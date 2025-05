Prueba de ello, es el trabajo permanente que realizamos en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.

22/05/2025 - PUESTO CONTROL VIAL SAN JAIME: (Secuestro Automotor): En la fecha, siendo las 14:27 hs. se detiene la marcha de un vehículo marca Toyota, Modelo Hilux, conducida por un masculino mayor de edad. Una vez controlada la documentación y el dominio del rodado, se pudo verificar que no había requerimientos. No obstante ello, en el control se pudo observar que los grabados de vidrios no corresponden a los datos otorgados por la Cédula del Automotor y que la que cabina colocada en motor y chasis no corresponde al vehículo en cuestión, manifestando el conductor haber tenido un siniestro y que cambió la carrocería por una de similares características, pero no realizó los trámites pertinentes en el Registro del Automotor, ante tal situación y por Directiva de la Fiscalía Ordinaria de Chajarí, se procedió al secuestro y entrega del rodado en carácter de depositario Judicial con intimación al conductor para que regularice los trámite en un plazo de 30 días, continuando la causa en trámite. No hubo detenidos.

22/05/2025 - PUESTO CONTROL VIAL BRAZO LARGO (Secuestro Automotor y Detenido): En la fecha, siendo las 03:15 hs. Se detiene la marcha de un Automóvil, marca Renault, modelo Logan, conducido por un masculino mayor de edad, quien luego de presentar la Licencia de Conducir y Cédula Vehicular, raudamente se dio a la fuga dejando toda la documentación en el control. Seguidamente se comienza un seguimiento controlado, realizando el vehículo en evasión varias maniobras peligrosas a alta velocidad, logrando que se detuviera en el Puesto de Control Vial Gualeguaychú. En dicho rodado, se movilizaban dos masculinos mayor de edad, uno oriundo de Tigre, provincia de Buenos Aires y otro de Gualeguaychú E.R.

Informada esta situación a la Unidad Fiscal en turno, se autorizó orden de requisa vehicular y personal, logrando el secuestro de $239.900; (02) teléfonos celulares y el Secuestro de vehículo en el que se movilizaban. Es dable mencionar que el conductor del rodado resultó positivo para el Control de Alcoholemia con 1.15 g/l. Finalmente y ante estas circunstancias, la fiscalía interviniente dispuso la detención de ambos masculinos por el delito de resistencia a la autoridad.

22/05/2025 - PUESTO CONTROL VIAL PASO CERRITO (Secuestro Automotor): En la fecha, siendo las 07:00hs. se procede a detener la marcha de un Vehículo, Marca Renault, modelo Nuevo Logan, conducido por un masculino mayor de edad. Una vez controlada la documentación y el dominio del rodado en los sistemas informáticos Policiales SIFCOP y MINISEG, surge como novedad, un PEDIDO DE SECUESTRO VIGENTE DE FECHA 19/03/2024 solicitado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia N° 5, Sec. N° 10. Es por ello que se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí, quien dispuso el formal secuestro del vehículo, como así también la correcta identificación del conductor. Se procedió con secuestro sin detenidos, continuando la causa en trámite.

23/05/2025 - PUESTO CONTROL VIAL PASO CERRITO: (Constatación De Hacienda Con Garrapatas): En la fecha, siendo las 19:00hs. realizando controles frente a la dependencia, más precisamente sobre el carril NORTE/SUR, se procede a detener la marcha de un camión marca MERCEDES BENZ, modelo L1620 tipo de Tractor de carretera, el cual remolcaba un semirremolque marca HELVICA, modelo AC 3E, conducido por un masculino de 72 años de edad, oriundo de la ciudad Mocoreta, provincia de Corrientes. Quién transportaba: Terneras/Terneros/Vacas/Toros/Vaquillonas, (38 cabezas en total) constatando la presencia de garrapatas comunes vivas en la tropa, razón por la cual, se realizaron las actas correspondientes con intervención de la Brigada y Senasa, disponiendo además el regreso del transporte y la carga a su lugar de origen.

