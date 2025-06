También es cierto que muchos usaban de clientes políticos a los contratados, que cuando “no” los pateaban y a otros los tuvieron "pisados" durante mucho tiempo, mientras les servían.

Pero, el hecho es que había quienes mal usaban su puesto laboral, pero no significa que se los reemplace por otros que no tienen idea para q están.

Entendemos que como en toda casa que se quiere poner orden, se debe analizar en qué y cómo se gasta, ordenando las finanzas, en este caso no pagando enormes sueldos a funcionarios que no funcionan. Pero no achicando con los que menos tienen y son laburantes de verdad.

El justificativo de achicar gastos no es suficiente porque hay “cooperativas” con contratos muy onerosos y sobrevaluados.

O como los que cargan gas oíl (más de 600 lts x día) para “motosierras” según se comenta en el Corralón. ¿Sera verdad? Cuando el río suena agua trae.

O los curros de los parientes cercanos o las compras de comidas e insumos a los new amigos.

O los funcionarios con elevados sueldo van de 8.30 a 11 hs de lunes a viernes y no hacen otra tarea que amenazar a los empleados que reclaman. Ahh cierto estos no son ÑOQUIS, son queso rallado, están por arriba de todo.

Y otros altos funcionetas que por tener título se creen profetas, soberbios, menospreciando al personal que sabe más que ellos, pero “no son” profesionales.

Si señor intendente usted tiene algo de razón, pero, lleva mucho tiempo al frente de su triste de gestión y no arranca. No se ve su accionar. Si se lo ve a usted “copeteando” y divirtiéndose con simpáticas ciudadanas, por los bodegones, rodeado de ciertos “palmeadores de espalda” que no le dicen lo malo de su inepta gestión.

Señor intendente hable con su "supuestos" correligionarios y pregunte qué opinan de su triste gestión. Su vida es privada, puertas adentro de su casa, no en la municipalidad ni en la calle.

El hecho que nadie bien nacido desee su fracaso como intendente, no implica impunidad ni perdonar ciertas acciones, como hombre público y funcionario.

Ahhh y a los que repiten como “loritos verdes”: 40 años de peronismo en Concordia. Les preguntamos ¿ y ustedes que hicieron como oposición? ¿Que o cuales obras importantes trajeron o gestionaron, porque las que se hicieron y/o gestionaron fueron los “peronchos”, DURANTE 40 AÑOS?

A esos loritos verdes les preguntamos: ¿enumeren las obras logradas para la ciudad y/o puesta en marcha durante esta gestión...no las que estaban en ejecución?

¿Qué obras trajeron los diferentes legisladores de la UCR durante 40 años, qué no nos hemos enterado, si de los ñoquis que metieron en el Estado y de los curros que hicieron para sus bolsillos? De eso no se acuerdan de mencionar...

Y si pueden responder ¿porque tanto odio y persecuciones a los militantes peronistas, pero no a los seudos dirigentes justicialistas? ¿Será porque les deben favores y son socios en algunos curritos?