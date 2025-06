Tras la victoria de Bayern Múnich a Boca, así está el cuadro de octavos de final del Mundial de Clubes

Luego del partido híper apasionante que protagonizaron Bayern Múnich y Boca por la segunda fecha del flamante Mundial de Clubes que se lleva a cabo en Estados Unidos y terminó con victoria para los europeos por 2-1, se confirmó un nuevo clasificados a los octavos de final. Por eso, vamos a repasar cómo quedó el cuadro de los equipos que ya están en la próxima ronda de la competición.



Es que con el gol de Harry Kane en la primera mitad y a pesar de que Miguel Merentiel descontó en el complemento, el equipo alemán sentenció la historia a su favor gracias al tanto de Michael Olise a pocos minutos de que termine el compromiso. De esta manera, el conjunto europeo sacó boleto a los duelos de eliminación directa con una jornada de antelación.

Lo cierto es que Bayern Múnich ya está en los octavos de final y ningún resultado podrá quitarle ese logro conseguido en estos dos encuentros iniciales de la competencia. Tras este cotejo muy electrizante y que tuvo de todo, los dirigidos por Vincent Kompany pueden relajarse y empezar a planificar el partido ante Benfica pero con la mente en el siguiente duelo.

Al igual que los bávaros, Flamengo también clasificó a la próxima ronda con una fecha de anticipación. En primer lugar venció a Espérance de Túnez por 2-0 en el estreno y luego dio el golpe sobre la mesa para dar una de las grandes sorpresas del torneo porque le ganó 3-1 a Chelsea. Así es cómo se dio el boleto de los brasileños a la siguiente instancia de esta competencia.

El cuadro de octavos de final del Mundial de Clubes

1° A vs. 2° B

1° C (Bayern) vs. 2° D

1° B vs. 2° A

Flamengo vs. 2° C

1° E vs. 2° F

1° G vs. 2° H

1° F vs. 2° E

1° H vs. 2° G