Y el partido de la fecha fue un partidazo, jugado en el excelente campo de Defensores de Nebel. Allí el local se impouso por 3 a 2 a San Lorenzo de Villa Adela, en partido que terminó jugándose bajo una persistente lluvia, aunque el gran marco de público que tuvo el partido permaneció estoicamente hasta el final del mismo y festejó, por supuesto.

La cancha sintética obviamente que obliga a jugar rápido, porque la circulación de la pelota es rápida y entonces el partido tuvo una agilidad realmente interesante.

Nebel abrió la cuenta rápido, a los 5 minutos, por intermedio de “Perico” Ramos. Vino un centro desde la izquierda, el arquero salió mal, chocó con un rival y dejó la pelota servida para que el defensor y capitán de Nebel la empuje para convertir el primer gol. Sin embargo, la reacción de San Lorenzo no tardó en llegar, porque a los 9 apareció Leonardo Ragone, tras una pelota que vino desde la izquierda y de primera para colocar la pelota contra el palo homónimo del arquero.

Si bien intercambiaron algunas chances, el primer tiempo, que fue muy movido, se fue con ese empate parcial.

A poco de comenzar la segunda mitad, el que apareció fue Benjamín Cabral para empujar una pelota sobre el segundo palo y poner el partido 2-1 para el local. Rato después apareció la lluvia en el partido, lo que sólo incomodó a los espectadores porque obviamente que la cancha no sufría ningún deterioro con la misma, aunque le agregó un condimento especial al partido. San Lorenzo intentaba con pelotas aéreas, básicamente, y Nebel esperaba acertar una contra. Así, a los 35 apareció la cabeza de Osorio para capitalizar uno de esos tantos centros y poner el partido otra vez empatado para San Lorenzo. La gente local quedó en silencio, pero a los 43 vendría la gran explosión con la aparición del goleardor Roberto “Beto” Luna, quien capitalizó la pelota dentro del área y la empujó para el 3-2 que sería el definitivo, aunque un minuto después errara un gol sin arquero. A la gente, y al propio Luna, no le importó ese yerro porque el final les dejó el dulce sabor de la victoria y el de la punta en la tabla, compartida con Libertad equipo al que enfrentarán en la fecha de este venidero fin de semana. Los cánticos y la felicidad quedaron instalados en pleno Barrio Nebel donde la lluvia, a esa altura, pasaba a ser una anécdota.

En el Estadio Ciudad de Concordia, La Bianca pudo dar vuelta una historia complicada para vencer a Constitución por 2 a 1, con dos goles de Daniel Lover. Alexis Rodríguez, de penal, había abierto la cuenta para el “Consti”. Con este resultado, La Bianca quedó como único escolta de Libertad y Nebel en la tabla de posiciones. Antes de comenzar el partido hubo un sentido homenaje a Rubén Aschiero, relator que siguió siempre y a todos lados la campaña de La Bianca, quien lamentablemente falleciera horas atrás.

Lo restante del domingo fue el clásico de “Zona Campaña” en Colonia Ayuí entre 9 de Julio y Alberdi, que terminó sin tantos.

La fecha se estaría completando este miércoles 28 de mayo, en el Estadio de Concordia, con el partido entre Comunicaciones y Victoria desde las 20.30 horas.

RESULTADOS FECHA 8

Jugados el sábado 17 de mayo

Colegiales 1 – Libertad 3.

Real Concordia 2 – Santa María 1.

Jugados este domingo 25

La Bianca 2 – Constitución 1.

Nebel 3 – San Lorenzo 2.

9 de Julio 0 – Alberdi 0.

Miércoles 28 de mayo

Estadio Ciudad de Concordia

20.30hs: Comunicaciones vs. Victoria.

Posiciones: Libertad y Nebel 17, La Bianca 15, San Lorenzo 14, Constitución 12, Real Concordia, Colegiales y 9 de Julio 9, Alberdi 8, Santa María y Victoria 6, Comunicaciones 4.

FECHA 9

San Lorenzo vs. Real Concordia

Alberdi vs. Santa María.

Colegiales vs. La Bianca.

Constitución vs. Comunicaciones.

Libertad vs. Nebel.

Victoria vs. 9 de Julio.