Aseguran que Cristina Fernández “no podría presentarse a ningún cargo público si se confirma la condena”

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el abogado, Alfredo Vitolo, quien comentó que , “lo que hizo el procurador Eduardo Casal fue sostener el recurso extraordinario presentado por el fiscal de Cámara, criticando la sentencia que restableció la condena”.

Según explicó, esta crítica se basa en que “la Cámara de Casación no consideró argumentos fundamentales planteados por la Fiscalía”.

Este paso forma parte del proceso habitual cuando un caso llega a la Corte Suprema. “Es parte de un proceso normal en cualquier expediente penal que llega por la vía del recurso extraordinario”, detalló Vitolo.

Sin plazos y con tiempos políticos

Consultado sobre los tiempos que puede tomar la Corte para resolver el caso, Vitolo fue claro: “La Corte no tiene plazos para resolver”. Agregó que esa ausencia de límites temporales “es una cuenta pendiente del sistema judicial argentino”.

Además, criticó la forma en que la Corte suele manejar estos tiempos: “Muchas veces aplica lo que el juez Fayt llamaba la cronoterapia, es decir, no fallar de inmediato para evitar escándalos, esperando el momento político más oportuno”.

¿Puede Cristina ser candidata?

Hasta que no haya sentencia firme, la expresidenta mantiene intactos sus derechos políticos. “Mientras no haya sentencia, no hay ejecución. La expresidenta tiene libertad para postularse”, afirmó Vitolo. Sin embargo, advirtió que si la Corte confirma la condena, “Cristina Fernández no podría presentarse a ningún cargo público, ya sea nacional, provincial o municipal”, ya que la pena incluye inha

No hay más instancias de apelación

Respecto a las posibilidades de Cristina para frenar este avance judicial, Vitolo aclaró que el proceso está cerrado: “Ya todas las partes hablaron: la Fiscalía presentó el recurso, el Procurador lo sostuvo, las defensas contestaron. Ahora la única palabra es la de la Corte”.

Esto implica que no hay más mecanismos legales que pueda activar la defensa de la exmandataria para evitar una eventual sentencia condenatoria por parte del máximo tribunal.

Dificultades en otras causas judiciales

Vitolo también se refirió a las complicaciones que enfrenta la Corte en otras causas que involucran a Cristina Kirchner, como la ruta del dinero. “Hay una discrepancia que está en la Corte, que estaría obligando a completarla con jueces de otras cámaras”, explicó.

Esto se debe a que actualmente el máximo tribunal tiene solo tres jueces activos, lo que impide alcanzar la mayoría necesaria.

“Si hay alguna discrepancia entre los tres ministros, no puede formarse una mayoría que incline la balanza hacia un sentido u otro”, sostuvo, y aclaró que se recurre a presidentes de cámaras de apelaciones para completar la integración de la Corte en estos casos.

Expectativa por un fallo que podría cambiar el mapa político

Con las elecciones en el horizonte, la expectativa sobre lo que pueda decidir la Corte es máxima. Un fallo condenatorio no solo tendría consecuencias jurídicas, sino también políticas de gran magnitud. “Vamos a seguirlo con atención”, concluyó Vitolo, remarcando que comprender estos procesos judiciales ayuda a la ciudadanía a no perderse en tecnicismos.