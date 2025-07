Hay palabras que se repiten continuamente, que se vuelven virales en promesas de campaña, en discursos viejos, en propagandas tramposas de los poderosos para los débiles...

Hay palabras que expresan mucho más que una idea, que un concepto, que un valor, que una acción...

Son palabras difíciles, pero a su vez, hermosas...

La palabra Independencia, es muy difícil desde su composición: Vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal y vocal.

Para las generaciones niñas, es muy difícil de escribir y de leer, como le es difícil su práctica a los países como el nuestro.

ARGENTINA no ha aprendido a vivir la INDEPENDENCIA.

En esa dificultad, ganan los corruptos, los sinvergüenzas, los inmorales.

En esa dificultad social de vivir la independencia, ganan los que compran voluntades, los que pagan aplausos y silencios, los que callan, los que amenazan, los que roban, los que empobrecen, los que enferman, los que matan...

En la dificultad del pueblo, que no ha aprendido a vivir la independencia, ganan los que afilian ignorancia, pobreza, desesperanza y miseria.

Hoy el no comprender el valor de la INDEPENDENCIA, nos condena como sociedad: Son cada vez más los que no trabajan, los que no estudian; los que creen que otro nos lo tiene que dar todo por el solo hecho de la existencia, de los derechos y de cuánto verso que han sabido inventar los inmorales de siempre.

No comprender el valor de la INDEPENDENCIA, nos llevará a repetir la historia.

Nos llevará a que cada vez sean más los errores, las dificultades, el tropezar una y otra vez con las mismas piedras y con los mismos hombres.

Palabra difícil es INDEPENDENCIA, también lo es RESPONSABILIDAD.

Hoy 9 de Julio de 2025, a 209 años de la Declaración de la Independencia, ¿Nos proponemos realmente ser libres e independientes en ideas y modos de vivir y honrar la existencia, o simplemente seguiremos festejando; como se festeja casi todo, y viendo pasar el valor de Independencia?