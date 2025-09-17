PREGONANDO PREGONANDO

En Buenos Aires MUY BIEN EL YOO-SIN

El Instituto Yoo Sin, de la Escuela del Master Miguel Angel Paccot, estuvo presente en el Torneo Metropolitano en Buenos Aires, de la Asociación ATRA, uno de los más importantes del país. El team concordiense obtuvo excelentes resultados, que detallamos a continuación.

deportes17/09/2025 Edgardo Perafan
YOO SOO
YOO SOO

4 Medallas de Oro, 3 Medallas de Plata, 2 Medallas de Bronce.
Los alumnos que participaron del torneo fueron:
Categoría Infantil: Lorenzo Ascona.
Categoría Juvenil: Abril Curima y Marko Gómez.
Categoría Adultos: Daiana Asimontti, Micaela Miranda, Pablo Flores, Rodrigo Druguer, Gonzalo Noir, Gastón Paiz y Sebastián Ramírez.
Los técnicos fueron: Coach Sabo-Nim Ezequiel Gómez, 4to. Dan.
Coach Busabo-Nim Alejandro Zanuttini, 2do. Dan.
“Felicitaciones Tigres del Yoo-Sin. Dejaron en alto a nuestra ciudad de Concordia”, expresó Paccot ante los resultados obtenidos.

Últimos artículos
cibercrimen

“Cibercrimen – Derechos Humanos NNA ”, a cargo de Natalia Molina.

SIC-STJER
Policiales17/09/2025

Desde mañana 17 de agosto a las 19 hasta el 2 de octubre a las 23:59, estará vigente la 4ª cohorte sobre de la cápsula educativa “Cibercrimen – Derechos Humanos NNA ”, a cargo de Natalia Molina.  La actividad asincrónica, no arancelada y con certificación del Campus Virtual del Instituto “Dr, Juan Bautista Alberdi” está destinada a integrantes de Poderes Judiciales de Argentina y a personas interesadas en la temática.

Te puede interesar
flore

Maratón de Reyes FLORES EN PRIMAVERA

Edgardo Perafan
deportes16/09/2025

El día lunes temprano empezó a cobrar fuerza la versión de que Marcelo Flores volverá a hacerse cargo de la Maratón de Reyes, Edición 2026. Si bien nadie lo ha hecho oficial desde la Municipalidad de Concordia, el mismo lunes se habría confirmado que el citado líder de la Asociación Los Galgos estará al frente de la máxima prueba atlética de nuestra ciudad.

kataye

Sábado y domingo TORNEO NACIONAL DE KARATE

Edagardo Perafan
deportes16/09/2025

Este sábado 20 y domingo 21 de septiembre se realiza en el Club Estudiantes, en su Gimnasio Anexo, un Torneo Nacional de Karate, que organiza el reconocido instructor Julio Chuquel.

julio vacari

Vaccari renunció como DT de Independiente

pregonando
deportes14/09/2025

Julio Vaccari dejó de ser el entrenador de Independiente tras la derrota del “Rojo” ante Banfield 1 a 0, en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Lo más visto