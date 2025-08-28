La economía brasileña generó más de 1,34 millones de nuevos empleos formales entre enero y julio de 2025

La economía de Brasil generó 1.347.807 nuevos puestos de trabajo formales entre enero y julio de 2025, según los datos del Registro General de Empleados y Desempleados divulgados en las últimas horas por el Ministerio de Trabajo y Empleo.

El saldo fue positivo en todos los grandes grupos de actividades económicas, elevando el número de vínculos laborales activos a 48,5 millones, un número récord en la serie histórica.

El sector de Servicios lideró la creación de empleo con 688,511 puestos, seguido por la Industria con 253.422 empleos, la Construcción con 177.341, el Comercio con 119.291 y la Agricultura con 109.237.

En cuanto a los estados, San Pablo lideró con 390.619 nuevos puestos, por delante de Minas Gerais con 152.005 y Paraná con 102.309.

Tan solo en julio, Brasil sumó 129.775 nuevos empleos formales, con saldo positivo también en las cinco principales actividades económicas, cierra el informe difundido por la agencia de noticias Xinhua.