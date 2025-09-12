Un hito en prevención porcina: llega la primera vacuna triple al país

Buenos Aires, septiembre de 2025 - MSD Salud Animal, anuncia la llegada a Argentina de Circumvent® CML, la primera y única vacuna en el mundo que protege contra las tres principales causas de enfermedad en cerdos con una sola aplicación. Esta solución innovadora marca un hito en los protocolos de inmunización, al combinar eficacia comprobada, bienestar animal y eficiencia operativa en un único frasco.

Con una dosis intramuscular de apenas 2 ml, administrada a partir de las tres semanas de edad, Circumvent® CML ofrece protección simultánea contra el Circovirus Porcino tipo 2 (PCV2), vinculado a pérdidas en ganancia de peso, conversión alimenticia deficiente, mayor mortalidad y problemas reproductivos; el Mycoplasma hyopneumoniae, agente de la neumonía enzoótica que produce lesiones pulmonares y reduce el rendimiento productivo; y la Lawsonia intracellularis, bacteria causante de la ileítis o enteritis proliferativa, que compromete la absorción de nutrientes y el crecimiento de los animales.



Innovación para el bienestar animal y la eficiencia productiva

Circumvent® CML fue diseñada bajo un principio clave: reducir el número de inyecciones necesarias para proteger a los animales y menos complejidad para el productor. Al concentrar tres protecciones en una sola aplicación, reduce de forma significativa el número de manipulaciones necesarias, lo que disminuye el estrés de los animales, optimiza el tiempo de trabajo y minimiza los riesgos de manejo. Además, al requerir un único frasco, libera espacio de almacenamiento, reduce la generación de residuos y contribuye a un uso más eficiente de la energía, favoreciendo la sostenibilidad de las operaciones porcinas.

Respalda su eficacia un conjunto de diez estudios de registro internacionales, así como la utilización de antígenos y adyuvantes presentes en vacunas ya reconocidas en el mercado. Esta base científica garantiza una respuesta inmune robusta y sostenida en el tiempo.

“Con Circumvent® CML estamos transformando la manera en que se protege la salud porcina en Argentina. Es una vacuna que no solo ofrece triple protección en una sola dosis, sino que también aporta conveniencia, valor y resultados concretos, elevando el bienestar animal y la productividad de las granjas”, afirmó Guillermo Racca, Gerente Técnico de MSD Salud Animal Argentina.



Un nuevo estándar en prevención

La llegada de Circumvent® CML inaugura una nueva etapa en la prevención de enfermedades porcinas, combinando ciencia, innovación y practicidad para responder a los desafíos actuales y futuros de la producción porcina en el país.