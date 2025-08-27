El Kremlin: el trabajo entre Rusia y EEUU sobre la cuestión ucraniana "debe realizarse en un formato no público"

ENTRE RIOS: LA CORRUPCION AVANZA EN LA GESTION FRIGERIO.
Veamos algunas definiciones sobre la corrupción política:
El trabajo entre Moscú y Washington en relación con el conflicto ucraniano debe llevarse a cabo de forma privada para lograr resultados, declaró el portavozdel Kremlin, Dmitri Peskov. Rusia considera que no es útil abordar los detalles de las negociaciones entre Rusia y EEUU sobre Ucrania fuera del contexto general, apuntó.Mundo27/08/2025 Sputnik
"Creemos que el trabajo debe continuar de forma privada. Solo así se pueden lograr resultados", informó.
Peskov detalló que las conversaciones entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, en Alaska "abordaron diversas cuestiones relacionadas con la resolución del conflicto ucraniano.
"(Entre ellas la) continuación del trabajo que está llevando a cabo la parte rusa y de los esfuerzos de paz que están realizando Trump y los miembros de su Administración", agregó.
En palabras del portavoz, Moscú mantiene su disposición a resolver el conflicto por medios políticos y diplomáticos, pero es necesaria la reciprocidad por parte de Ucrania. Además, recordó que la crisis ucraniana es compleja y no fue provocada por Rusia.
"Apreciamos mucho y esperamos que continúen los esfuerzos de paz y mediación por parte del presidente de EEUU. Consideramos que estos esfuerzos son muy importantes y realmente pueden ayudar a resolver el conflicto", subrayó.
Internacional
Zelenski estaría intentando responsabilizar a Moscú por el estancamiento del proceso de paz
hace 2 días
Las garantías de seguridad son uno de los temas más importantes en la búsqueda de una solución del conflicto en Ucrania y figuran en la agenda, aclaró el portavoz del Kremlin.
Peskov también indicó que Rusia ve de forma negativa los debates en Europa acerca de la posible presencia de militares europeos en territorio ucraniano.
"Nosotros también hemos tratado este tema a distintos niveles. En realidad, no existe un Ejército europeo, sino que hay ejércitos de países concretos, y la mayoría de estos países son miembros de la OTAN", enfatizó.
Asimismo, subrayó que el avance de la infraestructura militar de la OTAN y su infiltración en Ucrania es una de las causas principales del conflicto.
El 15 de agosto, el presidente estadounidense se reunió en Anchorage, Alaska, con su homólogo ruso. Días después, Trump prosiguió sus gestiones de paz en Ucrania y recibió en la Casa Blanca a Volodímir Zelenski, junto a seis líderes europeos: el presidente francés, Emmanuel Macron; el finlandés, Alexander Stubb; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el canciller alemán, Friedrich Merz; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
El 19 de agosto, EEUU confirmó los preparativos para una posible reunión entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) dispuso la apertura de una convocatoria destinada a profesionales del derecho para cubrir una suplencia en la Secretaría de la Oficina de Violencia de Género.
El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad en general a su vigésima primera Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto de 2025, a las 9:00 horas.
España vive un respiro en la lucha contra los incendios que han arrasado ya en lo que va de año las 400.000 hectáreas. Las mejores condiciones meteorológicas permiten estabilizar focos. Aunque la noticia es buena, todavía queda mucho trabajo por hacer.
Nuevos bombardeos israelíes han dejado más de 30 muertos en Gaza, entre ellos niños en un campo de refugiados. Entre las víctimas también se encontraban quienes buscaban alimentos y ayuda en el norte de la Franja, para la que la ONU ha declarado oficialmente el estado de hambruna.
El régimen de Nicolás Maduro sufrió un duro traspié político este fin de semana, cuando la convocatoria a reforzar la Milicia Bolivariana terminó con plazas públicas y espacios militares vacíos en numerosos estados de Venezuela.
La Tercera Guerra Mundial se convierte en un tema cada vez más relevante ante el aumento de conflictos geopolíticos. En este contexto, la Inteligencia Artificial predice qué ciudades serían las primeras en caer si estalla una guerra global.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este martes la movilización de cuatro millones de efectivos pertenecientes a la Milicia Nacional —el quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana— en el territorio, además de la activación de “todos los mecanismos necesarios” para garantizar la soberanía del país.
Diversos estudios han advertido del impacto potencial que tendría la liberación de materiales tóxicos almacenados en la base.
McALLEN, Texas, EE.UU. (AP) — Una jueza federal falló el viernes en contra de la solicitud del gobierno de Donald Trump de poner fin a una política vigente durante casi tres décadas que tiene como objetivo proteger a los niños inmigrantes cuando están bajo custodia federal.
En vísperas de su reunión con Vladimir Putin, el Presidente de EE.UU advirtió que espera poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, luego de la cumbre internacional del día de hoy. Pues sus reiterados intentos de convencer al mandatario ruso de retirar sus tropas del territorio ucraniano no tuvieron éxito hasta el momento.
En la noche de este martes, la Liga Concordiense de Fútbol dio a conocer la programación de la Primera División A y la Primera División B para este fin de semana. Una vez más, la gente de la Liga se encontrará mirando al clima, porque hay anuncios de lluvias para el sábado y el domingo, y por lo tanto se verá si se cumple y, obviamente, si se puede jugar o no.
El vicepresidente 2° del Frente Entrerriano Federal e integrante de la lista Fuerza Entre Ríos para las próximas elecciones legislativas, Daniel Cedro, realizó fuertes declaraciones en las que cuestionó al intendente de Concordia, Francisco Azcué, y al gobernador Rogelio Frigerio, por la subordinación política a Javier Milei y la falta de defensa de los intereses entrerrianos y concordienses.
El Presidente, su hermana y los candidatos de La Libertad Avanza no pudieron completar la actividad de campaña, por movilizaciones en contra y piedrazos.
