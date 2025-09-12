PREGONANDO PREGONANDO

Un hito en prevención porcina: llega la primera vacuna triple al país

Salud porcina: llega a Argentina la primera vacuna triple para cerdos. Se trata de Circumvent® CML, la primera vacuna en el país –y única en el mundo– que ofrece protección simultánea con una sola aplicación contra tres de las principales enfermedades que afectan a la producción porcina: Circovirus Porcino tipo 2 (PCV2), Mycoplasma hyopneumoniae y Lawsonia intracellularis.

campo12/09/2025 Marcelo Maidana
ketchum
ketchum

 Buenos Aires, septiembre de 2025 - MSD Salud Animal, anuncia la llegada a Argentina de Circumvent® CML, la primera y única vacuna en el mundo que protege contra las tres principales causas de enfermedad en cerdos con una sola aplicación. Esta solución innovadora marca un hito en los protocolos de inmunización, al combinar eficacia comprobada, bienestar animal y eficiencia operativa en un único frasco.cerdos

 Con una dosis intramuscular de apenas 2 ml, administrada a partir de las tres semanas de edad, Circumvent® CML ofrece protección simultánea contra el Circovirus Porcino tipo 2 (PCV2), vinculado a pérdidas en ganancia de peso, conversión alimenticia deficiente, mayor mortalidad y problemas reproductivos; el Mycoplasma hyopneumoniae, agente de la neumonía enzoótica que produce lesiones pulmonares y reduce el rendimiento productivo; y la Lawsonia intracellularis, bacteria causante de la ileítis o enteritis proliferativa, que compromete la absorción de nutrientes y el crecimiento de los animales.


Innovación para el bienestar animal y la eficiencia productiva

 Circumvent® CML fue diseñada bajo un principio clave: reducir el número de inyecciones necesarias para proteger a los animales y menos complejidad para el productor. Al concentrar tres protecciones en una sola aplicación, reduce de forma significativa el número de manipulaciones necesarias, lo que disminuye el estrés de los animales, optimiza el tiempo de trabajo y minimiza los riesgos de manejo. Además, al requerir un único frasco, libera espacio de almacenamiento, reduce la generación de residuos y contribuye a un uso más eficiente de la energía, favoreciendo la sostenibilidad de las operaciones porcinas.

 

Respalda su eficacia un conjunto de diez estudios de registro internacionales, así como la utilización de antígenos y adyuvantes presentes en vacunas ya reconocidas en el mercado. Esta base científica garantiza una respuesta inmune robusta y sostenida en el tiempo. 

 

“Con Circumvent® CML estamos transformando la manera en que se protege la salud porcina en Argentina. Es una vacuna que no solo ofrece triple protección en una sola dosis, sino que también aporta conveniencia, valor y resultados concretos, elevando el bienestar animal y la productividad de las granjas”, afirmó Guillermo Racca, Gerente Técnico de MSD Salud Animal Argentina.


Un nuevo estándar en prevención

La llegada de Circumvent® CML inaugura una nueva etapa en la prevención de enfermedades porcinas, combinando ciencia, innovación y practicidad para responder a los desafíos actuales y futuros de la producción porcina en el país.

Últimos artículos
Te puede interesar
Feedlot

Feedlot: del presente crítico al futuro prometedor

pregonando
campo11/09/2025

Con márgenes negativos, falta de crédito y corrales que se vacían, el sector atraviesa una tormenta perfecta. Aun así, la exportación y los esquemas asociativos entre productores e industria podrán fortalecer la actividad. “Hay que vincular la caravana individual con la calidad de la carne para llevar información a los proveedores de terneros”, afirma Fernando Storni.

valos carne

Cómo aprovechar los datos de las caravanas electrónicas

Ing. Agr. Liliana Rosenstein, Ed de Valor Carne
campo06/09/2025

A partir de la captura en la manga y en las recorridas, una aplicación guarda la información en la nube, la sistematiza y la muestra en una plataforma web en tiempo real. “Dejamos de usar el Excel, la App nos brinda resultados individuales comparados y nosotros nos enfocamos en tomar decisiones”, afirma un productor.

Lo más visto
box de lluvia en el opel (49)

Este sábado LA GRAN FIESTA DEL BOXEO

Edgardo Perafan
deportes11/09/2025

Este domingo, como cada 14 de septiembre, se celebra el Día del Boxeador. El mismo se debe en homenaje a la histórica pelea entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey en 1923, considerada la "Pelea del Siglo".

ketchum

Un hito en prevención porcina: llega la primera vacuna triple al país

Marcelo Maidana
campo12/09/2025

Salud porcina: llega a Argentina la primera vacuna triple para cerdos. Se trata de Circumvent® CML, la primera vacuna en el país –y única en el mundo– que ofrece protección simultánea con una sola aplicación contra tres de las principales enfermedades que afectan a la producción porcina: Circovirus Porcino tipo 2 (PCV2), Mycoplasma hyopneumoniae y Lawsonia intracellularis.