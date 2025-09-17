En Buenos Aires MUY BIEN EL YOO-SIN

Te puede interesar

Maratón de Reyes FLORES EN PRIMAVERA Edgardo Perafan deportes 16/09/2025 El día lunes temprano empezó a cobrar fuerza la versión de que Marcelo Flores volverá a hacerse cargo de la Maratón de Reyes, Edición 2026. Si bien nadie lo ha hecho oficial desde la Municipalidad de Concordia, el mismo lunes se habría confirmado que el citado líder de la Asociación Los Galgos estará al frente de la máxima prueba atlética de nuestra ciudad.

Sábado y domingo TORNEO NACIONAL DE KARATE Edagardo Perafan deportes 16/09/2025 Este sábado 20 y domingo 21 de septiembre se realiza en el Club Estudiantes, en su Gimnasio Anexo, un Torneo Nacional de Karate, que organiza el reconocido instructor Julio Chuquel.

Noche de gala y reconocimientos a los amantes de los puños ByN deportes 15/09/2025 Una noche para recordar, la que se vivió en el Verde de Concordia, por parte de los amantes del BOX- con motivo del DIA DEL BOXEADOR, 14 de setiembre.

Duatlon PELICHERO ARRASÓ EN LOS CHARRÚAS Edagardo Perafan deportes 15/09/2025 En una tarde espléndida de sol y un clima ideal, se llevó a cabo en Los Charrúas la sexta fecha del Circuito Provincial de Duatlon Jeep.

En la B SALTO GRANDE Y JUVENTUD MANO A MANO Edgardo Perafab deportes 15/09/2025 Salto Grande y Juventud Unida siguen el mano a mano rumbo a la parte final del Torneo “Ramón Isla” de Primera División B de fútbol.

Fútbol local LIBERTAD ARRIBA Y VICTORIA ABAJO Edgardo Perafan deportes 15/09/2025 Libertad volvió a quedar solo en la punta de la tabla de posiciones del Torneo Clausura “Enzo Goya” de la Primera División