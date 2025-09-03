Peña “La tortuga” presentó la 31° edición de la Pesca del Bagre Amarillo

El evento, que ya tuvo una instancia promocional en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires bajo el marco de “ExpERiencia Lago Salto Grande”, ahora fue lanzado en Concordia con gran expectativa, a tan solo una semana de su inicio, ya se encuentran inscriptos más de 50 equipos, confirmando una vez más el interés de pescadores locales y de otras provincias.

Durante la presentación, se destacó además el trabajo integral que viene llevando adelante CODESAL en la zona conocida como “La Tortuga”, espacio al que pronto se le dará mayor uso social y turístico. Antes de obtener su posesión, ya comenzaron tareas de saneamiento y mejoras fuera del predio principal, con intervenciones sanitarias y de mantenimiento, reforzando el compromiso con la preservación ambiental y la seguridad de la comunidad.

El presidente la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal), Eduardo Cristina, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, destacó la articulación entre los organismos provinciales y locales para potenciar la pesca deportiva y el turismo sustentable en Entre Ríos, resaltando que este tipo de eventos contribuyen al desarrollo económico, cultural y recreativo de toda la región.

Con la mirada puesta en el fin de semana del torneo, Concordia se prepara para vivir una fiesta deportiva que combina naturaleza, tradición y turismo, reafirmando el valor del Encuentro del Bagre Amarillo como uno de los certámenes más emblemáticos del calendario provincial.