PREGONANDO PREGONANDO

CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita a

Concordia16/09/2025pregonandopregonando
omnibus terminal
omnibus terminal

Pietrantueno Mario Antonio y otros, propietarios del inmueble ubicado en calle Lieberman Esq. Chile N°415 – Manzana N°753 - Parcela N°18 – Partida Municipal N°33101 - y/o responsable del mismo, por trámites de su interés.

 Por más información o consultas se pueden dirigir a las oficinas de la Dirección de Saneamiento Ambiental, Avenida Gerardo Yoya 76, 1º Piso, Terminal de Ómnibus, en el horario de 7 a 13 horas.


-- 

Últimos artículos
flore

Maratón de Reyes FLORES EN PRIMAVERA

Edgardo Perafan
deportes16/09/2025

El día lunes temprano empezó a cobrar fuerza la versión de que Marcelo Flores volverá a hacerse cargo de la Maratón de Reyes, Edición 2026. Si bien nadie lo ha hecho oficial desde la Municipalidad de Concordia, el mismo lunes se habría confirmado que el citado líder de la Asociación Los Galgos estará al frente de la máxima prueba atlética de nuestra ciudad.

Te puede interesar
Mauricio Dayub

El actor Mauricio Dayub recorrió y disfrutó del Lago de Salto Grande

CODESAL
Concordia15/09/2025

En el marco de su visita a Concordia por la próxima presentación de “El Amateur, segunda vuelta”, el reconocido actor y dramaturgo Mauricio Dayub aprovechó su estadía para recorrer distintos puntos de la ciudad. Durante su visita, recorrió el Lago de Salto Grande y conoció las Termas del Ayuí.

cementerio capilla

POR FIN........SE REINAUGURÓ LA CAPILLA DEL CEMENTERIO NUEVO DE CONCORDIA

pregonando
Concordia10/09/2025

Durante el mediodía de este miércoles, mediante la realización de un oficio religioso, se procedió a la reinauguración de la Capilla del Cementerio Nuevo de nuestra ciudad. El histórico lugar fue remodelado y puesto en valor, gracias a la labor en conjunto de diferentes áreas de la Municipalidad de Concordia.

troncoso deliberante

El Concejo Deliberante se acerca a la comunidad en la Feria Provincial del Libro

Mónica Saavedra
Concordia07/09/2025

La 1ª Feria Provincial del Libro no solo celebra la literatura, sino que también se ha convertido en una plataforma para que las instituciones locales se conecten con la ciudadanía. En este marco, el stand del Concejo Deliberante ha captado la atención de los visitantes, con una propuesta que vincula el presente legislativo con la rica historia de la ciudad.

Lo más visto
flore

Maratón de Reyes FLORES EN PRIMAVERA

Edgardo Perafan
deportes16/09/2025

El día lunes temprano empezó a cobrar fuerza la versión de que Marcelo Flores volverá a hacerse cargo de la Maratón de Reyes, Edición 2026. Si bien nadie lo ha hecho oficial desde la Municipalidad de Concordia, el mismo lunes se habría confirmado que el citado líder de la Asociación Los Galgos estará al frente de la máxima prueba atlética de nuestra ciudad.