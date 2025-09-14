 Tras el 2-1 a Estudiantes, los hinchas de River piden que Gallardo saque a un jugador contra Palmeiras: “Es muy verde”

River ganó un partido fundamental ante Estudiantes para subirse a la cima del Torneo Clausura y llegar con sensaciones positivas al duelo clave de Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo hizo la diferencia en el primer tiempo y lo aguantó en el segundo para sumar tres puntos clave. Aún así, un jugador fue reprobado por los hinchas.

El partido dio un giro luego de la expulsión de Lucas Martínez Quarta. El marcador central vio dos amarillas en tres minutos y dejó a su equipo con 10′ con todo el segundo tiempo por delante. Desde ese mismo instante, el dominio del Millonario se terminó y los simpatizantes condenaron al Chino en las redes sociales.

“Qué poca inteligencia”, “arruinó todo”, “es muy verde“, fueron solo algunas de las reacciones de los fanáticos riverplatenses a la tarjeta roja del defensor. Aún así, el ex-Fiorentina se perfila para ser titular contra Palmeiras el próximo miércoles en el Monumental.

El próximo partido de River

River volverá a la acción el próximo miércoles, donde protagonizará una de las llaves de cuartos de final más atrapantes de la Copa Libertadores 2025. El choque de ida será el miércoles 17 de septiembre a las 21.30 en el Monumental y se podrá ver por Disney+.