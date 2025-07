Marcos Juárez Córdoba, Julio de 2025. La región Crea Región Sur de Santa Fe y el INTA Marcos Juárez organizaron una JAT de soja y maíz a la que asistieron más de 400 productores y asesores de la región. Para el Ing. Román Domínguez Coordinador CREA de Sur de Santa Fe: “No es muy común una jornada como esta que amalgama herramientas de especialistas del INTA con la información de análisis de campaña que brinda la mesa de asesores CREA SSF. El conocimiento de ambas organizaciones se sinergia y es muy valioso. Los temas que se están desarrollando giran en torno a que convivan lo productivo con lo sustentable”, sostuvo.

Modulo soja 360:

Bajo el lema “Recalculando rindes, que nos dejó la campaña y hacia dónde vamos” presentaron resultados los Ing. Agr. MSc. María José Dickie, Gabriel Magnabosco, Pablo Belluccini, Emilia Balbi y los Drs. Fernando Salvagiotti y Guido Di Mauro

La convocatoria giró en torno a compartir la información regional, usando la base de datos “DAT” de CREA a nivel país donde se hizo una descripción ambiental y una descripción del manejo de los productores CREA de la zona núcleo. Esos datos se relevan anualmente en planillas estandarizadas y se agrupan en un servidor de base de datos de CREA. Según los especialistas los datos señalan que está costando alcanzar las brechas de potencial de rendimiento tanto en soja como en maíz, y permiten explicar por qué no se logra acortar. Básicamente el tema se reduce a la imposibilidad de llevar a cabo el ideal a nivel de lote por cuestiones operativas y logísticas. “Todas estas brechas también se explican por los malos manejos y manejos extractivos que se hicieron en la región”, agrega Magnabosco.

Según plantearon los especialistas el primer paso es “reconstruir suelo”. En ese sentido el Dr. Fernando Salvagiotti de INTA Olivero explicó: “Es importante mantener el suelo con cultivos, el suelo desnudo tiene un montón de implicancias negativas, una es la degradación química, la no ganancia de carbono y la no reposición de nutrientes. Hacer un barbecho teniendo agua en el perfil no es hoy lo mejor para el suelo”. Al respecto, el Ing. Horacio Videla Mensegue de INTA Laboulaye agregó: “Es importante interpretar el sistema que conforman el suelo, las plantas y la atmósfera. Las funciones del suelo para la protección de la biomasa vegetal dependen de cuatro variables: abastecimiento de calor y oxígeno, abastecimiento de nutrientes y regulación de elementos tóxicos, espacio libre para las raíces y abastecimiento de agua”.

Sobre rindes Guido Di Mauro presentó ensayos de soja: “Los resultados van de los 2.000 a los 6.000 kilos de rinde y se determinaron qué variedades funcionaron mejor y cuales se adaptaron mejor a lotes de alta productividad y de baja productividad”.

Maíz bajo la lupa: lo que pasó y cómo jugamos el próximo partido

El módulo de maíz estuvo a cargo de los Ings. Agrs. Agustín Fernandez Roger, Horacio Videla Mensegue, Juan Osuna, Emilia Inés Balbi, Santiago Álvarez Prado y Enrique Alberione.

En maíz es muy importante identificar la variabilidad ambiental y evaluar si conviene realizar un manejo variable de densidad y fertilización. Las variables ambientales que favorecen el rendimiento de maíz son la lluvia y la presencia de la napa freática mientras que las variables de manejo que afectan el rendimiento son la densidad de plantas y la disponibilidad de nitrógeno. A partir del rinde esperado es posible ajustar la densidad de plantas y la necesidad de nitrógeno. Además, para optimizar el uso de nutrientes deben cubrirse los requerimientos de P, S y micros Zn y B explicaron.

A su turno la ing. Emilia Inés Balbi se refirió a las plagas de ambos cultivos. “En soja en la campaña pasada hubo mucho lepidóptero, Rachiplusia nu con poblaciones elevadas de Anticarsia gemmatalis en soja de segunda. También vimos mucha chinche verde por arriba del umbral de la plaga. En maíz la preocupación siempre es chicharrita, pero vemos que las poblaciones disminuyeron mucho por la influencia del invierno pasado. Para controlar esta plaga hay químicos y biológicos, y en países como Brasil se usa una combinación de ambos. La recomendación es monitorear, no hacer aplicaciones preventivas y sí controlar el maíz guacho que le sirve de hospedante a la plaga.

Finalmente, se desarrolló el módulo márgenes y mercado a cargo de los

Ings. Agr. Pablo Bressa y Ing. Agr. Paulina Lescano. Ambos profesionales analizaron los números de la campaña pasada y de las campañas de grano fino y grueso que se vienen y coincidieron que los márgenes están ajustados y recomendaron aprovechar las oportunidades de mercado cuando los precios de los granos sean favorables para vender y cerrar el negocio y no esperar precios muy altos que podrían no llegar.

