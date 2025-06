La motosierra sí arranca y sobre los más vulnerables

Reducir la asistencia en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), despedir trabajadoras del área de Fortalecimiento Social y desarticular políticas públicas que articulaban salud, educación y contención para la niñez, no es gobernar con sensibilidad: es abandonar a los que menos tienen.



Durante las gestiones anteriores, los CDI contenían a más de 1.500 niñas y niños, con equipos interdisciplinarios que incluían nutricionistas, odontólogas, fonoaudiólogas, docentes, directoras de radio, auxiliares y cocineras/os que elaboraban menús supervisados profesionalmente. Todo ese entramado estaba vinculado con el CGE, el COPNAF y centros de salud. No era un gasto: era una inversión en derechos y dignidad.

Lamentablemente, el propio secretario de Desarrollo Humano de esta gestión, Sebastián Aristide, ha expresado que evalúan dejar de brindar almuerzo para ofrecer únicamente leche. Esa es la verdadera cara del ajuste que defienden.



El intendente habla de “reestructuración” pero omite decir que el porcentaje del presupuesto destinado a sueldos municipales supera hoy el 65%, mientras que en las gestiones anteriores nunca pasó del 50%, algo que puede comprobarse fácilmente en la página de transparencia municipal, creada justamente por una gestión peronista.

Además, intenta justificar despidos apelando a casos aislados, descalificando sin pruebas a trabajadoras y trabajadores municipales, y atacando a la oposición, gremios y periodistas que no aplauden su plan de ajuste. En lugar de escuchar, opta por el agravio, tratando de “cínicos y perversos” a quienes piensan distinto. Esa no es la convivencia democrática que la ciudadanía espera.



El intendente también defiende las políticas de ajuste de Milei, que significa el parate de la obra pública -Como, por ejemplo, la nueva planta de agua potable a pesar que dice que le preocupa que en verano el agua no llega a los barrios, la caída de la coparticipación y el endeudamiento, como si eso no tuviera consecuencias sobre la economía local, la recaudación y los empleos en la ciudad. Concordia no necesita más recortes ni más confrontación: necesita un Estado presente, con políticas públicas activas, especialmente para quienes más lo necesitan.



Nosotros, desde este bloque, no solo tenemos memoria: tenemos convicción, gestión y compromiso con la gente. Mientras ellos recortan derechos, nosotros los defendemos.



Bloque de Concejales Justicialistas Concordia.