En Buenos Aires MUY BIEN EL YOO-SIN

¿PODRÁ APROBAR EL EXAMEN ELECTORAL LA GESTION FRIGERIO…?
En Entre Ríos octubre marcará 2 años del triunfo electoral de Rogelio Frigerio, cuando reemplazó a Gustavo Bordet, en el gerenciamiento de la fábrica de pobres.
El Instituto Yoo Sin, de la Escuela del Master Miguel Angel Paccot, estuvo presente en el Torneo Metropolitano en Buenos Aires, de la Asociación ATRA, uno de los más importantes del país. El team concordiense obtuvo excelentes resultados, que detallamos a continuación.deportes17/09/2025 Edgardo Perafan
4 Medallas de Oro, 3 Medallas de Plata, 2 Medallas de Bronce.
Los alumnos que participaron del torneo fueron:
Categoría Infantil: Lorenzo Ascona.
Categoría Juvenil: Abril Curima y Marko Gómez.
Categoría Adultos: Daiana Asimontti, Micaela Miranda, Pablo Flores, Rodrigo Druguer, Gonzalo Noir, Gastón Paiz y Sebastián Ramírez.
Los técnicos fueron: Coach Sabo-Nim Ezequiel Gómez, 4to. Dan.
Coach Busabo-Nim Alejandro Zanuttini, 2do. Dan.
“Felicitaciones Tigres del Yoo-Sin. Dejaron en alto a nuestra ciudad de Concordia”, expresó Paccot ante los resultados obtenidos.
En el marco de la elaboración del Presupuesto 2026, el Ejecutivo municipal enviará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para reorganizar la estructura del gobierno local.
Desde mañana 17 de agosto a las 19 hasta el 2 de octubre a las 23:59, estará vigente la 4ª cohorte sobre de la cápsula educativa “Cibercrimen – Derechos Humanos NNA ”, a cargo de Natalia Molina. La actividad asincrónica, no arancelada y con certificación del Campus Virtual del Instituto “Dr, Juan Bautista Alberdi” está destinada a integrantes de Poderes Judiciales de Argentina y a personas interesadas en la temática.
El detrás de estas “balas de metal” que comenzaron a colocarse masivamente en 2017.
El día lunes temprano empezó a cobrar fuerza la versión de que Marcelo Flores volverá a hacerse cargo de la Maratón de Reyes, Edición 2026. Si bien nadie lo ha hecho oficial desde la Municipalidad de Concordia, el mismo lunes se habría confirmado que el citado líder de la Asociación Los Galgos estará al frente de la máxima prueba atlética de nuestra ciudad.
Este sábado 20 y domingo 21 de septiembre se realiza en el Club Estudiantes, en su Gimnasio Anexo, un Torneo Nacional de Karate, que organiza el reconocido instructor Julio Chuquel.
Una noche para recordar, la que se vivió en el Verde de Concordia, por parte de los amantes del BOX- con motivo del DIA DEL BOXEADOR, 14 de setiembre.
En una tarde espléndida de sol y un clima ideal, se llevó a cabo en Los Charrúas la sexta fecha del Circuito Provincial de Duatlon Jeep.
Salto Grande y Juventud Unida siguen el mano a mano rumbo a la parte final del Torneo “Ramón Isla” de Primera División B de fútbol.
Libertad volvió a quedar solo en la punta de la tabla de posiciones del Torneo Clausura “Enzo Goya” de la Primera División
Julio Vaccari dejó de ser el entrenador de Independiente tras la derrota del “Rojo” ante Banfield 1 a 0, en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El Merengue venció a la Real Sociedad pero dos decisiones polémicas le jugaron en contra y decidió preparar un informe ante el ente rector del fútbol mundial.
La Municipalidad de Colonia Ayuí invita a todos los jubilados de la localidad a una celebración especial con motivo del Día del Jubilado.
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita a
Si,es la pregunta que nos hacemos muchos contribuyentes que mal o bien, podemos a veces, pagar las Tasas Municipales y los elevados Impuestos Provinciales-
El candidato a diputado nacional por Fuerza Entre Ríos y vicepresidente del Frente Entrerriano Federal (FEF), Daniel Cedro, cuestionó con dureza al intendente de Concordia, Francisco Azcué, por “querer apropiarse de una obra que es claramente producto de la planificación y gestión del peronismo”.