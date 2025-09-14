PREGONANDO PREGONANDO

Tras el 2-1 a Estudiantes, los hinchas de River piden que Gallardo saque a un jugador contra Palmeiras: “Es muy verde”

Pese a los tres puntos obtenidos, en las redes liquidaron a uno de los intocables del Muñeco.

marcelo gallardo
marcelo gallardo

River ganó un partido fundamental ante Estudiantes para subirse a la cima del Torneo Clausura y llegar con sensaciones positivas al duelo clave de Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo hizo la diferencia en el primer tiempo y lo aguantó en el segundo para sumar tres puntos clave. Aún así, un jugador fue reprobado por los hinchas.

El partido dio un giro luego de la expulsión de Lucas Martínez Quarta. El marcador central vio dos amarillas en tres minutos y dejó a su equipo con 10′ con todo el segundo tiempo por delante. Desde ese mismo instante, el dominio del Millonario se terminó y los simpatizantes condenaron al Chino en las redes sociales.

“Qué poca inteligencia”, “arruinó todo”, “es muy verde“, fueron solo algunas de las reacciones de los fanáticos riverplatenses a la tarjeta roja del defensor. Aún así, el ex-Fiorentina se perfila para ser titular contra Palmeiras el próximo miércoles en el Monumental.

El próximo partido de River
River volverá a la acción el próximo miércoles, donde protagonizará una de las llaves de cuartos de final más atrapantes de la Copa Libertadores 2025. El choque de ida será el miércoles 17 de septiembre a las 21.30 en el Monumental y se podrá ver por Disney+.

julio vacari

Vaccari renunció como DT de Independiente

pregonando
deportes14/09/2025

Julio Vaccari dejó de ser el entrenador de Independiente tras la derrota del “Rojo” ante Banfield 1 a 0, en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

6 duatlom

En Los Charrúas LA SEXTA DEL DUATLON

Edgardo Perafan
deportes12/09/2025

Este sábado, desde las 14.45 horas, se estará llevando a cabo en Los Charrúas la sexta fecha del Circuito Provincial de Duatlon Jeep, que esta vez tendrá distancia standard de 5 kilómetros de Pedestrismo, 40 de Ciclismo y nuevamente 5 de Pedestrismo y también Sprint con 5, 20 y 5 respectivamente.

box de lluvia en el opel (49)

Este sábado LA GRAN FIESTA DEL BOXEO

Edgardo Perafan
deportes11/09/2025

Este domingo, como cada 14 de septiembre, se celebra el Día del Boxeador. El mismo se debe en homenaje a la histórica pelea entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey en 1923, considerada la "Pelea del Siglo".

bagre-amarillo

Pesca del Amarillo GÓMEZ, OVIEDO Y MOLINA GANADORES

Edgardo Perafan
deportes11/09/2025

La pesca deportiva tuvo una vez más su momento de disfrute con la realización de la 31ª Fiesta Nacional Pesca del Amarillo, que tuvo lugar en la Tortuga Alegre en nuestra ciudad de Concordia y con singular éxito, por la cantidad de participantes y por las piezas cobradas durante el Concurso Mayor de Embarcados del día domingo, ya que también hay que destacar que el sábado hubo pesca libre de costa donde se notó amplia participación de pescadores, con 50 en total.

futbol finde

En Concordia SABADO Y DOMINGO CON FÚTBOL

Edgardo Perafan
deportes11/09/2025

En la Liga Concordiense de Fútbol tienen todo listo para que este fin de semana se jueguen la fecha 7 del Torneo Clausura de Primera División “Enzo Goya” y la 21 del Torneo de Primera División B “Ramón Isla”.

