Diego Santilli “Mi agenda es la de las reformas que vienen"

pregonandodeportes02/11/2025
El nuevo presidente asume en medio de un momento deportivo complejo, con Marcelo Gallardo al frente del plantel en su segunda etapa y bajo fuerte presión por los resultados.
pregonandoCuriosidades02/11/2025
Juanita Tinelli está en el centro de los medios de comunicación tras conocerse la noticia de que denunció amenazas de muerte y recibió un botón antipánico.
pregonandoArgentina02/11/2025
Los abajo firmantes, ante los resultados electorales del 26 de octubre de 2025 y las manifestaciones de distintos sectores internos, considerando la necesidad de reflexión serena, el vencimiento del mandato de la conducción bonaerense, el principio peronista "La Única Verdad es la Realidad",
pregonandoArgentina03/11/2025
Así lo especificó el flamante ministro del Interior del gobierno de Milei