23/05/2025 - PUESTO CONTROL VIAL PASO TELÉGRAFO: (Constatación De Hacienda Con Garrapatas): El día de la fecha frente a dependencia, se realiza el contralor de transporte de hacienda, a saber: (01) Camión Scania R400, con semirremolque ganadero marca Hermann, cargando 70 animales vacunos; que ingresaban desde la localidad de Concepción, Provincia de Corrientes con destino a la localidad de Coronel Baigorria, Provincia de Córdoba con motivo de invernada. Controlado por personal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales presentes en el puesto de control, se constata la presencia de garrapatas en los bovinos. Se da intervención a personal de SENASA y FUCOFA La Paz, quienes una vez presentes toman las muestras de garrapatas en el ganado transportado, formalizando las actas de constatación por infracción Dec. Reg. 7623/54 de Ley N° 12566 - Resoluciones SENASA 382/17 y 684 E/17, y se dispone el regreso del transporte y los animales a su lugar de origen.

24/05/2025 - PUESTO CONTROL VIAL DIAMANTE (Secuestro Automotor): En la fecha, siendo las 12:00hs. se detiene la marcha de un vehículo tipo Furgón, marca Renault, modelo Renault Traffic, conducido por un masculino mayor de edad; quien remolcaba en un carretón, otro vehículo, tipo Automóvil, Marca Volkswagen, modelo Gol GL/1994, sin dominio colocado, de color rojo posiblemente utilizado para competición, al verificar a simple vista la numeración estampada en el chasis del mismo, se observa una posible anomalía. Seguidamente se da intervención al verificado policial en turno, quien efectivamente determina una adulteración por ventana. Informada esta situación a la Unidad Fiscal en Turno, se dispuso el inicio de actuaciones por la S/ Infracción al Art. 289 Inc. 3) del C.P.A. y se ordenó el secuestro del vehículo en cuestión. Se procedió con Secuestros y sin Detenidos, continuando la causa en trámite.

24/05/2025 - PUESTO CONTROL VIAL PASO CERRITO (Secuestro Automotor): En la fecha, siendo las 01:00hs. se procede a detener la marcha de un vehículo marca Volkswagen, modelo Voyage 1.6 MSI, conducido por un masculino mayor de edad. Una vez presentada la documentación presentada y el dominIo del rodado en el Sistema MINSEG y SIFCOP, surge como novedad, un PEDIDO DE SECUESTRO VEHICULAR ACTIVO DE FECHA 29/01/2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD FISCAL N° 6 DE LA MATANZA BUENOS AIRES - S/ CARÁTULA ROBO AUTOMOTOR. Se comunica la situación a la fiscalía interviniente de la unidad fiscal de la ciudad de Chajarí, quien dispuso el secuestro del rodado y la identificación del conductor. Se procedió con Secuestros y sin Detenidos continuando la causa en trámite.

25/05/2025 - PUESTO CONTROL VIAL PASO CERRITO (Secuestro Automotor): En la fecha, siendo las 08:30 hs. Se detiene la marcha de un vehículo marca MERCEDES BENZ, modelo ATEGO 2430, conducido por un masculino mayor de edad. Una vez presentada la documentación y verificado el dominio del rodado en el sistema informático MINSEG Y SIFCOP, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO VEHICULAR ACTIVO DE FECHA 20/03/2025, SOLICITADO POR EL JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL N° 28, SECRETARÍA N° 55. Se comunica la situación a la fiscalía interviniente de la unidad fiscal de la ciudad de Chajarí, quien dispuso el secuestro del rodado y la identificación del conductor. Se procedió con Secuestros y Sin Detenidos, continuando la causa en trámite.

Además, se realizaron controles de alcoholemia ininterrumpidos en toda la provincia, dando como resultado general entre todos los puestos camineros un total de 2.775 controles, de los cuales (13) trece, resultaron POSITIVOS para la prueba de ALCOHOLEMIA. Debiendo recordar que en la Provincia de Entre Ríos rige el concepto de “Tolerancia Cero” según la Ley Provincial N° 10.460 “Alcoholemia Cero” en todo el territorio provincial con el objeto de disminuir el número de siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol.

Nos resulta importante resaltar que en términos preventivos y de control permanente, en lo que va de este año 2025, la DGPSV de la Policía de Entre Ríos, lleva un total de 248 (doscientos cuarenta y ocho) vehículos secuestrados por diversas causas, tales como Pedidos de secuestro vigentes, dominios y/o documentación apócrifa, adulteración de numeración de Motor y/o chasis. Un total de 15 (Quince) armas de fuego secuestradas y 44 (cuarenta y cuatro) detenidos.

Desde el día jueves 22/05/25 hasta el 25/05/25, se registraron desde los distintos puntos de la provincia, un ingreso estimado de 21.512 vehículos y un egreso estimado de 20.401 de vehículos.