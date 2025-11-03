Diego Santilli “Mi agenda es la de las reformas que vienen"

El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró hoy que su agenda “es la de las reformas que vienen” en la segunda etapa del gobierno de Javier Milei y señaló que la delineó ayer con el mandatario en una reunión “de una hora y cuarto” que mantuvieron en la Residencia de Olivos.

“Mi agenda es de las reformas que vienen en esta etapa, que tienen que ver primero con el Presupuesto 2026, que es clave y es necesario”, afirmó el ministro en declaraciones al programa “Esta mañana” que se emite por radio Rivadavia.

Santilli mencionó que la agenda prioritaria está relacionada con las sesiones extraordinarias del Congreso, en las que dijo que el Ejecutivo aspira a aprobar “una modernización laboral para que más de la mitad de los trabajadores, que están en la informalidad, pasen a la formalidad”.

Aseguró que desde la cartera a su cargo van “trabajar en equipo” con las autoridades parlamentarias.

Asimismo, destacó la importancia de lograr “una reforma fiscal para la baja de impuestos, que es lo que el Presidente viene pregonando desde antes de asumir su mandato, y que es clave para las pymes” y sumó a esta lista de prioridades el nuevo código penal que “es central para la tolerancia cero contra el delito”.

“Hace décadas -dijo- que venimos discutiendo estos problemas, estos han sido dos años contundentes y difíciles, pero el Presidente ha logrado una estabilización inédita para la economía, y ahora viene el despegue de la República Argentina”, reflexionó.

Anticipó su optimismo de cara al diálogo con los gobernadores provinciales y se preguntó: “¿Quién no va a querer bajar impuestos? ¿Quién no va a querer que los trabajadores informales pasen a la formalidad?”.

“La agenda que ha trazado el Presidente es muy afín a cada uno de los gobernadores en términos del país que queremos”, resaltó.

Consultado sobre la relación entre el Gobierno y el PRO, el partido al que él pertenece, Santilli sostuvo que ambas fuerzas hicieron el “’Acuerdo de Acasusso’, en la propia casa del ex Presidente Mauricio Macri y siguió: “Lo hemos sostenido estos 19 meses ininterrumpidamente y seguimos en esa misma dirección”.