Aunque desde el inicio de la Exposición Rural de Palermo se especulaba con que el gobierno eliminaría por completo los derechos de exportación para la carne proveniente de novillos y categorías jóvenes, finalmente el anuncio fue más moderado: la alícuota se reducirá al 5%, desde el 6,75% previo.

A pesar de la expectativa insatisfecha, el sector comercial ve la medida con buenos ojos. Y si bien el impacto inmediato puede parecer limitado, plantean que daría sustento a los actuales precios de la hacienda, mejorando el negocio de los ganaderos.

“Mayormente le va a venir bien a la carne, porque apoya el reclamo de la industria exportadora de contar con un tipo de cambio más competitivo y esto podría traccionar hacia la producción”, señaló Andrés Mendizábal (h), titular de la consignataria A.J. Mendizábal & Cía, en diálogo con Valor Carne.

“Nuestro novillo estaba más caro en dólares que el de Brasil y Paraguay, peleando con el de Uruguay; esta baja de impuestos, que se suma a la devaluación de las últimas semanas, nos va a acercar a una paridad con esos países y nos dará una mejor posición para competir en los mercados”, analizó.



¿Cómo será el arrastre hacia los productores? “Definitivamente no se va a trasladar al precio de las categorías definidas de consumo, pero sí puede mejorar la ecuación de las destinadas a la exportación”, explicó, señalando como ganadoras a aquellas que se destinan a la cuota Hilton, el novillo no UE y a la vaca de exportación, principalmente con destino a China.

Esta dinámica, también fortalecería el negocio de invernada. “Hoy el mercado está muy firme. Viene reaccionando positivamente en los últimos meses, con precios del ternero han ido subiendo mes a mes a costa de márgenes que se van forzando. Si mejoran los valores del novillo de exportación, se va a acomodar la relación compra-venta de los invernadores, que viene muy desfasada”, explicó.

Esa relación -la diferencia entre el precio del ternero comprado y el del novillo vendido-, que “históricamente ronda el 10-12%, se había ampliado al 25% en el último tiempo, en detrimento del invernador. Muchos estaban pagando por encima del margen del negocio, porque tenían que reponer terneros”, señaló, augurando que la baja de retenciones “ayudará a corregir ese desvío”.

Con respecto a la hacienda de consumo, por ahora, el consignatario no ve cambios en el horizonte. “El precio de la carne en el mercado interno y el del ganado que va a ese segmento, está más ligado al bolsillo del consumidor. Por lo tanto, no veo reacción en el corto plazo”, sentenció. Así las cosas, las fluctuaciones de los valores quedarían libradas a problemas de oferta provocadas por el clima o semanas atípicas de feriados, como viene sucediendo en los últimos meses.



“En esos casos se ve una leve suba y a los pocos días en que se acomoda la oferta, vuelve a su precio original. No creo que esa dinámica vaya a cambiar pronto”, sostuvo.

La apuesta a la genética

En términos generales, Mendizábal consideró que “estamos en un buen momento para la ganadería, con valores muy satisfactorios. La gente sigue invirtiendo, tratando de mejorar la aptitud forrajera en su campo e incorporando genética”.

Esto último se corroboró en los remates de La Rural. Por ejemplo, la subasta de Angus dejó valores promedio de $21,5 millones para los toros de pedigree; $7,83 millones para los terneros; $9,77 millones para las hembras adultas; y $5,7 millones para las terneras. En ese contexto, hubo precios descollantes: $115 millones por un toro de la cabaña Arandú que irá a proveer genética a través de Select Debernardi y $45 millones por el 50% de un ternero de la cabaña La Rubeta.

“En todas las razas rematadas en La Rural hubo buena puja y valores satisfactorios, eso indica que el productor sigue confiando a futuro en una actividad que da resultados a largo plazo”, indicó, planteando que estos datos, más los resultados de las subastas realizadas previo a la muestra, auguran un panorama muy positivo para la temporada comercial fuerte que arranca en agosto.



Ese mes, A.J. Mendizábal & Cía. llevará adelante dos remates que prometen seguir marcando el ritmo de los negocios de primavera. El miércoles 13 saldrá a la venta hacienda de invernada y cría en una subasta virtual desde el Merado de Cañuelas. El jueves 28 será el turno de un remate de cabaña en la Sociedad Rural de Tandil, que incluirá animales de reconocidos criadores de la zona.

“Lo que vimos en La Rural es solo el puntapié inicial, pero fue clave para entender cómo se arma el mercado en la segunda mitad del año”, consideró. ¿A qué se refiere? “A que los ganaderos están comprando toros, cuyos frutos recién se van a notar en tres o cuatro años cuando se faenen los novillos. Eso es muy alentador porque es apostar a un negocio de largo plazo”, enfatizó.

Pensando en el salto productivo

Para el consignatario, una rebaja de retenciones -sea de la magnitud que sea- tampoco termina de solucionar los problemas de la ganadería. Una cuenta pendiente, es la recuperación del stock ganadero.

“Sigue estancado, hace varios años que no crece, y la faena de vaquillonas continúa siendo elevada. No estamos en un punto de equilibrio. Para crecer en rodeo hacen falta políticas de largo plazo y, sobre todo, crédito accesible a tazas razonables para la retención de animales y capital de trabajo, todo lo que haga que el productor pueda hacer crecer su rodeo. Es algo que todavía no está disponible”, advirtió.



En ese sentido, valoró el lanzamiento de herramientas como los créditos a valor novillo, que el Gobierno presentó la semana pasada. “Son muy positivos. Si se actualizan por kilos de carne, acompañan el ciclo real de producción. Hay que ver cómo se reglamentan, pero el concepto es muy interesante”, sostuvo.

Además, es un incentivo para asegurar recrías y buscar animales pesados. “Es una forma de que la ganadería argentina gane productividad en el corto plazo”, aseveró.

Finalmente, a modo de síntesis, Mendizábal planteó: “Por supuesto que hubiera sido una gran noticia la eliminación total de las retenciones a la carne. Pero al menos el anuncio reafirma que se va a en el sentido correcto, permitirá consolidar una dinámica de negocios que ya se está dando y ayudará a que la ganadería crezca en kilos de carne, mientras se van solucionando otras cuestiones de fondo”.

Por Marcos Lopez Arriazu, Jefe de Redacción de Valor Carne