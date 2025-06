La reunión fue presidida por el Intendente Francisco Azcué, a quien acompañaron varios funcionarios del municipio, y contó con la presencia de parte de la prensa de nuestra ciudad que incluso se encontraban en funciones laborales a esa hora de la mañana.

En primer lugar, el Intendente junto a la Vice Intendenta y Presidenta del Concejo Deliberante, Magdalena Reta de Urquiza, pusieron una ofrenda floral al pie del Busto de Manuel Belgrano, en homenaje a aquellos periodistas que ya no están entre nosotros.

Francisco Azcué fue el único orador del acto y en su alocución dijo “recordamos a Mariano Moreno, una figura central de nuestra historia y fundador de La Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico de la etapa independista. Moreno creía en un periodismo comprometido con el pueblo, no como un simple transmisor de noticias sino como un motor de pensamiento crítico y de participación ciudadana. Decía «quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila». Esa libertad ejercida con responsabilidad es la que hoy necesitamos defender. En tiempos de confusión, discursos rápidos y verdades manipuladas, el periodismo serio, responsable y ético se vuelve un faro para la comunidad. Cuando hay periodistas que investigan, que preguntan, toda la sociedad gana porque se fortalece el debate, se controla el poder y se protege a los más vulnerables.

Moreno también escribi{o «La opinión del pueblo es la base de la autoridad de los gobiernos y no hay buena opinión pública sin buena información, sin periodistas comprometidos con la verdad».

En este día, como Intendente y ciudadano quiero saludar a quienes hacen periodismo con una vocación al servicio del bien común, a quienes informan con rigor, contrastan fuentes y eligen la profundidad por sobre el espectáculo o el interés personal”, concluyó el mandatario local. A continuación, en uno de los salones de Gendarmería Nacional, a pocos metros del lugar del acto, el Intendente y sus funcionarios compartieron un ágape de camaradería junto a los periodistas presentes.