PREGONANDO PREGONANDO

Peña “La tortuga” presentó la 31° edición de la Pesca del Bagre Amarillo

Se realizó la conferencia de prensa del 31° Fiesta Argentina de Pesca del Bagre Amarillo, que se desarrollará el próximo fin de semana.

Curiosidades03/09/2025 CODESAL
codesal tortuga alegre
codesal tortuga alegre

El evento, que ya tuvo una instancia promocional en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires bajo el marco de “ExpERiencia Lago Salto Grande”, ahora fue lanzado en Concordia con gran expectativa, a tan solo una semana de su inicio, ya se encuentran inscriptos más de 50 equipos, confirmando una vez más el interés de pescadores locales y de otras provincias.

Durante la presentación, se destacó además el trabajo integral que viene llevando adelante CODESAL en la zona conocida como “La Tortuga”, espacio al que pronto se le dará mayor uso social y turístico. Antes de obtener su posesión, ya comenzaron tareas de saneamiento y mejoras fuera del predio principal, con intervenciones sanitarias y de mantenimiento, reforzando el compromiso con la preservación ambiental y la seguridad de la comunidad.peña tortuga codesal

El presidente la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal), Eduardo Cristina, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, destacó la articulación entre los organismos provinciales y locales para potenciar la pesca deportiva y el turismo sustentable en Entre Ríos, resaltando que este tipo de eventos contribuyen al desarrollo económico, cultural y recreativo de toda la región.

Con la mirada puesta en el fin de semana del torneo, Concordia se prepara para vivir una fiesta deportiva que combina naturaleza, tradición y turismo, reafirmando el valor del Encuentro del Bagre Amarillo como uno de los certámenes más emblemáticos del calendario provincial.

Últimos artículos
Te puede interesar
censuras

EN LA GESTION MILEI, UNA DENUNCIA AFECTA EL DERECHO A LA INFORMACION.

Jose O Couceiro
Curiosidades03/09/2025

La denuncia presentada por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ante el Juzgado Federal del Dr. Julián Ercolini, activó diversas alarmas, porque lo pretendido en el escrito es violatorio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que fue ratificada por la República Argentina -en 1.984- mediante la ley 23.054.

Lo más visto
gurises se charrua

"Que la risa de un niño ilumine tu día y te llene de alegría"

ByN
Entre Rios02/09/2025

Con motivo de festejar el Día del Niño en Los Charrúas, Esteban Montenegro  quien pertenece al Sindicato de Luz y Fuerza Mercedes, organizo junto a la Agrupación Esperanza y Asociación Civil “Carita Feliz”, los vecinos y comerciantes, este festejo en dicha ciudad, el 30 de Agosto.

censuras

EN LA GESTION MILEI, UNA DENUNCIA AFECTA EL DERECHO A LA INFORMACION.

Jose O Couceiro
Curiosidades03/09/2025

La denuncia presentada por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ante el Juzgado Federal del Dr. Julián Ercolini, activó diversas alarmas, porque lo pretendido en el escrito es violatorio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que fue ratificada por la República Argentina -en 1.984- mediante la ley 23.054.