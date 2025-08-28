PREGONANDO PREGONANDO

La economía brasileña generó más de 1,34 millones de nuevos empleos formales entre enero y julio de 2025

Así lo indican los datos del Registro General de Empleados y Desempleados divulgados en las últimas horas por el Ministerio de Trabajo y Empleo.

Mundo28/08/2025pregonandopregonando
bandera brasil
bandera brasil

La economía de Brasil generó 1.347.807 nuevos puestos de trabajo formales entre  enero y julio de 2025, según los datos del Registro General de Empleados y Desempleados divulgados en las últimas horas por el Ministerio de Trabajo y Empleo.

El saldo fue positivo en todos los grandes grupos de actividades económicas, elevando el número de vínculos laborales activos a 48,5 millones, un número récord en la serie histórica.

El sector de Servicios lideró la creación de empleo con 688,511 puestos, seguido por trabajador brasileñola Industria con 253.422  empleos, la Construcción con 177.341, el Comercio con 119.291 y la Agricultura con 109.237.

En cuanto a los estados, San Pablo lideró con 390.619 nuevos puestos, por delante de Minas Gerais con 152.005 y Paraná con 102.309.

Tan solo en julio, Brasil sumó 129.775 nuevos empleos formales, con saldo positivo también en las cinco principales actividades económicas, cierra el informe difundido por la agencia de noticias Xinhua.

Últimos artículos
Te puede interesar
Lo más visto
futbol finde

Programación TODO LISTO PARA MÁS FÚTBOL

Edgardo Perafan
deportes27/08/2025

En la noche de este martes, la Liga Concordiense de Fútbol dio a conocer la programación de la Primera División A y la Primera División B para este fin de semana. Una vez más, la gente de la Liga se encontrará mirando al clima, porque hay anuncios de lluvias para el sábado y el domingo, y por lo tanto se verá si se cumple y, obviamente, si se puede jugar o no.

daniel cedro

Daniel Cedro: “El silencio de Frigerio y Azcué es tan atronador que trajeron una ministra nacional de incógnito a Concordia”

FEF
Entre Rios27/08/2025

El vicepresidente 2° del Frente Entrerriano Federal e integrante de la lista Fuerza Entre Ríos para las próximas elecciones legislativas, Daniel Cedro, realizó fuertes declaraciones en las que cuestionó al intendente de Concordia, Francisco Azcué, y al gobernador Rogelio Frigerio, por la subordinación política a Javier Milei y la falta de defensa de los intereses entrerrianos y concordienses.