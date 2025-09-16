¿El ojito BIONICO o el OJIMETRO FUTURISTA?
Si,es la pregunta que nos hacemos muchos contribuyentes que mal o bien, podemos a veces, pagar las Tasas Municipales y los elevados Impuestos Provinciales-
Si, porque o Secretaría de Desarrollo Urbano tiene el ojo Biónico o el OJIMETRO FUTURISTA, o el kurro al día, la verdad, verdadera, es que no sabemos a ciencia cierta cuál.
O el delirio de una banda de inútiles, que se creen que los que transitamos por las calles de la ciudad no nos damos cuenta, que inventan KURROS, perdón arreglos de calle donde no había necesidades de hacer semejantes arreglos.
Y sólo adjuntaremos unas pocas fotitos para ilustrar nuestras preguntontas.
Porque, estamos muy preocupados por el grave deterioro que sufren muchas calles, que se están tornando intransitables, porque hace mucho. pero mucho tiempo que no pasa una máquina, ni tiran ripio para rellenar los cráteres.
Ahh... pero rompen calles para tapar supuestos pozos insistentes y si fuese una vez cada mil años se entendería pero no (y a las fotos nos remitimos) calles que hace menos de un año hicieron el trabajo y en ese transcurso de realizaron en los mismos lugares TRES VECES, si 3 veces, por supuesto en diferentes etapas pero el mismo trabajo.
Pero no gastan un kilo de cemento para arreglar alguna vereda de la ciudad, ni convocan a los frentistas para que las arreglen, ...jajajja... si nos reímos por no llorar, porque en la cuadra en que vive el “ZENIO DUEÑO” DE LA MUNICIPALIDAD, las veredas están CASI TODAS ROTAS.
Y si recorremos el micro centro de Concordia ni hablar, dan una pésima imagen, demostrando la ineptitud o dejando ver que el “KURRO” está en otro lado. Como por ejemplo en el corralón y las cooperativas. No sabemos a dónde va el 3 % (tres por ciento o mas), que cobra el “santo pariente”.
Pero, volviendo a las veredas, también la Peatonal muestra las baldosas rotas, pareciera que los mandamases, de turno, no recorren a pie la ciudad (ni tampoco en auto propio).
Les recordamos a los LETRADOS y FUNCIONARIOS que, si alguien tropieza en las veredas rotas, es la MUNICIPALIDAD QUIEN DEBERA AFRONTAR EL JUICIO, conjuntamente con el frentista.
Se escucha en los pasillos sobre "posibles divisiones internas" en la Secretaría de Desarrollo Urbano, lo que parece estar generando malestar entre los funcionarios responsables, será también por eso el abandono o los KURROS que se ven por todos lados?.
Volvamos, al principio, a la preguntonta ¿ojo biónico u ojímetro futurista? Porque rompen calles donde no existen pozos ¿o será porque en un futuro, dentro de alguna década se encontrará en dicho lugar un pocito?
