Tras la sesión, Laner indicó que luego de un profundo y serio debate, se logró aprobar un proyecto de gran trascendencia institucional: la reforma de la Ley N.º 11.003, que rige el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la provincia.

“Esta iniciativa no es una reforma más. Es, en realidad, una reparación urgente, necesaria y responsable frente a una realidad que ya nadie puede desconocer: el Consejo de la Magistratura no puede cumplir en tiempo y forma con su función esencial, que es la selección de magistrados y funcionarios judiciales mediante concursos públicos, abiertos y transparentes”

La legisladora sostuvo que con seriedad, con sentido común y con visión de futuro, se reconfigura el funcionamiento del Consejo para que vuelva a ser operativo, pero sin renunciar a los principios republicanos que lo legitiman.

ANTECEDENTES DE LA REFORMA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Al fijar su postura a favor del proyecto la legisladora explicó que al tratamiento de esta medida no se llegó por azar. “Es el resultado directo de una modificación legal que fue sancionada en el pasado sin planificación, sin acompañamiento institucional y -lo más grave- sin voluntad política de implementación. Una ley que no previó herramientas operativas, que impuso condiciones imposibles de cumplir -como el banco de casos- sin dotar al Consejo de los medios para desarrollarlo. Hoy, más de dos años después, nos encontramos con un órgano que debería estar activo, produciendo ternas y garantizando idoneidad. Y frente a esa parálisis, no hay lugar para especulaciones ni para discursos retóricos. Hay que actuar”

LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA: MÁS TRANSPARENCIA E INSTITUCIONALIDAD

“Entre sus principales aciertos podemos hablar de la transparencia plena de los actos del Consejo, con la publicación digital de todos los expedientes. No más decisiones entre cuatro paredes. El ciudadano podrá seguir en tiempo real cada paso del proceso” indicó Laner, quien señaló también como fundamental la eliminación del recurso directo ante el STJ, que lejos de aportar control generaba dilaciones, incertidumbre y una puerta trasera para judicializar lo que debe ser técnico.

Otros puntos resaltados por la legisladora fueron los siguientes: la integración de jurados especializados, lo que asegura evaluaciones pertinentes y rigurosas, evitando que quienes no conocen la materia califiquen a los futuros jueces; el restablecimiento del orden de mérito en las ternas, principio básico del sistema de concursos que nunca debió haberse abandonado; la incorporación de herramientas como los concursos anticipados, que evitan vacancias prolongadas y, más importante aún, rompen con prácticas poco transparentes en la cobertura “provisoria” de cargos.

“Además, este proyecto no abandona el ideal del banco de casos. Lo reconoce como un objetivo valioso, pero se hace cargo de que no está hoy en condiciones de implementarse. Se abre incluso a la posibilidad de desarrollarlo en el futuro, con tecnología, con inteligencia artificial, con herramientas modernas. Porque no podemos seguir esperando que esa herramienta ideal aparezca mientras los cargos siguen vacantes”

Para concluir Laner manifestó que “quienes tenemos responsabilidades institucionales no podemos confundir la exigencia con el obstáculo. El perfeccionismo mal entendido no puede ser la excusa para dejar a la Justicia sin jueces, ni a los entrerrianos sin las respuestas que necesitan. Porque no estamos discutiendo un tecnicismo: estamos decidiendo cómo queremos que se elijan quienes van a impartir justicia en nuestra provincia. Que lo hagan por mérito, con transparencia y con reglas claras”