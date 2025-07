Susana Giménez llamó en vivo a Ángel de Brito y liquidó a Graciela Alfano: “Me cansé de esta mina”

Susana Giménez regresó a la Argentina recargada. La serie Menem abrió una puerta impensada, que tiene que ver con la mítica foto de quien fuera funcionaria de Carlos Menem, María Julia Alsogaray. Aquella en la que apareció cubierta solamente con un tapado de piel.

El tema es que Graciela Alfano dijo que era de ella. Anoche, Susana fue a ver Rocky al teatro, habló de la vuelta de Mario Pergolini y, sin que nadie le preguntara, acomodó a Alfano: “Es mi tapado, no es el de Alfano. Estaba yo y Graciela Borges, ella no estaba ahí”.

Graciela no se baja de su postura, y Giménez se calentó y llamó en vivo a Ángel de Brito para descargarse. Primero le mandó un mensaje, en el que dijo: “Qué mentirosa, patológica, loca de mier…Yo no necesito que me preste esta cho…un tapado. Ella no estaba en Las Leñas (donde se hizo la producción para la tapa de Noticias en julio de 1990)”.



Luego de eso, lo llamó, y agregó: “Vi que en otro programa dijo que yo la había llamado para pedirle disculpas…pero está loca esta mina, que le voy a pedir disculpas yo”.

A continuación, contó que el enfrentamiento viene de lo que dice Grace, que Susana no la había dejado pasar a un restaurante en Miami en el que ella estaba festejando un cumpleaños. “Eso no es verdad, le dije que me diga quién le dijo eso, y me contestó que no me podía decir”, contó la conductora.

“Por supuesto que no la saludé, pero si no la vi. ¿Quién es para que la salude? ¿La presidente? Me cansé de esta mina, porque ya me hizo tantas cosas, inclusive brujerías, inmundicias, como las hace siempre. Entonces me hartó”, sumó la Su.

“Nunca fuimos amigas, siempre me envidió, me hizo bujerías, y no lo logró y ni lo va a lograr porque no tiene talento. No llegó porque no tiene talento. ¿Qué habla de una carrera de 40 años? ¿Qué carrera? Yo nunca hago esto, pero me enojó”, replicó.