
"Quiero expresar mi reconocimiento al Diario El Liberal. Decano del Norte, en su 127º aniversario. Su extensa trayectoria al servicio de la información de calidad y del desarrollo de Santiago del Estero es un ejemplo de compromiso no sólo con la provincia, sino con el periodismo y la Argentina federal. Mis felicitaciones a su Director Editorial. Lic. Gustavo lck, y a todo su equipo por tantos años de trabajo en favor de la verdad".
Buenos Aires, noviembre de 2025 – AmCham Argentina (la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en el país) y la Escuela de Posgrados en Comunicación (EPC) de la Universidad Austral presentaron los Resultados 2025 de Key Communication Indicators (KCI), la herramienta de diagnóstico y medición de la performance de comunicación corporativa que ambas instituciones cocrean desde 2017.

La motosierra sigue al acecho: El plan de Milei para “modernizar” el INTA prevé reducir 30% el personal para fin de 2025 e insiste con la venta de tierras “improductivas”

 Matias Longoni
campo04/11/2025

Los sindicatos que defienden a los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) celebraron el jueves como una victoria que el Consejo Directivo de la institución, integrado por el gobierno, las universidades y las entidades del agro, haya puesto un nuevo freno al avance del ajuste sobre el organismo e incluso despedido a los cuatro delegados enviados por Juan Pazo a hacerlo.